Deze hoesjes passen het beste bij de bordeauxrode iPhone 18 Pro

Welke hoesjes passen goed bij de bijzondere bordeauxrode kleur van de nieuwe iPhone 18 Pro? Wij hebben een top 3 voor je samengesteld van alle ruim dertig hoesjes die we in handen hebben gehad.

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Deze hoesjes passen bij de bordeauxrode iPhone 18 Pro

De bordeauxrode iPhone 18 Pro (ook wel burgundy genoemd) is een opvallende verschijning. De diepe, warme kleur geeft het toestel een luxe uitstraling. Je wilt dus niet het eerste het beste hoesje dat er helemaal niet bij past! Gelukkig zijn er genoeg telefoonhoesjes die de bijzondere kleur juist mooi aanvullen. We hebben drie favorieten geselecteerd uit de ruim 30 hoesjes die we in handen hebben gehad en zetten daarnaast vijf interessante alternatieven op een rij.

Wil je meer zien van de andere hoesjes die we geprobeerd hebben? Kijk dan op ons TikTok-kanaal!

1. iMoshion Backcover Paars

Op nummer één: de paarse backcover van iMoshion. Paars en bordeauxrood vormen samen een verrassend mooie combinatie. De kleuren liggen dicht genoeg bij elkaar om een rustig geheel te vormen, maar verschillen voldoende om het hoesje toch op te laten vallen. De backcover heeft een slank ontwerp en is gemaakt van flexibel materiaal. Ook is er een MagSafe-uitvoering beschikbaar, zodat je magnetische accessoires kunt blijven gebruiken. Een goede keuze als je een betaalbaar hoesje zoekt dat er ook nog eens stijlvol uitziet.

2. Decoded Siliconen (Plum/Prune)

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Op nummer twee staat het siliconen hoesje van Decoded in de kleur Plum/Prune. Dit is misschien wel de meest elegante combinatie met de bordeauxrode iPhone 18 Pro. De donkerpaarse kleur sluit mooi aan bij de rode behuizing. Decoded staat bekend om zijn stijlvolle telefoonaccessoires en dat is bij dit hoesje niet anders. Het siliconen materiaal zorgt bovendien voor een fijne grip. Ideaal als je een luxe uitstraling belangrijk vindt en je iPhone goed wilt beschermen.

3. BlueBuilt iPhone 18 Pro

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De derde plek is voor het hoesje van BlueBuilt van Coolblue. Dit is vooral een interessante keuze als bescherming voor jou belangrijker is dan een opvallende kleurencombinatie. Het ontwerp is wat rustiger en heeft nagenoeg dezelfde kleur als de bordeauxrode iPhone 18 Pro. BlueBuilt heeft verschillende soorten hoesjes, waaronder ook uitvoeringen met MagSafe.

5 alternatieven

Naast deze top drie hebben we nog vijf hoesjes gevonden die goed bij de bordeauxrode iPhone 18 Pro passen.

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1. AVY MagSafe Back Cover Cherry Wine

Wil je jouw iPhone 18 Pro een opvallende look geven? Overweeg dan dit AVY-hoesje in de kleur Cherry Wine. De backcover heeft een opvallende strepenprint en geeft je iPhone een stijlvolle, eigenzinnige uitstraling. Het hoesje heeft bovendien MagSafe-ondersteuning.

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2. Decoded transparant cover

Wil je de originele kleur van je nieuwe iPhone 18 Pro juist laten zien en niet wegstoppen onder een hoesje? Dan is een transparant hoesje van Decoded een goede optie. Je beschermt je toestel, zonder de bordeauxrode behuizing aan het oog te onttrekken.

3. Decoded Chocolate Brown Wallet

Ben jij iemand die graag alles bij elkaar houdt, dan is de Chocolate Brown Wallet interessant. De donkerbruine kleur combineert mooi met bordeauxrood en de wallet-uitvoering is bovendien praktisch voor pasjes.

4. IDEAL of Sweden Soft Swirl Silicone

IDEAL of Sweden heeft verschillende siliconenhoesjes in kleuren die goed bij bordeauxrood passen. Denk aan rood, paars en andere tinten. Zo kun je de uitstraling van je iPhone eenvoudig aanpassen.

5. Selencia Backcover met koord

Tot slot hebben we nog de Selencia-backcover met koord. Dit hoesje is vooral handig als je je iPhone regelmatig in je hand houdt en hem niet zomaar wilt laten vallen. Naast extra beveiliging geeft het koord jouw iPhone ook een heel eigen uitstraling.

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