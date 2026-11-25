Ben je op zoek naar wat leuke films of series voor de koude wintermaanden? Dan hebben we goed nieuws, want Apple TV is nu flink goedkoper.
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Apple TV tijdelijk met 50 procent korting
De Black Friday-deals vliegen je om de oren en ook Apple doet nu een duit in het zakje. Je kijkt nu zes maanden lang naar alle films en series op Apple TV voor slechts 4,99 euro per maand. Daarmee bespaar je maar liefst 50 procent op je abonnement. Normaal betaal je dus 9,99 euro per maand.
Voor die zes maanden ben je in totaal slechts 29,94 euro kwijt. Dat is een mooie kans om kennis te maken met de streamingdienst van Apple. Wacht niet te lang met het afsluiten van je abonnement, want het gaat om een tijdelijke actie. Bekijk hier waar je Apple TV voor de helft van de prijs krijgt:
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Wacht niet te lang met deze Apple TV-deal
De aanbieding is op donderdag 19 november van start gegaan en loopt tot en met maandag 30 november 2026. De actie is beschikbaar in veertig landen wereldwijd, waaronder Nederland.
Apple TV in het kort
Apple TV (voorheen Apple TV Plus genoemd) is de streamingdienst van Apple. De dienst werd in november 2019 gelanceerd en richt zich voornamelijk op exclusieve films, series en documentaires, ook wel Apple Originals genoemd.
Het aanbod van Apple TV wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe producties. Van spannende dramaseries en sciencefiction tot komedies en kinderprogramma’s. Er is voor het hele gezin wel iets te vinden. Bekende series die je op Apple TV vindt, zijn onder andere Ted Lasso, Severance en The Morning Show.
Voor een vast bedrag per maand krijg je toegang tot het volledige streamingaanbod, zonder reclame. Veel films en series zijn beschikbaar in 4K-beeldkwaliteit met ondersteuning voor Dolby Atmos. Ook kun je afleveringen downloaden om ze offline te bekijken.
Apple TV is beschikbaar op verschillende apparaten, waaronder de iPhone, iPad, Mac, Apple TV-mediaspeler en diverse smart-tv’s. Benieuwd naar alle films en series op Apple TV? Bekijk hier meer over de streamingdienst:
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