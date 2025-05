Ziggo aanbieding: bespaar direct op je maandlasten

Ziggo heeft verschillende internet- en tv-pakketten, waaronder alles-in-één opties. In dit artikel lees je meer over de beschikbare pakketten, de laatste aanbiedingen en hoe je nog meer voordeel scoort door Ziggo en Vodafone of Hollandsnieuwe te combineren.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit wil jij weten over Ziggo

Of je nu wil gamen, streamen of Formule 1 live wilt volgen zonder vertraging, snel internet en entertainment zijn onmisbaar. Ziggo speelt hier slim op in met alles-in-één-pakketten. Denk bijvoorbeeld aan exclusieve toegang tot Ziggo Sport, haarscherpe beelden en razendsnel internet waarmee je nooit een cruciaal moment mist. Maar wat als je ook nog eens kunt besparen op je maandlasten wanneer je meerdere diensten met elkaar combineert?

In dit artikel duiken we dieper in de verschillende pakketten van Ziggo, de laatste aanbiedingen en de voordelen van combivoordeel. Of je nu een Formule 1-fan bent of op zoek bent naar een betaalbare internet- en tv-oplossing, iPhoned legt uit waarom Ziggo de juiste keuze is.

Ziggo internet: wat past het beste bij jou

Bij Ziggo heb je diverse internetsnelheden waaruit je kunt kiezen, daardoor is er voor ieder wat wils. Je kunt kiezen uit snelheden van 100 Mbit/s tot 1 Gbit/s, afhankelijk van je behoeften en gezinssituatie.

Of je nu veel streamt, gamet of gewoon af en toe het internet gebruikt, Ziggo heeft het juiste pakket voor jou. Voor de snelste internetverbinding kun je de keuze maken uit de alles-in-één-pakketten die perfect passen bij zowel kleine huishoudens als gezinnen met meerdere gebruikers.

Wifi Start – tot 100 Mbit/s: perfect voor licht internetgebruik zoals e-mailen en webpagina’s bekijken;

– tot 100 Mbit/s: perfect voor licht internetgebruik zoals e-mailen en webpagina’s bekijken; Wifi Middel – tot 400 Mbit/s: ideaal voor het streamen van films en series op meerdere apparaten;

– tot 400 Mbit/s: ideaal voor het streamen van films en series op meerdere apparaten; Wifi Groot – tot 1000 Mbit/s: geschikt voor grotere huishoudens die vaak tegelijk streamen, gamen of werken vanuit huis.

Bij Ziggo krijg je standaard een gratis modem en kun je op aanvraag kosteloos wifi-versterkers ontvangen. Zo zorg je voor een stabiele en snelle verbinding in elke hoek van je huis, ideaal voor grotere woningen of plekken waar het signaal normaal gesproken minder sterk is.

Internet pakket Snelheid Kosten per maand Wifi Start 100 Mbit/s 39,50 euro Wifi Middel 400 Mbit/s 47,50 euro Wifi Groot 1Gbit/s 55 euro

Korting op internet van Ziggo

Looptijd 12 maanden: Ontvangt 7 maanden 50 procent korting op je internet pakket.

Looptijd 24 maanden: Ontvangt 12 maanden 50 procent korting op je internet pakket.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ziggo TV: kijk wat je wilt, wanneer je wilt

Wil je meer dan alleen internet? Kies dan voor een Ziggo-pakket met tv of mobiel en profiteer van extra voordeel. Je krijgt niet alleen snel en stabiel internet, maar ook gemak en entertainment. Met de mediabox Next (of Next Mini) kijk je televisie in super scherp 4K-beeld, gebruik je spraakbediening en kun je gemakkelijk programma’s opnemen in de cloud. Zo mis je niks en kijk je terug wanneer het jou uitkomt, zonder het gedoe van extra apparatuur in huis.

TV Pakket Inhoud Kosten per maand Televisie Start 70+ zenders, Ziggo Sport, ESPN1, terugkijken 2 dagen 14 euro Televisie Complete 70+ zenders, Ziggo Sport, ESPN1, terugkijken 7 dagen, opnemen, Movies & Series 19,50 euro Televisie Max 110+ zenders, Ziggo Sport Totaal, ESPN1, terugkijken 7 dagen, opnemen, Movies & Series, Skyshowtime 32,50 euro

Onderweg televisie kijken? Met Ziggo Go mis je geen moment

Ook onderweg zit je goed dankzij de gratis Ziggo Go app. Daarmee kijk je live televisie, films en series op je smartphone of tablet, waar en wanneer je maar wilt. Ideaal voor sportliefhebbers die niets willen missen van Formule 1, voetbal of tennis, want Ziggo Sport is standaard inbegrepen op kanaal 14.

De mediabox van Ziggo werkt soepel samen met bekende streamingdiensten zoals Netflix, YouTube en Videoland. Alles wat je graag kijkt, vind je zo handig op één plek. Of je nu thuis op de bank zit of onderweg kijkt via de Ziggo Go app: Ziggo zorgt ervoor dat je altijd toegang hebt tot je favoriete films, series en video’s.

