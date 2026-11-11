iPad mini 2026 vs iPad mini 2021: waarom overstappen een goed idee is

Maurice Snijders
Maurice Snijders
11 november 2026, 20:59
2 min leestijd
iPad mini 2026 vs iPad mini 2021: waarom overstappen een goed idee is
Maak ons je Google-favoriet Volg ons op Google

Heb je een iPad mini uit 2021, dan is het nu tijd om over een upgrade na te denken – Apple heeft de tablet in 2026 namelijk flink vernieuwd.

Lees verder na de advertentie.

Inhoud

Scherm Processor Dunner, lichter en waterbestendig Overige verbeteringen Conclusie

Inhoud

Scherm Processor Dunner, lichter en waterbestendig Overige verbeteringen Conclusie

iPad mini 2026 vs iPad mini 2021

De iPad mini 2026 heeft een OLED-scherm, een veel snellere processor en is bovendien dunner en lichter. We zetten de belangrijkste verschillen voor je op een rij.

Wil je de iPad mini aanschaffen? Kijk dan zeker naar de onderstaande deals met de laagste prijzen.

Bekijk de iPad mini 2026

Bekijk de iPad mini 2026
Bekijk de iPad mini 2026

Bekijk de iPad mini 2026
Bekijk de iPad mini 2026

Bekijk de iPad mini 2026
Bekijk de iPad mini 2026

Bekijk de iPad mini 2026

Scherm

Het grootste verschil zit in het display. De iPad mini uit 2021 heeft een 8,3-inch lcd-scherm, het model uit 2026 beschikt over een groter OLED-display van 8,5 inch. Dat merk je vooral bij het kijken van films en series. OLED zorgt voor diepere zwarttinten, mooiere kleuren en een veel hoger contrast. Ook de helderheid is verbeterd: maximaal 600 nits bij normaal gebruik en zelfs 1200 nits bij HDR-beelden. De iPad mini 2021 blijft steken op 500 nits.

iPad mini 2026

Lees verder na de advertentie.

Processor

De iPad mini uit 2021 draait op de A15 Bionic-chip, maar in het nieuwe model heeft Apple de A20 Pro geplaatst. Volgens Apple levert dat tot 2,2 keer betere CPU-prestaties en tot vier keer betere grafische prestaties op. Daarnaast heeft de nieuwe iPad 12 GB werkgeheugen, tegenover slechts 4 GB bij het oude model. Ook ondersteunt de iPad mini 2026 Apple Intelligence. Dat maakt hem een stuk geschikter voor zware apps, games en AI-functies.

Dunner, lichter en waterbestendig

De iPad mini 2026 is met 5,4 millimeter een stuk dunner dan zijn voorganger (6,3 millimeter). Ook het gewicht is gedaald van 293 naar 255 gram. Dat maakt de nieuwe mini een stuk handzamer. Een andere belangrijke verbetering is de IP67-certificering. Daardoor kan de tablet beter tegen stof en water. De iPad mini 2021 is niet waterbestendig.

mini 2024 2026

Overige verbeteringen

Ook op andere punten is de iPad mini 2026 vooruitgegaan. Zo krijg je een betere selfie-camera aan de lange zijde, wifi 7, Bluetooth 6 en een USB-C-poort die twee keer zo snel gegevens overdraagt. Verder ondersteunt het nieuwe model de Apple Pencil Pro en kun je sneller opladen: tot 50 procent in ongeveer dertig minuten.

Conclusie: iPad mini 2026 vs iPad mini 2021

De iPad mini 2026 koop je vanaf 759 euro. Dat is een flinke investering, maar tegenover het 2021-model krijg je aanzienlijk betere hardware. Vooral het OLED-scherm, de prestaties en de langere toekomstbestendigheid maken overstappen aantrekkelijk. Gebruik je jouw oude iPad alleen voor lezen en internetten? Dan kun je nog even wachten. Voor intensieve gebruikers is de upgrade absoluut interessant.

iPad mini 2026 kopen?

Ben je van plan om de iPad mini 2026 aan te schaffen? Kijk dan zeker eens naar de onderstaande deals, dan weet je zeker dat je niet teveel betaalt!

Apple iPad mini 2026 deals

Apple iPad mini 2026

8.5 inch

128 GB

€ 759,00

1 dag

Bekijk bij Coolblue
Coolblue

Apple iPad mini 2026

8.5 inch

128 GB

€ 759,00

1 dag

Bekijk bij Media Markt
Media Markt

Apple iPad mini 2026

8.5 inch

128 GB

€ 759,00

1 dag

Bekijk bij Belsimpel
Belsimpel
Vergelijk alle Apple iPad mini 2026 prijzen
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Tablet iPad Apple iPad mini 2021 iPad mini 2026

Bekijk ook

iPhone Duo, of iPad mini 2026 + iPhone 18 Pro: wat is goedkoper?

iPhone Duo, of iPad mini 2026 + iPhone 18 Pro: wat is goedkoper?

29 oktober 2026

iPad mini 2024 vs iPad mini 2026: waarom overstappen (niet) loont

iPad mini 2024 vs iPad mini 2026: waarom overstappen (niet) loont

28 oktober 2026

Deze 4 nieuwe Apple-apparaten kun je nu bestellen – mét een grote verrassing

Deze 4 nieuwe Apple-apparaten kun je nu bestellen – mét een grote verrassing

28 oktober 2026

iPhone Duo vs iPad mini 2026: de keuze is makkelijker dan je denkt

iPhone Duo vs iPad mini 2026: de keuze is makkelijker dan je denkt

27 oktober 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Apple iPad mini 2021
Apple iPad mini 2021

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren