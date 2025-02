Een iPhone is uiteraard een geschikte telefoon voor zakelijke gebruikers en er is keus uit een aantal verschillende modellen. Zeker omdat de kwaliteit van deze smartphones erg goed is, en je hierdoor een hoog gebruikersgemak ervaart, is het zeker een overweging waard. De iPhone 16-modellen zijn daarbij de nieuwste serie die Apple op de markt heeft gebracht. Hierdoor ben je het langst verzekerd van updates en beschikt je toestel over de beste camerafuncties, chipset en batterij.

Wat de beste zakelijke smartphone voor jou is, hangt af van de wensen.

Heb jij het liefst een compacte smartphone die je makkelijk overal mee naar toe kunt nemen, dan is de iPhone 16e of de iPhone 16 het overwegen waard.Heb jij liever een iets groter scherm? Dan is de iPhone 16 Plus een goed keus. Deze beschikt over een razendsnelle A18-chip en is daarmee erg snel. Maak jij voor je werk veel video’s en foto’s, dan heb je waarschijnlijk graag een krachtige camera en sluit de iPhone 16 Pro of Pro Max beter bij je behoeften aan.

Het enige wat je nodig hebt om een zakelijk abonnement af te kunnen sluiten is een Kvk- en BTW-nummer. Dit betekent dat je zowel als ZZP’er of MKB terecht kan. Het voordeel hiervan is dat het vaak je iPhone goedkoper in huis haalt en de kosten kunt spreiden over een langere periode. Wil jij smartphones kopen voor je medewerkers? Dan bieden partijen als KPN, Odido en Vodafone het ook mogelijk om een aanbod op maat te krijgen. Hiervoor vul je meestal een formulier in, waarna ze contact met je opnemen voor een persoonlijk aanbod.

Voordelen van een zakelijke iPhone

Door de btw af te trekken, daalt de uiteindelijke prijs aanzienlijk.

De aanschafkosten worden over een periode van vijf jaar afgeschreven.

Ook op je mobiele abonnement kun je de btw aftrekken, waardoor de kosten lager uitvallen.

Bij bepaalde providers kun je kiezen voor een contractduur van drie jaar (zoals bij Odido) of zelfs één maand (zoals bij KPN), wat je meer flexibiliteit biedt bij veranderende ondernemingsplannen.

Nadelen van een zakelijke iPhone

De afschrijving is altijd 5 jaar, wat betekent dat je lange tijd vooruit moet kunnen met je smartphone. Zeker als je een beroep hebt waarbij het belangrijk is om bijvoorbeeld een goede accu te hebben, kan het zijn dat je in de tussentijd alweer een nieuwe iPhone wilt aanschaffen

Je krijgt 1 jaar garantie bij Apple en hebt niet dezelfde consumentenbescherming zoals bij een particuliere aanschaf. Een oplossing hiervoor kan zijn om AppleCare+ aan te schaffen, echter zijn hier wel extra kosten aan verbonden.