Ziggo aanbieding voor Internet en TV

Of je nu kiest voor snel internet, interactieve televisie of een compleet alles-in-één pakket: bij Ziggo krijg je snel internet én volop entertainment voor een scherpe prijs. Dankzij het ruime aanbod is er altijd een pakket dat past bij jouw wensen – of je nu alleen woont, met een gezin bent of veel thuiswerkt.

Met een paar klikken zie je welk goedkoop Ziggo-pakket er op jouw adres beschikbaar is. Overstappen is eenvoudig: Ziggo regelt de opzegging bij je huidige provider en je ontvangt alles wat je nodig hebt om snel aan de slag te gaan, inclusief modem en duidelijke installatie-instructies. Heb je liever hulp met installeren? Dan komt er op afspraak een monteur langs.

Bespaar tot 525 euro op Ziggo Internet en TV met deze aanbieding

Stap je nu over op Ziggo en kies je voor het “Internet Start + TV Start”-pakket met een looptijd van twee jaar? Dan betaal je de eerste twaalf maanden slechts 26,75 euro per maand in plaats van 53,50 euro. Dat betekent een maandelijkse besparing van 26,75 euro, oftewel in totaal 321 euro korting in het eerste jaar. Na die periode betaal je het reguliere tarief.

Daarnaast krijg je twaalf maanden gratis toegang tot een streamingdienst naar keuze, zoals Netflix, Videoland of SkyShowTime. Liever een andere deal? Dan kun je in plaats van korting ook kiezen voor een gratis Samsung Smart TV t.w.v. 599 euro bij een tweejarig contract.

Liever een korter abonnement?

Kies je voor een eenjarig contract, dan profiteer je nog steeds van 50 procent korting: je betaalt dan de eerste zeven maanden 26,75 euro, dat je in die periode 187,25 euro bespaart. Ook hierbij krijg je een jaar lang gratis een populaire streamingdienst naar keuze.

Ziggo korting per pakket

Nog meer voordeel met Ziggo in combinatie met Hollandsnieuwe of Vodafone

Combineer je Ziggo-abonnement met Vodafone of Hollandsnieuwe en profiteer van combivoordeel. In combinatie met Vodafone krijg je onder andere dubbele data, tot 7,50 euro korting per maand, een extra tv-pakket zoals SkyShowTime of Ziggo Sport Totaal, en toegang tot Safe Online XL.

Ook ontvang je exclusieve voordelen zoals Priority, waardoor je eerder concertkaartjes kunt kopen, en een handige wifi back-up voor als je vaste verbinding tijdelijk uitvalt.

Combineer je Ziggo met Hollandsnieuwe? Dan ontvang je gratis MB’s, minuten en sms’jes, én een extra Ziggo tv-pakket. Het voordeel wordt automatisch geactiveerd zodra beide diensten op hetzelfde adres geregistreerd staan.

Heb je al Ziggo thuis en zoek je de beste Vodafone deal om te combineren?

Heb je thuis al internet en TV van Ziggo? Of ben je van plan om dat af te sluiten? Dan kun je in combinatie met een Vodafone- of Hollandsnieuwe-abonnement van nog meer voordeel profiteren. Wil je beste iPhone-deal in combinatie met een Vodafone of Hollandsnieuwe abonnement scoren? Gebruik dan onze prijsvergelijker, waar je via de filters je abonnement kunt samenstellen en combinatievoordeel kunt selecteren voor korting en dubbele data. Via onderstaande links ga je eenvoudig naar het gewenste aanbod in onze prijsvergelijker.

Nieuwsgierig geworden?

Er is volop voordeel te scoren bij Ziggo. Dus waar wacht je nog op? Stel je pakket samen en kies je voordeel. Overstappen is snel en eenvoudig geregeld.

Veelgestelde vragen

Wat is het goedkoopste Ziggo-pakket Het goedkoopste Ziggo-pakket is het Wifi & TV Start-abonnement, met een downloadsnelheid van 100 Mbit/s en meer dan 70 tv-zenders. Het abonnement kost 53,50 euro per maand, maar met de huidige korting betaal je de eerste 7 of 12 maanden slechts 26,75 euro per maand. Hoe kan ik korting krijgen bij Ziggo Bij Ziggo zijn er regelmatig tijdelijke aanbiedingen waarbij je korting kunt krijgen, zoals 50 procent korting in de eerste 12 of 7 maanden van je abonnement. Daarnaast ontvang je regelmatig toffe cadeau’s zoals een gratis Smart TV of Sonos Speaker. Wat kost een alles in 1 pakket van Ziggo Het Wifi Start & TV Start & Vast Bellen pakket van Ziggo kost 58,50 euro per maand. Dit biedt een downloadsnelheid van 100 Mbit/s en een uploadsnelheid van 25 Mbit/s. Je krijgt zowel internet als tv, inclusief bellen.