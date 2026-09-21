Waarom je de iPhone 17 Pro (Max) juist nu mét een abonnement moet halen

Ben je op zoek naar een nieuwe iPhone? Dan is dit een goed moment om de iPhone 17 Pro of iPhone 17 Pro Max mét een abonnement te halen!

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iPhones véél duurder

De nieuwe iPhones van 2026 liggen in de winkels! Apple heeft de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max uitgebracht, die zowel onder als boven de motorkap belangrijke verbeteringen hebben gekregen. Dat zie je helaas ook wel terug aan de prijzen, want Apple heeft de nieuwe iPhones dit jaar veel duurder gemaakt. Beide Pro-modellen zijn dit jaar 150 euro duurder dan de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max uit 2025. Zoveel betaal je nu voor alle iPhones:

Vind jij de nieuwe iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max te duur? In dat geval kom je bij de iPhone 17 Pro of de iPhone 17 Pro Max uit, die door de prijsverhogingen veel voordeliger te krijgen zijn dan de iPhone 18 Pro (Max). Je bespaart al snel honderden euro’s als je voor de iPhone 17 Pro of de iPhone 17 Pro Max kiest. Voor een veel lagere prijs krijg je een iPhone uit 2025, die nog jaren meegaat én over de belangrijkste functies beschikt.

Voordelen van een abonnement

Voor zowel de iPhone 17 Pro als de iPhone 17 Pro Max betaal je ook in 2026 nog een behoorlijke prijs. De toestelprijs ligt bij beide iPhones boven de 1000 euro, waardoor het geen kleine aankoop is. Wil je nog meer geld besparen op je volgende iPhone? Je kunt dan beter voor de iPhone 17 Pro met een abonnement of de iPhone 17 Pro Max met een abonnement kiezen. Bij een abonnement vermijd je de hoge toestelprijs en krijg je mogelijk extra voordelen.

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Het voordeel van een abonnement is dat je de iPhone in termijnen afbetaalt. Vaak hoef je uiteindelijk niet de volledige toestelprijs te betalen, omdat je hoge voordelen krijgt in combinatie met een abonnement. Providers hebben daarnaast doorgaans extra acties of combinatievoordelen, waarmee je bijvoorbeeld een gratis streamingdienst of grotere databundel krijgt. Alle abonnementen van de iPhone 17 Pro (Max) zijn veel voordeliger sinds de release van de iPhone 18 Pro (Max), dus dit is hét moment om voor een iPhone 17 Pro (Max) met abonnement te kiezen.

Abonnementen veel voordeliger

Ieder jaar na de release van nieuwe iPhones verlagen providers de bundels met eerdere toestellen. Dat betekent dat je voor de iPhone 17 Pro of de iPhone 17 Pro Max in combinatie met een abonnement sinds 12 september veel minder betaalt. Die dag begon de voorverkoop van de nieuwe iPhones en zijn de Pro-modellen van 2025 veel voordeliger te halen. Ben je benieuwd welke opties je hebt? Hier haal je de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max in combinatie met een abonnement!

1. iPhone 17 Pro

De iPhone 17 Pro krijg je als los toestel voor € 1.100,-. Vind je dat te duur? Dan is een abonnement de beste keuze, want je krijgt de iPhone 17 Pro met abonnement al voor € 36,25 per maand. Voor die prijs krijg je het basismodel met de A19 Pro-chip, 256 GB aan opslagruimte en maar liefst drie 48-megapixelcamera’s. Klinkt dat goed? Hier haal je de iPhone 17 Pro het voordeligst in huis:

iPhone 17 Pro met abonnement

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2. iPhone 17 Pro Max

Bij de iPhone 17 Pro Max krijg je een groter 6,9-inch scherm en een veel langere accuduur. Dat zie je helaas ook wel terug aan de prijzen, want je krijgt de iPhone 17 Pro Max als los toestel voor € 1.227,53. Wil je niet zoveel geld betalen voor je volgende iPhone? Kies dan voor de iPhone 17 Pro Max met een abonnement, die je al voor € 36,25 per maand in huis haalt. Zo bespaar je al snel honderden euro’s, zeker met eventuele extra voordelen. Bekijk hier waar je de iPhone 17 Pro Max met een abonnement krijgt:

iPhone 17 Pro Max met abonnement