KPN of Ziggo: wat is beter?

Kies je voor internet en televisie van KPN of Ziggo? Beide providers hebben hun eigen voordelen als het gaat om snelheid, prijs, service en extra’s. In dit artikel zetten we de verschillen overzichtelijk voor je op een rij, zodat je gemakkelijker bepaalt welke aanbieder het beste bij jou past.

Ziggo of KPN: alle verschillen op een rij

Veel huishoudens staan voor dezelfde keuze: ga je voor het netwerk van KPN of het kabelaanbod van Ziggo? Beide aanbieders hebben hun eigen voordelen, van snelheid en prijs tot service en tv-opties. Maar welke sluit het beste aan op jouw wensen? In dit artikel zetten we alle verschillen overzichtelijk voor je op een rij, zodat jij straks precies weet wat het slimste abonnement is voor jouw situatie.



Vergelijk de internet en tv-opties van KPN en Ziggo

KPN biedt een ruim aanbod aan internet- en tv-pakketten, waarbij je in steeds meer regio’s kunt kiezen voor glasvezel. Je bepaalt zelf de gewenste internetsnelheid (van 50 Mbit/s tot 1 Gbit/s) en kunt uitbreiden met interactieve tv en zenderpakketten. Denk aan extra zenders zoals ESPN Compleet of toegang tot streamingdiensten als HBO Max of Disney+. Dankzij de flexibiliteit in samenstellen is er voor elk type huishouden wel een passend pakket.

Bij Ziggo kies je uit drie hoofdpakketten: Start, Complete of Max. Elk pakket bevat standaard internet en televisie, inclusief interactieve tv. De pakketten zijn overzichtelijk opgebouwd en eenvoudig uit te breiden met bijvoorbeeld Movies & Series XL of extra zenderpakketten. Ziggo biedt vooral een sterk basisaanbod, met aantrekkelijke extra’s zoals Ziggo Sport, die je bij elk tv-pakket gratis ontvangt.

Hoe snel is internet bij KPN en Ziggo?

KPN investeert volop in de uitrol van glasvezel en breidt dit netwerk in hoog tempo uit door heel Nederland. Als je op jouw adres toegang hebt tot glasvezel, profiteer je van een stabiele verbinding met gelijke download- en uploadsnelheden. Dat is ideaal voor thuiswerken, videobellen, streamen of gamen met meerdere gezinsleden tegelijk. In gebieden waar nog geen glasvezel beschikbaar is, levert KPN internet via DSL. Dit is wel iets beperkter qua snelheid en stabiliteit.

Internet Snelheid Kosten per maand Snel 100 Mbit/s 42,50 euro Sneller 200 Mbit/s 43,50 euro Supersnel 500 Mbit/s 50 euro Superfiber 1 1 Gbit/s 52,50 euro Superfiber 4 4 Gbit/s 67,50 euro

Huidige internet only aanbiedingen van KPN

Looptijd 12 maanden: betaal 6 maanden slechts 35 euro voor je internetpakket.

betaal 6 maanden slechts 35 euro voor je internetpakket. Looptijd 24 maanden: betaal 9 maanden slechts 35 euro voor je internetpakket of een gratis Philips 4K Ultra HD TV t.w.v 499 euro.

Liever internet van Ziggo?

Ziggo biedt internet via de coaxkabel, een netwerk dat vrijwel overal in Nederland beschikbaar is. De downloadsnelheden zijn hoog, tot 1 Gbit/s, en vergelijkbaar met glasvezel. De uploadsnelheid ligt echter een stuk lager. Voor dagelijks gebruik is dit vaak geen probleem, maar wie regelmatig grote bestanden verstuurt of veel videocalls heeft, kan wellicht beter kiezen voor glasvezel.

Internet pakket Snelheid Kosten per maand Wifi Start 100 Mbit/s 39,50 euro Wifi Middel 400 Mbit/s 47,50 euro Wifi Groot 1Gbit/s 55 euro

Huidige internet only aanbiedingen van Ziggo

Looptijd 12 maanden: ontvang 6 maanden 50 procent korting op je internet pakket.

ontvang 6 maanden 50 procent korting op je internet pakket. Looptijd 24 maanden: ontvang 9 maanden 50 procent korting op je internet pakket.

Extra’s en entertainment bij KPN en Ziggo

KPN biedt flexibiliteit en veel keuzemogelijkheden. Met de Interactieve TV-app kijk je overal televisie, live of terug. ESPN 1 is standaard inbegrepen, en sommige pakketten bevatten gratis wifi-versterkers. Streamingdiensten zoals Disney+, HBO Max of Viaplay voeg je eenvoudig toe, vaak met korting of gratis proefperiodes. Ook extra zenderpakketten als ESPN Compleet of Film1 zijn beschikbaar.

Ziggo is er voor de sportfans

Ziggo zet sterk in op sport en exclusieve content. Ziggo Sport is standaard inbegrepen, met live Formule 1, Champions League en meer, ideaal voor sportfans. Via de Ziggo Go-app kijk je overal tv op je apparaat. Daarnaast biedt Ziggo pakketten zoals Movies & Series XL (met HBO-content), Film1 en ESPN, met regelmatig acties voor gratis premiumzenders.

