Op zoek naar een telefoon voor ouderen? Dit is de beste keuze

Maurice Snijders
Maurice Snijders
14 november 2026, 18:29
3 min leestijd
Op zoek naar een telefoon voor ouderen? Dit is de beste keuze
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Een telefoon voor ouderen moet vooral eenvoudig en prettig in gebruik zijn, maar welk model kies je dan? Dit is in elk geval onze favoriet!

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De beste telefoon voor ouderen

Het mag duidelijk zijn dat je voor senioren over het algemeen niet de laatste iPhone Pro Max aanschaft. Dat is waarschijnlijk zonde van het geld, want zoveel rekenkracht hebben ze toch niet nodig. Wij zouden op dit moment dan ook kiezen voor de iPhone 16e. Dit toestel is snel, heeft een helder scherm en kan jarenlang mee dankzij de softwareondersteuning van Apple. Bovendien betaal je aanzienlijk minder dan voor een Pro-model.

iphone senioren
iPhone 16e

Een belangrijk voordeel is het 6,1-inch scherm. Dat is groot genoeg om WhatsApp-berichten, foto’s en websites comfortabel te bekijken, maar de iPhone blijft compact genoeg om met één hand te bedienen. Hieronder zie je alvast de beste deals die je momenteel voor de iPhone 16e kunt vinden:

iPhone 16e bij KPN

iPhone 16e bij KPN
iPhone 16e bij Belsimpel

iPhone 16e bij Belsimpel
iPhone 16e bij Odido

iPhone 16e bij Odido
iPhone 16e bij Vodafone

iPhone 16e bij Vodafone
iPhone 16e bij Mobiel.nl

iPhone 16e bij Mobiel.nl
iPhone 16e bij MediaMarkt

iPhone 16e bij MediaMarkt

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Groter scherm?

Sommige ouderen willen vooral een telefoon met een zo groot mogelijk scherm. In dat geval is de iPhone 16 Plus wel interessant. Het 6,7-inch display is prettig voor het lezen van berichten, bekijken van foto’s en videobellen. Daar staat tegenover dat het toestel groter en zwaarder is. Voor iemand met kleinere handen kan de normale iPhone daarom juist toch weer prettiger zijn. Welke iPhone je ook kiest, met een paar instellingen kun je het toestel nog gebruiksvriendelijker maken.

16 plus
iPhone 16 Plus

Het besturingssysteem is overzichtelijk en de bediening blijft bij verschillende iPhone-modellen grotendeels hetzelfde. Daarnaast kun je deze telefoon helemaal aanpassen aan de wensen van ouderen. Zo kun je de tekst groter maken, de zoomweergave inschakelen en bepaalde onderdelen van het scherm vergroten. Ook is er een functie waarmee je tekst hardop kunt laten voorlezen.

Ook het belvolume kun je aanpassen en meldingen kunnen op verschillende manieren zichtbaar worden gemaakt. Daarnaast kan het instellen van een Medische ID verstandig zijn. Daarmee kunnen hulpverleners in een noodgeval bepaalde belangrijke informatie vanaf het toegangsscherm bekijken.

Hulpbedieningstoegang

Voor ouderen die een gewone telefoon nog wat ingewikkeld vinden, is er op een iPhone de functie Hulpbedieningstoegang. Deze speciale modus maakt de interface een flink stuk eenvoudiger. Knoppen en tekst worden groter weergegeven en belangrijke functies zijn duidelijker in beeld.

Je kunt bovendien zelf bepalen welke apps beschikbaar zijn. Denk aan Oproepen, Berichten, Camera, Foto’s en Muziek. Ook kun je kiezen tussen een indeling met grote pictogrammen of een overzichtelijke lijst met apps. Daardoor kun je de iPhone aanpassen aan wat iemand prettig vindt. Je vindt de functie in de app Instellingen onder ‘Toegankelijkheid’. Het is bovendien geen permanente instelling: je kunt de modus op ieder moment weer uitschakelen.

telefoon ouderen
Hulpbedieningstoegang

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Conclusie

De iPhone 16e is voor de meeste ouderen een telefoon met de beste balans tussen formaat, snelheid, gebruiksgemak, toekomstbestendigheid en betaalbaarheid. Wil je vooral een groter scherm, dan raden we de iPhone 16 Plus aan. Een snellere en duurdere iPhone is doorgaans helemaal niet nodig en kost vooral meer geld. Een oudere iPhone adviseren we niet omdat je dan relatief snel geen software-updates meer krijgt, en je bespaart er ook nauwelijks geld mee.

iPhone 16e of iPhone 16 Plus kopen?

Ben je van plan om binnenkort de iPhone 16e of de iPhone 16 Plus aan te schaffen? Houd dan zeker de onderstaande deals in de gaten, dan weet je zeker dat je niet teveel betaalt!

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Apple iPhone 16e deals

Abonnement
Los toestel
Refurbished

Apple iPhone 16e

250 min en 250 sms

10000MB (5G)

2 jaar

€ 7,00 p/m

Eenmalig toestel € 503,00

Gemiddeld p/m: € 28,16

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Apple iPhone 16e

400 min en 400 sms

30000MB (5G)

2 jaar

€ 29,25 p/m

Eenmalig toestel € 11,00

Gemiddeld p/m: € 29,91

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15000MB (5G)

2 jaar

€ 29,25 p/m

Eenmalig toestel € 11,00

Gemiddeld p/m: € 29,91

Bekijk bij Belsimpel
Hollandsnieuwe
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Apple iPhone 16 Plus deals

Abonnement
Los toestel
Refurbished

Apple iPhone 16 Plus

10000 min of 10000 sms

10000MB (5G)

2 jaar

€ 36,25 p/m

Eenmalig toestel € 170,00

Gemiddeld p/m: € 43,53

Bekijk bij Mobiel.nl
Hollandsnieuwe

Apple iPhone 16 Plus

400 min en 400 sms

20000MB (5G)

2 jaar

€ 32,25 p/m

Eenmalig toestel € 266,00

Gemiddeld p/m: € 43,53

Bekijk bij Mobiel.nl
Simyo

Apple iPhone 16 Plus

200 min of 200 sms

15000MB (5G)

2 jaar

€ 41,75 p/m

Eenmalig toestel € 87,00

Gemiddeld p/m: € 45,57

Bekijk bij Mobiel.nl
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