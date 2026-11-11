iPad mini 2026 vs iPad mini 2021: waarom overstappen een goed idee is

Heb je een iPad mini uit 2021, dan is het nu tijd om over een upgrade na te denken – Apple heeft de tablet in 2026 namelijk flink vernieuwd.

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iPad mini 2026 vs iPad mini 2021

De iPad mini 2026 heeft een OLED-scherm, een veel snellere processor en is bovendien dunner en lichter. We zetten de belangrijkste verschillen voor je op een rij.

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Scherm

Het grootste verschil zit in het display. De iPad mini uit 2021 heeft een 8,3-inch lcd-scherm, het model uit 2026 beschikt over een groter OLED-display van 8,5 inch. Dat merk je vooral bij het kijken van films en series. OLED zorgt voor diepere zwarttinten, mooiere kleuren en een veel hoger contrast. Ook de helderheid is verbeterd: maximaal 600 nits bij normaal gebruik en zelfs 1200 nits bij HDR-beelden. De iPad mini 2021 blijft steken op 500 nits.

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Processor

De iPad mini uit 2021 draait op de A15 Bionic-chip, maar in het nieuwe model heeft Apple de A20 Pro geplaatst. Volgens Apple levert dat tot 2,2 keer betere CPU-prestaties en tot vier keer betere grafische prestaties op. Daarnaast heeft de nieuwe iPad 12 GB werkgeheugen, tegenover slechts 4 GB bij het oude model. Ook ondersteunt de iPad mini 2026 Apple Intelligence. Dat maakt hem een stuk geschikter voor zware apps, games en AI-functies.

Dunner, lichter en waterbestendig

De iPad mini 2026 is met 5,4 millimeter een stuk dunner dan zijn voorganger (6,3 millimeter). Ook het gewicht is gedaald van 293 naar 255 gram. Dat maakt de nieuwe mini een stuk handzamer. Een andere belangrijke verbetering is de IP67-certificering. Daardoor kan de tablet beter tegen stof en water. De iPad mini 2021 is niet waterbestendig.

Overige verbeteringen

Ook op andere punten is de iPad mini 2026 vooruitgegaan. Zo krijg je een betere selfie-camera aan de lange zijde, wifi 7, Bluetooth 6 en een USB-C-poort die twee keer zo snel gegevens overdraagt. Verder ondersteunt het nieuwe model de Apple Pencil Pro en kun je sneller opladen: tot 50 procent in ongeveer dertig minuten.

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Conclusie: iPad mini 2026 vs iPad mini 2021

De iPad mini 2026 koop je vanaf 759 euro. Dat is een flinke investering, maar tegenover het 2021-model krijg je aanzienlijk betere hardware. Vooral het OLED-scherm, de prestaties en de langere toekomstbestendigheid maken overstappen aantrekkelijk. Gebruik je jouw oude iPad alleen voor lezen en internetten? Dan kun je nog even wachten. Voor intensieve gebruikers is de upgrade absoluut interessant.

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