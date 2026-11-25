Normaliter worden iPhones goedkoper naarmate ze langer op de markt zijn, maar dit jaar gebeurde juist het tegenovergestelde. De prijzen van de iPhone 17 (Pro) zijn flink opgelopen. Gelukkig hoef je die hogere prijzen dankzij Black Friday niet te betalen. Zo haal je beide toestellen alsnog voordeliger in huis!

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iPhone 17 (Pro) flink duurder geworden

Heb jij gewacht met de aanschaf van een iPhone 17 in de hoop dat-ie na de presentatie van de nieuwe iPhones goedkoper zou worden? Dan kwam je waarschijnlijk van een koude kermis thuis. Apple heeft de adviesprijs van de iPhone 17 namelijk verhoogd van 969 naar 1119 euro. Dat is een prijsverhoging van maar liefst 150 euro. Ook de iPhone 17 Pro is bij verschillende webwinkels duurder geworden.

Gelukkig komt Black Friday als geroepen. Bij verschillende providers en webwinkels haal je beide iPhones in combinatie met een abonnement nog gewoon voor minder dan de oorspronkelijke adviesprijs in huis. We hebben de interessantste aanbiedingen voor je op een rij gezet.

iPhone 17 tijdens Black Friday tot 531 euro goedkoper

Een losse iPhone 17 haal je momenteel bij bol.com plaza voor € 945,99 in huis. Het loont echter om je nieuwe iPhone direct te combineren met een abonnement, want daarmee bespaar je flink op de toestelkosten.

Bestel je jouw iPhone het liefst rechtstreeks bij een provider? Dan ben je op dit moment bij Vodafone en Odido het voordeligst uit. Beide providers vragen slechts 864 euro voor de iPhone 17. Dat is zelfs 105 euro minder dan toen het toestel op de markt kwam. Ook bij KPN ben je met een toestelprijs van 912 euro voordeliger uit dan bij de introductie.

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iPhone 17 met abonnement al vanaf 588 euro

Het kan echter nóg een stuk goedkoper. Kies je bij Mobiel.nl voor onbeperkt internet van Odido, dan betaal je voor de iPhone 17 slechts 588 euro. Daarmee zit je maar liefst 531 euro onder de huidige adviesprijs van Apple.

Heb je helemaal geen onbeperkt internet nodig? Dan raden we je aan om voor Simyo bij Belsimpel te kiezen. Voor de iPhone 17 betaal je nu 892 euro en voor je 40GB-bundel ben je de eerste twaalf maanden slechts 2,50 euro per maand kwijt.

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iPhone 17 Pro deze Black Friday voor minder dan 800 euro

Ga jij liever voor een iPhone met de uitgebreidere functies van Apple, maar vind je de iPhone 18 Pro te duur? Dan is de iPhone 17 Pro nog altijd een uitstekende keuze. Wel zien we dat het toestel op steeds minder plekken verkrijgbaar is. Gelukkig zijn er tijdens Black Friday nog een aantal goede aanbiedingen te vinden.

De laagste prijs voor een losse iPhone 17 Pro vind je momenteel bij Joybuy: € 1.109,-. Wil je het toestel rechtstreeks bij een provider bestellen, dan kun je van de providers in ons overzicht alleen nog terecht bij Vodafone. Hier betaal je voor de iPhone 17 Pro 1104 euro.

Heb je thuis ook internet van Ziggo? Dan is het extra interessant om voor Vodafone te kiezen. Door je abonnementen te combineren profiteer je mogelijk van extra klantvoordeel.

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Dit is de beste iPhone 17 Pro Black Friday-deal

De laagste toestelprijs voor de iPhone 17 Pro vinden we bij Mobiel.nl. Combineer je het toestel met een abonnement met onbeperkt internet van Odido, dan betaal je slechts 789 euro. Daarmee is-ie honderden euro’s goedkoper dan toen de iPhone op de markt kwam.

Wil je ook maandelijks niet te duur uit zijn, dan raden we je aan om voor Hollandsnieuwe bij Belsimpel te kiezen. Je betaalt nu 1053 euro voor de iPhone 17 Pro en krijgt er een 40GB-bundel bij waarvoor je de eerste twaalf maanden slechts 4,50 euro per maand betaalt.

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Liever een losse iPhone 17 of 17 Pro?

Ben je nog tevreden met je huidige abonnement of regel je liever zelf een sim only-abonnement? Dan kun je natuurlijk ook voor een los toestel gaan. Voor de iPhone 17 betaal je momenteel € 945,99 bij bol.com plaza. De iPhone 17 Pro haal je in huis voor € 1.109,- bij Joybuy.

Vergelijk voordat je een keuze maakt altijd de totale kosten over de looptijd van je abonnement. Hoewel je met onbeperkt internet vaak de laagste toestelprijs krijgt, ben je met een kleinere bundel of een los toestel met een goedkope sim only onderaan de streep soms voordeliger uit.

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iPhone 17 of 17 Pro: welke moet je kiezen?

Voor de meeste Apple-gebruikers is de iPhone 17 meer dan voldoende. Het toestel heeft een 6,3 inch-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz. Daardoor ziet het scrollen door je apps er een stuk vloeiender uit dan op bijvoorbeeld de iPhone 15 of 16. Ook krijg je standaard 256GB aan opslagruimte en kan het toestel overweg met Apple Intelligence.

Maak je veel foto’s en video’s met je iPhone, dan is de 17 Pro het overwegen waard. Die heeft namelijk een aparte telelens waarmee je onderwerpen op grotere afstand beter in beeld brengt. Ook beschikt de iPhone 17 Pro over de krachtigere A19 Pro-chip en betere koeling. Dat komt vooral van pas als je veel gamet of video’s bewerkt op je iPhone.

Met beide toestellen kun je bovendien nog jaren vooruit wat betreft iOS-updates. Je hoeft dus zeker niet de hoofdprijs te betalen voor een van de nieuwste iPhones van Apple.

Hier scoor je alle aanbiedingen tijdens Black Friday

Wil je naast de iPhone 17 (Pro) geen enkele andere Black Friday-deal missen? We verzamelen de beste aanbiedingen van dit jaar op onze speciale Black Friday-overzichtspagina. Daar vind je de interessantste kortingen op Apple-producten, accessoires en nog veel meer.

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