Profiteer van combivoordeel bij zowel Ziggo als KPN

Combineer je een Ziggo-abonnement met Vodafone of Hollandsnieuwe, dan profiteer je automatisch van aantrekkelijk combivoordeel.

In combinatie met Vodafone krijg je onder andere dubbele data, tot 7,50 euro korting per maand, een extra tv-pakket zoals SkyShowTime of Ziggo Sport Totaal, en toegang tot Safe Online XL.

Ook zijn er exclusieve extra’s zoals Priority, waarmee je eerder concertkaartjes kunt kopen, en een wifi back-up voor als je vaste verbinding tijdelijk wegvalt. Bij combinatie met Hollandsnieuwe ontvang je gratis MB’s, belminuten, sms’jes én een extra Ziggo tv-pakket. De voordelen worden automatisch geactiveerd zodra beide diensten op hetzelfde adres geregistreerd staan.

Dubbele data en gratis Pluspakket bij KPN

Ook KPN biedt aantrekkelijke kortingen als je meerdere diensten combineert. Met Combivoordeel ontvang je tot 7,50 euro korting per maand en dubbele data op mobiele abonnementen. Sluit je daarnaast ook tv af, dan krijg je het Pluspakket gratis, goed voor extra zenders en on-demand content.

Het vernieuwde programma werkt met punten en levels: hoe meer KPN-producten je combineert, hoe meer extra’s je kunt kiezen. Denk aan gratis ESPN, korting op je maandbedrag of zelfs een gratis streamingdienst zoals Netflix. Zo stel je je pakket samen op basis van wat jij belangrijk vindt.

Wat zijn de maandlasten?

Ziggo en KPN verschillen in prijs, afhankelijk van de internetsnelheid die je kiest. Bij Ziggo begint een internet- en tv-abonnement vanaf 53,50 euro per maand voor 100 Mbit/s. Voor hogere snelheden, zoals 400 of 1000 Mbit/s, ligt de prijs tussen de 61,50 euro en 69 euro per maand.

Tv-kijken doe je met interactieve tv en via de Ziggo GO-app. Regelmatig zijn er acties waarmee je korting krijgt op je maandelijkse kosten, wat het extra aantrekkelijk maakt. De aanbiedingen hebben we hieronder voor je op een rij gezet.

Huidige acties bij Ziggo

Looptijd 12 maanden: ontvang 6 maanden 50 procent korting op je internet- en tv pakket.

ontvang 6 maanden 50 procent korting op je internet- en tv pakket. Looptijd 24 maanden: ontvang 12 maanden 50 procent korting op je internet- en tv pakket of een gratis Samsung Smart TV t.w.v 599 euro.

Liever een abonnement van KPN?

Bij KPN start een pakket met 100 Mbit/s op ongeveer 55 euro per maand. Kies je voor sneller glasvezelinternet, zoals 500 of 1000 Mbit/s, dan betaal je ongeveer 65,50 euro tot 68 euro per maand.

Tv-kijken kan via interactieve tv en de KPN TV+ app. Ziggo is iets goedkoper in de basis, maar KPN biedt bij glasvezel hogere uploadsnelheden en meer stabiliteit. De aanbiedingen hebben we hieronder voor je op een rij gezet.

Huidige acties bij KPN

Looptijd 12 maanden: betaal 6 maanden slechts 35 euro voor je internet- en tv pakket.

betaal 6 maanden slechts 35 euro voor je internet- en tv pakket. Looptijd 24 maanden: betaal 9 maanden slechts 35 euro voor je internet- en tv pakket of een gratis Philips 4K Ultra HD TV t.w.v 499 euro.

Alle verschillen op een rij

Hieronder vind je een duidelijk overzicht van de belangrijkste verschillen tussen KPN en Ziggo. Dit helpt je makkelijker te bepalen welke aanbieder het beste bij jouw wensen past.

Kenmerk KPN Ziggo Netwerk Glasvezel Coaxkabel Maximale snelheid Tot 4 Gbit/s Tot 1 Gbit/s TV-opties Interactieve tv, KPN TV+ app Mediabox Next, Ziggo Go App Exclusieve voordelen Gratis wifi-versterkers bij bepaalde pakketten voor betere dekking in huis.

Flexibel uitbreiden met streamingdiensten zoals HBO Max, Disney+, Videoland en Viaplay – vaak met korting of proefperiode. Ziggo Sport gratis bij elk tv-pakket (o.a. Formule 1, Champions League, Premier League).

Priority-voordeel: voorrang bij concertkaarten en andere evenementen.

Movies & Series XL met exclusieve HBO-content (zoals House of the Dragon, Succession). Combivoordelen KPN Combivoordeel: tot 7,50 euro korting per maand, dubbele data, gratis Pluspakket Vodafone, Hollandsnieuwe, Ziggo combivoordeel: tot 7,50 euro korting per maand, dubbele data, extra tv-pakket Wifi-mogelijkheden Gratis WiFi modem Gratis SmartWiFi Mode, gratis wifi-versterker

Wat past bij jouw situatie?

De keuze tussen KPN en Ziggo hangt af van je persoonlijke situatie en gebruik. Factoren zoals het aantal apparaten in huis, interesse in sport, behoefte aan hoge uploadsnelheid of prijsgevoeligheid spelen hierbij een rol. Om een beter beeld te krijgen van welke aanbieder mogelijk beter aansluit, zetten we een aantal veelvoorkomende gebruikersprofielen hieronder voor je op een rij.

Voor het gezin: voor een gezin met veel apparaten is een stabiele verbinding belangrijk. Zowel KPN als Ziggo bieden dit, maar met glasvezel van KPN profiteer je van gelijke up- en downloadsnelheden. Ook de meegeleverde wifi-versterkers bij KPN-pakketten zijn een pluspunt voor goede dekking in huis.

voor een gezin met veel apparaten is een stabiele verbinding belangrijk. Zowel KPN als Ziggo bieden dit, maar met glasvezel van KPN profiteer je van gelijke up- en downloadsnelheden. Ook de meegeleverde wifi-versterkers bij KPN-pakketten zijn een pluspunt voor goede dekking in huis. Voor de fanatieke gamer: als je graag gamet, zijn vooral de vertraging (latency) en uploadsnelheid belangrijk. KPN met glasvezel is hier vaak beter in, omdat de ping laag is en de uploadsnelheid hoog. Dit helpt vooral bij online spellen en als je wilt streamen via Twitch.

als je graag gamet, zijn vooral de vertraging (latency) en uploadsnelheid belangrijk. KPN met glasvezel is hier vaak beter in, omdat de ping laag is en de uploadsnelheid hoog. Dit helpt vooral bij online spellen en als je wilt streamen via Twitch. Voor de sportliefhebber: voor de sportliefhebber is Ziggo een duidelijke winnaar. Ziggo Sport is exclusief beschikbaar voor Ziggo-klanten en standaard inbegrepen bij elk tv-abonnement. Daarmee kijk je gratis naar Formule 1, Champions League, tennis en meer, zonder extra kosten.

voor de sportliefhebber is Ziggo een duidelijke winnaar. Ziggo Sport is exclusief beschikbaar voor Ziggo-klanten en standaard inbegrepen bij elk tv-abonnement. Daarmee kijk je gratis naar Formule 1, Champions League, tennis en meer, zonder extra kosten. Voor de thuiswerker: werk je regelmatig vanuit huis? Dan is KPN met glasvezel vaak een goede keuze vanwege de stabiele verbinding en snelle uploadsnelheid, wat videobellen en het versturen van grote bestanden makkelijker maakt. Ziggo biedt ook snelle downloads, maar heeft meestal lagere uploadsnelheden, wat soms minder ideaal is voor thuiswerken.

werk je regelmatig vanuit huis? Dan is KPN met glasvezel vaak een goede keuze vanwege de stabiele verbinding en snelle uploadsnelheid, wat videobellen en het versturen van grote bestanden makkelijker maakt. Ziggo biedt ook snelle downloads, maar heeft meestal lagere uploadsnelheden, wat soms minder ideaal is voor thuiswerken. Voor de kleine huishoudens: ben je student of woon je alleen, dan wil je meestal een goede prijs en snelheid. Zowel Ziggo als KPN hebben voordelige pakketten, maar wat het beste is, hangt af van waar je woont. Kijk goed welk netwerk je kunt gebruiken en vergelijk niet alleen de prijs, maar ook de snelheid en extra’s die je erbij krijgt.

Conclusie: welke provider past het beste bij jou?

Of je nu kiest voor KPN of Ziggo, beide providers bieden goede opties voor internet en tv. KPN onderscheidt zich vooral met de snelle en stabiele glasvezelverbinding, die ideaal is als je veel waarde hecht aan gelijke download- en uploadsnelheden en betrouwbaarheid. Daarnaast biedt KPN veel flexibiliteit met streamingdiensten en extra zenderpakketten.

Ziggo blinkt uit in sport en exclusieve content, met Ziggo Sport dat bij elk televisiepakket is inbegrepen en de gebruiksvriendelijke Ziggo Go-app waarmee je overal tv kunt kijken. De kabelverbinding van Ziggo levert hoge downloadsnelheden, al zijn de uploads iets lager dan bij glasvezel.

Keuze hangt voornamelijk af van persoonlijke voorkeuren

Ook als je internet, tv en mobiel combineert bij dezelfde provider, profiteer je bij zowel KPN als Ziggo van extra voordeel. Denk aan korting op je abonnement, extra data of gratis extra’s zoals ESPN of streamingdiensten.

Uiteindelijk hangt de beste keuze af van jouw persoonlijke wensen, de beschikbaarheid van glasvezel op jouw adres, en hoe je internet en tv gebruikt. Wil je de actuele aanbiedingen van KPN en Ziggo bekijken? Op onze overzichtspagina’s vind je de nieuwste acties zodat je de beste deal kunt vinden.