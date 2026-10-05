Deze provider heeft de beste 5G-dekking (en dat is níét de duurste)

Heb jij regelmatig geen mobiel bereik? Dat komt waarschijnlijk door je provider. Bij deze provider krijg je de beste 5G-dekking in Nederland!

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5G-dekking providers

Ben jij regelmatig onderweg? Of werk je regelmatig op locaties waar je afhankelijk bent van je mobiele netwerk? In dat geval is het belangrijk dat je naar de 5G-dekking van je provider kijkt. Hoe beter de 5G-dekking, hoe beter je mobiele bereik is als je onderweg bent. Ben je benieuwd bij welke provider die 5G-dekking het beste is? Dan biedt het onderzoek van nPerf nu het antwoord, want KPN komt als winnaar uit de test.

Het onafhankelijke platform heeft van 1 juli 2025 tot en met 30 juni 2026 onderzocht hoe providers scoren op het gebied van mobiele dekking. Bij KPN blijkt de mobiele dekking het beste te zijn, zo scoort de provider bij de 5G-dekking 92,04 procent. Dat betekent dat KPN op het overgrote deel van de gemeten locaties 5G beschikbaar had. Het 4G-netwerk van de provider scoorde maar liefst 98,94 procent bij het onderzoek.

Provider 4G-dekking 5G-dekking KPN 98,94% 92,04% Odido 98,09% 86,51% Vodafone 97,76% 82,74%

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KPN heeft de beste dekking

KPN scoort bij de dekking van zowel het 4G- als het 5G-netwerk het beste van alle grote providers in Nederland. Waar alle providers inmiddels hoog scoren bij de dekking van het 4G-netwerk, onderscheidt KPN zich bij de 5G-dekking. Uit het onderzoek blijkt dat Odido op de tweede plek staat met een score van 86,51 procent, Vodafone volgt op de derde plaats met 82,74 procent dekking bij het 5G-netwerk. Dat is een groot verschil met de 5G-dekking van 92,04 procent bij KPN.

Vind je de dekking van het 5G-netwerk belangrijk bij het kiezen van je provider? In dat geval ben je bij KPN aan het juiste adres, want onderzoek heeft aangetoond dat je hier de beste 5G-dekking krijgt. Bij KPN is de kans groot dat je het 5G-netwerk kunt gebruiken, ook als je veel onderweg bent of op locatie werkt. Voordelen van het 5G-netwerk zijn een hogere snelheid, minder vertraging en betere prestaties bij drukte als je mobiel gaat internetten. Dit merk je vooral als je video’s in hoge kwaliteit kijkt of op drukke locaties je mobiele abonnement probeert te gebruiken.

Dit zijn de huidige acties voor internet en tv van KPN:

Looptijd 12 maanden: betaal 6 maanden slechts 35 euro voor je internet- en tv-pakket.

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Niet de duurste provider

Vind je niet alleen de 5G-dekking belangrijk bij je provider, maar ook de prijs van je maandelijkse abonnement? In dat geval hebben we goed nieuws, want KPN is niet de duurste provider van dit moment. Zo betaal je voor een abonnement bij KPN met een databundel van 10 GB maandelijks 19,50 euro. Ter vergelijking: bij Vodafone ben je voor een soortgelijk abonnement een paar euro duurder uit per maand.

Zelfs bij de duurste abonnementen ben je bij KPN relatief voordelig uit in vergelijking met andere providers. Heb jij regelmatig problemen met het mobiele bereik van je telefoon? Dan is dit het moment om over te stappen naar een andere provider, zeker nu duidelijk is waar je de beste 5G-dekking krijgt. Wil je weten wat op dit moment het aanbod is bij KPN? Bekijk hier alle actuele acties of kijk wat het hele aanbod bij de provider is:

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Alternatieven

Andere providers in Nederland scoren ook goed op het gebied van 4G- en 5G-dekking, waardoor er genoeg alternatieven zijn. Heb je al een abonnement lopen bij een andere provider, waardoor je juist op zoek bent naar interessante combinatievoordelen? Je kunt dan beter voor een andere aanbieder kiezen, waar je door deze voordelen mogelijk minder geld kwijt bent. Dit zijn de beste alternatieven in Nederland!

Waarom kiezen voor Vodafone als provider

Heb je mobiel van Vodafone en thuis internet van Ziggo? Dan profiteer je van extra voordeel wanneer je beide abonnementen combineert. Je krijgt tot 10 euro korting per maand op je Ziggo-internetabonnement en tot 10 euro korting per Vodafone-mobiel abonnement. De exacte korting hangt af van de abonnementen die je hebt.

Daarnaast wordt je mobiele databundel verdubbeld. Heb je bijvoorbeeld 30 GB, dan krijg je iedere maand 60 GB. Heb je meerdere Vodafone-abonnementen op hetzelfde adres, dan kun je bovendien extra voordeel krijgen. In totaal kan de combinatie van Vodafone met Ziggo je daardoor tot 20 euro korting per maand opleveren.

Waarom kiezen voor Odido als provider

Odido biedt internet en tv samen in één abonnement, waarbij je zelf kiest welke internetsnelheid het beste bij je past. De abonnementen zijn verkrijgbaar vanaf 36,50 euro per maand. Op sommige adressen is via glasvezel een snelheid tot 8 Gbit/s mogelijk, waarbij de upload- en downloadsnelheid gelijk zijn.

Combineer je Internet en TV met een mobiel abonnement van Odido, dan profiteer je van Klantvoordeel. Je krijgt 5 euro korting per maand op je internetabonnement. Ook op je mobiele abonnement krijg je extra voordeel: tot 7,50 euro korting per maand op Unlimited of dubbele data, en 2,50 euro korting op andere mobiele abonnementen. Daarnaast kun je ervoor kiezen om een deel van je korting in te wisselen voor Videoland Basis, dat je dan voor 2,50 euro per maand krijgt.

Hier vergelijk je zelf het aanbod voor internet en tv