Wil je met Black Friday een nieuwe iPhone halen? Let dan goed op, want deze populaire iPhone kun je nu beter niet meer kopen!

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Black Friday 2026

Het laatste weekend van november komt eraan, dus dat betekent dat bij de meeste winkels Black Friday weer is begonnen. Waar Black Friday eerder nog dé koopjesdag van het jaar was, stunten winkels nu de hele maand met aanbiedingen. Het is voor veel mensen daarom het moment om een nieuwe iPhone, iPad, Mac of ander apparaat van Apple aan te schaffen. Dat is doorgaans een goed plan, maar het is wel verstandig om de prijzen eerst te checken.

Veel producten van Apple zijn traditiegetrouw goedkoper in de laatste weken van november. Het gaat helaas steeds vaker om kleine aanbiedingen, waardoor het verstandig is om de prijzen van alle toestellen goed te controleren. Ben je van plan om een nieuwe iPhone te halen? Kies dan niet meer voor de iPhone 16 Pro of de iPhone 16 Pro Max, want die iPhones zijn inmiddels duurder dan de nieuwere iPhone 17 Pro (Max).

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Nieuwere iPhones zijn goedkoper

Apple bracht de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max uit in 2024. De toestellen draaien op de snelle A18 Pro-chip en hebben nog jaren ondersteuning voor nieuwe iOS-versies. Toch kun je in 2026 beter niet meer voor de toestellen kiezen, want de prijs van beide iPhones is inmiddels behoorlijk gestegen. Apple is gestopt met de productie van de iPhone 16 Pro (Max), waardoor de voorraad van de iPhones niet meer wordt aangevuld. Juist die beperkte voorraad zorgt nu voor hogere prijzen.

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De iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max worden dus steeds moeilijker om te krijgen, waardoor je steeds meer betaalt voor de iPhones. Dat is helemaal niet nodig, want voor een lagere prijs krijg je de iPhone 17 Pro of de iPhone 17 Pro Max. Die iPhones draaien op de snellere A19 Pro-chip, komen met 12 GB aan werkgeheugen en hebben veel betere camera’s. Dat zie je niet terug aan de prijzen: de iPhone 17 Pro (1.109,- euro) krijg je voor minder geld dan de iPhone 16 Pro (1.214,95 euro). Hetzelfde geldt voor de iPhone 17 Pro Max (1.199,- euro), ook die is voordeliger dan de iPhone 16 Pro Max (1.264,- euro).

Zo bespaar je nóg meer geld

Apple heeft de nieuwe iPhones van 2026 veel duurder gemaakt, waardoor je voor de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max nog steeds de hoofdprijs betaalt. Wil je een nieuwe iPhone die nog jaren meegaat, zonder te veel te betalen? Kies dan voor de iPhone 17 Pro of de iPhone 17 Pro Max. Wil je nog meer geld besparen? In dat geval is het verstandig om voor de iPhone 17 Pro in combinatie met een abonnement te kiezen, want je hoeft dan niet de volledige toestelprijs te betalen. Bekijk hier de beste aanbiedingen:

Heb je liever een iets groter scherm? Kies dan voor de iPhone 17 Pro Max, die met een 6,9-inch in plaats van een 6,3-inch scherm komt. Dat is niet het enige voordeel, want de iPhone 17 Pro Max heeft een langere accuduur van de iPhone 17 Pro. Je betaalt daardoor wel meer voor de iPhone 17 Pro Max, maar in combinatie met een abonnement is dat prijsverschil inmiddels heel klein. Hier krijg je de iPhone 17 Pro Max het voordeligst:

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