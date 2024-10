Odido Klik&Klaar: thuis razendsnel internet voor slechts 25 euro per maand

Odido heeft sinds vandaag een nieuw abonnement, waarmee je voor slechts 25 euro per maand thuis razendsnel vast internet hebt. Het bijzondere: de verbinding werkt via het 5G-netwerk.

Nieuw abonnement Odido

Odido heeft er een nieuw abonnement bij! Je kunt bij de provider nu naast de bestaande internetabonnementen ook voor Klik&Klaar kiezen. Bij dit abonnement heb je thuis razendsnel internet, zonder dat je daar een speciale kabelverbinding voor nodig hebt. Bij glasvezel en standaardinternet is dat wel nodig, waardoor je afhankelijk bent van de aansluiting in je huis en buurt. Met Klik&Klaar komt daar verandering in.

Je maakt bij het nieuwe internetabonnement gebruik van het 5G-netwerk van Odido. Dat is vooral handig als je genoeg hebt aan alleen internet, want je krijgt geen televisie bij het abonnement. Wel kun je iedere maand onbeperkt gebruikmaken van het 5G-netwerk. De prijs van het nieuwe abonnement is opvallend laag, want voor slechts 25 euro per maand heb je thuis onbeperkt internet van Odido. Bekijk Klik&Klaar hier:

Razendsnel internet

Als je voor het nieuwe Klik&Klaar-abonnement kiest krijg je gratis een 5G-modem bij je thuis afgeleverd. Bij het pakket krijg je een simkaart voor de 5G-verbinding in het modem. Plaats het toestel vervolgens bij een raam of in de vensterbank voor het beste bereik. Het enige dat je nog hoeft te doen is het modem in een stopcontact te steken. Verbinden gaat vervolgens via de qr-code aan de onderzijde van het apparaat. Zo heb je binnen vijftien minuten thuis internet van Odido.

Er is dus geen monteur meer nodig om thuis internet van Odido te installeren. Met het nieuwe Klik&Klaar-abonnement krijg je volgens Odido altijd de maximaal haalbare snelheid op je adres. Dat is tot 300 Mbit/s voor downloaden en 30 Mbit/s voor uploaden, afhankelijk van je locatie. Ook handig: je kunt het modem meenemen op een binnenlandse vakantie of reis, zodat je op je vakantiebestemming gewoon onbeperkt internet hebt.

Concurrenten veel duurder

Het nieuwe abonnement van Odido voor thuis internet is vooral interessant voor gebruikers die (nog) geen glasvezel hebben of dat niet willen. Heb je thuis geregeld problemen met je internetverbinding? Dan kan het nieuwe Klik&Klaar-abonnement de oplossing zijn, wat je bent zo niet meer afhankelijk van de (mogelijk verouderde) bekabelde verbinding. Bovendien zijn concurrenten veel duurder, zo betaal je voor een vergelijkbaar abonnement bij Ziggo maar liefst 53 euro per maand.

Twijfel je nog over het nieuwe abonnement van Odido? Dan krijg je bij het thuis internet van Odido eerst vijftien dagen bedenktijd, zodat je de verbinding kunt uitproberen. Als dit niet bevalt kun je het abonnement gratis opzeggen. Daarna is het abonnement iedere maand opzegbaar. Heb je al een mobiel abonnement van Odido? Dan krijg je maandelijks 5 euro korting, waardoor je nog maar 20 euro betaalt! Sluit hier het Klik&Klaar-abonnement af: