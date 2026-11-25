Denk je erover om van provider te wisselen voor je internet, dan kun je bij KPN nu kiezen tussen verschillende welkomstacties. Je kunt gaan voor een cadeau van Dyson of juist kiezen voor korting op je maandelijkse kosten.

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Kies je voor een gratis Dyson? Of wil je toch liever 16 maanden korting

KPN heeft deze Black Friday-week de internet- en tv-aanbiedingen aangescherpt! Neem je nu een abonnement af? Dan heb je de keuze uit verschillende extra’s. Zo kun je kiezen voor twee producten van Dyson of ervoor kiezen om 16 maanden lang korting te ontvangen op je abonnement. KPN laat je als abonnee dus vrij om zelf je voordeel te kiezen.

Je hebt hierbij de keuze uit een Dyson Airwrap, hiermee kun je je haar tegelijkertijd drogen en stylen zonder extreme hitte te gebruiken. Ook worden er verschillende opzetstukken bijgeleverd, zodat je verschillende haarstijlen kunt aannemen. De andere optie is de Dyson V10 Submarine: hiermee kun je zowel stofzuigen als dweilen, zodat je in één keer klaar bent. Beide producten hebben een adviesprijs van maar liefst 549 euro.

Vaak is het bij deze acties zo dat je nog een klein bedrag dient bij te betalen als je een kleiner internetabonnement afsluit. Dit is bij deze actie niet het geval, dus bij elke bundel ontvang je een product gratis. Heb je geen interesse in een van de Dyson-producten? Dan kun je ook voor 16 maanden lang korting kiezen, deze korting kan berekend over de 2 jaar oplopen tot 764 euro.

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Dit kan je besparen op je abonnement

Als je graag een van de Dyson-producten gratis wilt ontvangen, kan de keuze gemakkelijk zijn. Wil je nog overwegen welke actie nu de beste keuze is en waarmee je het meeste voordeel ontvangt, dan hebben wij de korting over 2 jaar doorgetrokken om te kijken hoeveel je uiteindelijk per maand kwijt bent. Dit is inclusief twee jaar KPN TV (12,75 euro per maand). Zoveel bespaar je met alle acties:

De stap van SuperFiber 500 naar SuperFiber 1 Gbit/s kost maar 1,50 euro per maand extra, terwijl de maximale snelheid wel verdubbelt. Toch hoeft niet iedereen direct een hogere bundel te kiezen, want Sneller 200 dekt voor veel huishoudens het dagelijkse gebruik al prima af. Zit je met een groter huishouden waar de hele dag wordt gestreamd, gebeld en gedownload, dan kan een groter bundel wel een geschiktere optie zijn.

Bij de voordeligere snelheden pakt een Dyson-cadeau van 549 euro op papier vaak gunstiger uit als je maximaal wilt profiteren van het welkomstaanbod. Heb je liever dat je vaste maandbedrag zo laag mogelijk blijft, dan ligt de kortingsregeling juist meer voor de hand. Het blijft dus vooral een afweging tussen een eenmalig extraatje in huis of lagere kosten binnen je tweejarige termijn.

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Ontvang nog extra Combivoordeel

Heb je al een mobiel abonnement bij KPN lopen en voeg je daar internet en/of tv aan toe, dan kom je in aanmerking voor KPN Combivoordeel. Op je mobiele abonnement levert dat tot 7,50 euro korting per maand op en gaat je dataplafond omhoog met dubbele data. Het loont wel om even te checken of je huidige bundel dat extra datavolume ook echt benut, zodat je onnodig hoge prijzen voorkomt.

Kies je er ook televisie bij, dan hoort het Pluspakket met een waarde van 9,99 euro bij het pakket. Bovendien mag je iedere maand opnieuw wisselen tussen Netflix Basic, Videoland of ESPN Compleet, wat handig is als je niet het hele jaar dezelfde streamingsdienst kijkt. Klinkt dat goed? Hier zie je het combivoordeel:

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Zakelijk internet en tv afsluiten voor ondernemers

Wie als ondernemer een nieuwe zakelijke internetverbinding zoekt, kan deze ook afsluiten bij KPN. De eerste 12 maanden betaal je dan 30 euro per maand voor het internet en krijg je 2 SuperWifi-punten meegeleverd voor een stabieler bereik in de werkruimte. Zo heb je op alle plekken in de werkruimte een snelle en betrouwbare internetverbinding.

Daarnaast zit er bij zakelijk afsluiten een installatiegarantie met een wifi-check door een KPN-monteur inbegrepen. Meld je een storing voor 17:00 uur, dan pakt de zakelijke service het dezelfde dag nog op, en voor de boekhouding krijg je een btw-factuur waar internet, tv en extra’s los op staan. Dat maakt het overzichtelijk voor je administratie, al blijft het slim om te vergelijken of dit aansluit bij jouw bedrijfssituatie. Lees hier alles over het zakelijke aanbod van KPN:

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