Black Friday staat voor de deur, maar er zijn ontzettend veel webwinkels al een of sommige zelfs twee weken begonnen met goede deals. Wij speuren dagelijks internet af voor de allerbeste acties en je leest ze nu ook in deze liveblog!
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Dit zijn de deals die je echt wilt zien!
Om je te helpen om tussen al deze chaos de juiste deal voor jou te vinden, schrijven we in dit liveblog hieronder alles over Black Friday-deals die je niet mag missen als Apple-fan. Houd deze pagina in de gaten en blijf deze Black Friday volledig op de hoogte.
Bekijk hier in ieder geval de acties van de populairste shops:
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- Waarom je deze populaire iPhones nu (absoluut) niet meer wilt kopen (25 nov)
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iPhone 18 Pro tijdelijk met 468 euro korting
Ben je van plan om de iPhone 18 Pro te halen? Wacht dan niet te lang, want je haalt de iPhone 18 Pro nu maar liefst 468 euro goedkoper in huis! De scherpste aanbieding vind je momenteel bij Belsimpel in combinatie met een abonnement van Odido. Je betaalt dan slechts 1011 euro voor de iPhone 18 Pro. Daarmee bespaar je maar liefst 468 euro ten opzichte van de prijs die Apple hanteert.
Denver draagbare monitor bij Action voor maar €89,95
Google TV Streamer afgeprijsd
Maak van je televisie eenvoudig een slimme tv met de Google TV Streamer. Met dit compacte streamingapparaat krijg je toegang tot populaire diensten als Netflix, Disney+ en YouTube, allemaal eenvoudig te bedienen met de meegeleverde afstandsbediening. De adviesprijs bedraagt €119, maar bij MediaMarkt en Amazon scoor je hem nu voor €112.
Gratis Dyson of 16 maanden korting bij KPN Internet en TV
Op zoek naar een nieuw internetabonnement? Bij KPN profiteer je momenteel van extra aantrekkelijke welkomstcadeaus als je internet (met eventueel tv) afsluit. Kies bijvoorbeeld voor een gratis Dyson V10 Submarine, de Dyson Airwrap i.d. of maar liefst 16 maanden korting op je abonnement.
Apple Carplay scherm voor €57,95
Geen Apple CarPlay of Android Auto in je auto? Met het ESSGOO 10,26-inch draagbare HD CarPlay-scherm geef je jouw auto eenvoudig een slimme upgrade! Gebruik Google Maps, Spotify en andere apps op het grote scherm, zonder je autoradio te vervangen. Tijdens Black Friday scoor je ‘m extra voordelig bij Joybuy!
👉 Scoor het ESSGOO CarPlay-scherm met Black Friday-korting bij Joybuy!
3 Philips Hue-stekkers voor slechts €49,99 bij Amazon!
Maak je huis slimmer voor een prikkie! Bij Amazon scoor je tijdens Black Friday een 3-pack Philips Hue slimme stekkers voor € 59,99. Maar het kan nóg goedkoper! Gebruik bij het afrekenen de kortingscode BLACK26 en ontvang € 10 extra korting. Zo betaal je nog maar € 49,99 voor drie slimme stekkers!
€1,- voor héél veel data
Momenteel vind je bij Belsimpel een sim only van 50+ Mobiel en betaal je het eerste jaar slechts 1 euro per maand. Daarbovenop krijg je ook nog €20,- cashback, waardoor je nóg goedkoper uit bent. Deze provider heeft bundels voor iedereen: van kleine abonnementen met maar 5GB data tot 75GB voor grootverbruikers. De beste deal is om te kiezen voor 25GB of 45GB. Zo hoef je vrijwel niet te checken hoeveel data je nog over hebt, maar betaal je een lage prijs van rond de €4,-.
Philips 4K smart-tv voor slecht €269
Tijdens Black Week pakt Lidl flink uit met aanbiedingen en daar zit een opvallend goedkope televisie tussen. De Philips 43PQS7801/12 heeft een adviesprijs van 599 euro, maar is nu verkrijgbaar voor slechts 269 euro. Je krijgt daarmee een korting van maar liefst 55 procent ten opzichte van de adviesprijs.
iPhone 18 Pro nu met €318 korting
De iPhone 18 Pro haal je nu vanaf 1.011 euro met een Odido-abonnement bij Belsimpel in huis. Hiermee bespaar je momenteel 318 euro op de laagste los toestel prijs die nu vekrijgbaar is.
Action verrast met een smart monitor
Action heeft deze Black Friday-week een opvallende gadget te koop: een verrijdbare smart monitor met ingebouwde accu voor slechts 399 euro!
iPhone Duo ruim €300 goedkoper
De iPhone Duo is allesbehalve een goedkope smartphone, maar dankzij Black Friday hoef je gelukkig niet de volle toestelprijs te betalen. De laagste toestelkosten krijg je door bij Belsimpel voor een abonnement van KPN te kiezen. Je betaalt dan nog 2.016 euro voor de iPhone Duo, waarmee je maar liefst 323 euro bespaart ten opzichte van de huidige losse toestelprijs. Kies je voor dit abonnement? Dan krijg je niet alleen onbeperkte mobiele data, maar ook onbeperkt bellen en sms’en. Het gaat om een één- of tweejarig abonnement.
Apple TV tijdelijk met 50 procent korting
De Black Friday-deals vliegen je om de oren en ook Apple doet nu een duit in het zakje. Je kijkt nu zes maanden lang naar alle films en series op Apple TV voor slechts 4,99 euro per maand. Daarmee bespaar je maar liefst 50 procent op je abonnement. Normaal betaal je dus 9,99 euro per maand.
AirPods Pro 3 nu €179!
De AirPods Pro 3 haal je nu voor slechts 179 euro in huis bij Amazon.de. Dit is de laagste prijs die we de afgelopen tijd hebben gezien.
iPhone 16 deze Black Friday (bijna) de helft goedkoper
Ben je toe aan een nieuwe iPhone, maar betaal je liever niet de hoofdprijs? Dan komt Black Friday als geroepen. De iPhone 16 is momenteel flink afgeprijsd. Wij hebben de beste deals voor je opgezocht! >>
2 maanden Storytell voor €2 per maand!
Met Storytel heb je altijd een verhaal bij de hand, met meer dan 1 miljoen luisterboeken en ebooks in één app. Switch makkelijk tussen luisteren én lezen. Download luisterboeken en ebooks op jouw favoriete apparaat en beleef je verhaal, waar je ook bent! Probeer nu 2 maanden voor maar 2 euro! >>
€400 korting op de SAMDUO Nex E6000-thuisbatterij!
Tijdens Black Friday scoor je de SAMDUO Nex E6000-thuisbatterij voor slechts € 1599 in plaats van € 1999! Dat betekent maar liefst € 400 korting én je krijgt er ook nog eens een gratis slimme P1-meter bij. De thuisbatterij heeft een opslagcapaciteit van 6 kWh, waarmee je opgewekte zonnestroom bewaart voor later gebruik.
De aanbieding geldt ook voor de Nex E6000H en loopt tot en met 30 november.
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Sonos Era 100SL nu €149 bij Amazon (met kortingscode: BLACK26)
Op zoek naar een goede draadloze speaker zonder de hoofdprijs te betalen? Tijdens Black Friday scoor je de Sonos Era 100 SL met maar liefst 20% korting! Je betaalt nu slechts € 149 in plaats van € 199 en bespaart daarmee € 50. Gebruik hiervoor de code BLACK26 bij het afrekenen.
Internet en tv-abonnement van Odido eerste 12 maanden voor 25 euro per maand
Ben jij op zoek naar een nieuw internet en tv thuis-abonnement? Dan heeft Odido nu een scherpe deal voor je lopen. Bestel je rechtstreeks bij de provider een tweejarig glasvezelabonnement met internet en tv? Dan krijg je de eerste twaalf maanden korting en betaal je slechts 25 euro per maand. Daarmee bespaar je in het eerste jaar tot 330 euro.
TCL 75Q7C: nu extra voordelig!
Op zoek naar een flinke upgrade voor je thuisbioscoop? De TCL 75Q7C heeft een indrukwekkend 75 inch 4K Mini-LED-scherm, waardoor films, series en sportwedstrijden tot leven komen met haarscherpe beelden, diepe zwarttinten en levendige kleuren. Dankzij het grote schermformaat haal je de bioscoopervaring gewoon je woonkamer in. Scoor deze televisie nu extra voordelig bij Joybuy! >>
Een complete smartwatch zonder de hoofdprijs te betalen
Bellen vanaf je pols, een scherp amoled-scherm en ruim honderd sportmodi hoeven helemaal niet duur te zijn. Bij Action haal je nu een betaalbare Denver-smartwatch in huis voor 19,95 euro.
Spotgoedkope steelstofzuiger bij Action!
Wil jij een steelstofzuiger om makkelijk en snel je huis te stofzuigen, maar ben je niet bereid de hoofdprijs te betalen? Kijk dan snel bij Action. Hier scoor je nu een model voor de zeer aantrekkelijke prijs van 79,95 euro.
Anker SOLIX Max AC+ thuisbatterij laagste prijs ooit!
Ontvang tijdelijk tot 45 procent korting bij de aanschaf van een thuisbatterij van Anker SOLIX. Daarnaast maken zij een prijsbelofte: Daalt de prijs binnen 30 dagen? Dan krijg je het verschil terug. Zo haal je tijdelijk hun populaire thuisbatterij met 7 kWh vanaf €1.899 euro in huis en krijg je ook nog een gratis P1-meter.
Black Friday-knaller: glasvezelinternet bij Simpel voor slechts € 1 per maand!
Op zoek naar goedkoop én snel internet voor thuis? Tijdens Black Friday stunt Simpel met een wel heel aantrekkelijke actie: de eerste acht maanden glasvezelinternet voor slechts 1 euro per maand bij een tweejarig abonnement. Sluit je liever een jaarcontract af? Dan betaal je de eerste drie maanden slechts 1 euro per maand.
Je kiest uit drie verschillende internetsnelheden, zodat er voor ieder huishouden een passende optie is. Het gaat om een internet-only-abonnement, ideaal als je voornamelijk Netflix, Videoland of andere streamingdiensten gebruikt en geen traditioneel tv-abonnement nodig hebt.
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4 slimme stekkers van Tapo nu voor €49,99
Maak je huis slimmer én krijg inzicht in je energieverbruik met deze Black Friday-deal van Coolblue! Je scoort vier slimme Tapo P115-stekkers voor slechts € 49,99 in plaats van € 59,90.Bedien je apparaten op afstand met je iPhone, stel automatische tijdschema’s in en ontdek welke apparaten onnodig veel stroom verbruiken.
Gratis Sennheiser-hoofdtelefoon t.w.v. 399 euro bij Odido
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Levenslang VPN voor nog geen €25,-
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20% korting op onbeperkt internet in het buitenland bij Ubigi!
Binnenkort op vakantie? Bespaar tijdens Black Friday alvast op je mobiele internet in het buitenland! Bij Ubigi krijg je tijdelijk 20% korting op alle eSIM-databundels met onbeperkt internet met de kortingscode BLACKFRIDAY.
Extra interessant: je hoeft niet direct op reis te gaan om van deze actie te profiteren. Je hebt namelijk tot zes maanden na aankoop de tijd om je databundel te activeren. Ubigi biedt dekking op meer dan 200 bestemmingen. Let op: deze actie loopt tot en met 3 december
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Nuki’s slimme deurslot nu voor €109
CarPlay Adapter nu met 15% korting
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