Ziggo kondigt grote verandering aan: zo duur zijn de nieuwe abonnementen

Ziggo heeft een grote verandering aangekondigd! Deze nieuwe abonnementen zijn sinds 20 augustus 2026 beschikbaar bij Ziggo.

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Grote verandering bij Ziggo

Ben jij niet tevreden met je huidige provider? In dat geval hebben we goed nieuws, want Ziggo heeft een belangrijke verandering aangekondigd. De provider komt beschikbaar op veel meer plekken, omdat Ziggo gebruik gaat maken van het glasvezelnetwerk van Delta Fiber. Het gaat om gebieden waar Ziggo geen eigen kabelnetwerk heeft, waaronder delen van Twente, het Westland, Zeeland en de steden Gouda, Schiedam en Aalsmeer.

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Het is een grote verandering voor Ziggo, want de provider vergroot het bereik met ruim 680.000 huishoudens. Deze huishoudens hebben nu voor het eerst de mogelijkheid om een internet- en televisieabonnement af te sluiten bij Ziggo. De samenwerking met Delta Fiber heeft een groot voordeel voor Ziggo, want de provider kan hierdoor ook diensten aanbieden in gebieden waar het eerder niet beschikbaar was. Er komen in totaal vier abonnementen van Ziggo bij in de eerdergenoemde regio’s. Bekijk hieronder alle abonnementen van Ziggo:

Zo duur zijn de abonnementen

Ziggo heeft aangekondigd dat de abonnementen sinds 20 augustus 2026 zijn af te sluiten. Dat betekent dat ruim 680.000 huishoudens sindsdien toegang hebben tot de diensten van Ziggo. Klanten kunnen kiezen uit vier abonnementen, die dezelfde prijzen hebben als andere abonnementsopties bij Ziggo. De glasvezelpakketten van Ziggo beginnen bij 41,95 euro per maand, maar er zijn ook duurdere opties beschikbaar. Deze opties krijgen gebruikers bij Ziggo via het glasvezelnetwerk van Delta Fiber:

Abonnement Voordelen Maandprijs Internet 200Mbit/s 1 licentie op Safe Online Extra 41,95 euro Internet 500Mbit/s 5 licenties op Safe Online Extra

1 wifiversterker 48,95 euro Internet 1Gbit/s 10 licenties op Safe Online Extra

2 wifiversterkers 54,95 euro Internet 2Gbit/s 25 licenties op Safe Online Extra

3 wifiversterkers 59,95 euro

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Deze abonnementen zijn gelijk aan het landelijke aanbod van Ziggo. Het voordeel is dat deze pakketten beschikken over symmetrische snelheden. De upload- en downloadsnelheden zijn op die manier even snel. Bij veel andere abonnemten van Ziggo is de uploadsnelheid veel trager, maar dat is bij het nieuwe glasvezelnetwerk niet meer het geval. De nieuwe abonnementen zijn zo vooral interessant voor huishoudens die veel bestanden uploaden, regelmatig online gamen of vaak videobellen.

Andere mogelijkheden

Ziggo heeft dus een grote verandering doorgevoerd, want de provider is via het glasvezelnetwerk van Delta Fiber beschikbaar bij veel meer huishoudens. De abonnementen kosten tussen 41,95 euro en 59,95 euro, waarbij je meer voordelen krijgt als je meer betaalt. Zo gaan de download- en uploadsnelheid omhoog, krijg je meer licenties op Safe Online Extra en worden wifiversterkers meegeleverd. Het is vooral afhankelijk van je woning en gezinsgrootte welk abonnement de beste keuze is.

Met de uitbreiding naar het glasvezelnetwerk van Delta Fiber zijn er vier nieuwe abonnementen bij Ziggo beschikbaar. Ziggo via glasvezel is op dit moment alleen beschikbaar in de gebieden waar Delta Fiber een glasvezelnetwerk heeft aangelegd. De uitbreiding geldt dus alleen voor adressen die op het Delta-netwerk zijn aangesloten. Ben jij benieuwd welke opties er nog meer zijn bij jou in de buurt? Bekijk hier alle mogelijkheden, zodat je zeker weet dat jij het snelste internet in huis haalt:

Dit wil je weten over internet en tv van KPN

KPN heeft verschillende internet en tv-abonnementen. Je kunt zelf de gewenste internetsnelheid kiezen en het pakket aanpassen aan je situatie. Op adressen met glasvezel zijn snelheden tot 4 Gbit/s beschikbaar. Daarnaast krijg je standaard een wifi-modem en kun je kiezen voor extra SuperWifi-punten voor een beter bereik in huis.

Met KPN TV+ kun je live televisie kijken, programma’s terugkijken en streamen via de TV+ Box. Je kunt kiezen voor een pakket met tv-zenders of alleen streaming. Combineer je KPN Internet en TV met KPN Mobiel, dan krijg je bovendien Combivoordeel, zoals korting op je mobiele abonnement en een keuze uit bijvoorbeeld Netflix, Videoland of ESPN Compleet.

Dit zijn de huidige acties bij internet en tv van KPN:

KPN looptijd 12 maanden: 6 maanden slechts 35 euro per maand voor je internet- en tv pakket.

6 maanden slechts 35 euro per maand voor je internet- en tv pakket. KPN looptijd 24 maanden: ontvang 12 maanden 50 procent korting op je internet- en tv pakket of scoor een PlayStation 5 t.w.v. 599 euro voor slechts 69 euro.

Internet en tv van Odido in het kort

Odido biedt internet en tv in één abonnement, waarbij je zelf de internetsnelheid kunt kiezen. Met glasvezel zijn op sommige adressen snelheden tot 8 Gbit/s beschikbaar, waarbij de upload- en downloadsnelheid gelijk zijn. Je kunt het pakket daarnaast uitbreiden met bijvoorbeeld Wifi Plus voor een beter bereik in huis.

Met Odido TV krijg je standaard toegang tot ruim 60 zenders, waarvan de meeste in HD. Je kunt live tv kijken via een Mediabox of de Odido TV App en programma’s terugkijken of vanaf het begin bekijken. Ook kun je extra zender- en streamingpakketten toevoegen. Combineer je meerdere Odido- of Ben-abonnementen op hetzelfde adres, dan kun je bovendien profiteren van Klantvoordeel.

Dit zijn de huidige acties bij internet en tv van Odido: