iPhone Duo vs iPhone 18 Pro Max + iPad mini: zijn 2 devices beter dan 1?

De vouwbare iPhone Duo lijkt misschien ideaal, maar is het ook de beste keuze vergeleken met de combinatie iPhone 18 Pro Max en iPad mini?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone Duo vs iPhone 18 Pro Max + iPad mini

De iPhone Duo is Apples eerste vouwbare iPhone en combineert een smartphone met een groot scherm, dat je openklapt wanneer je meer ruimte nodig hebt. Dichtgeklapt gebruik je het 5,4-inch scherm, opengeklapt heb je een display van 7,6 inch tot je beschikking.

Dat maakt het toestel interessant voor iedereen die graag films kijkt, meerdere apps tegelijk gebruikt of vaak onderweg productief is. Dankzij de multitasking-functies van iOS 27 kun je bijvoorbeeld twee apps naast elkaar openen. Een ander voordeel is natuurlijk dat je maar één apparaat hoeft mee te nemen en op te laden. Je bestanden, apps en notities staan bovendien allemaal bij elkaar.

Twee apparaten

Maar de combinatie van een iPhone 18 Pro Max en iPad mini heeft ook voordelen ten opzichte van de iPhone Duo. Je gebruikt de iPhone voor dagelijkse taken, foto’s en telefoongesprekken. Je iPad pak je vervolgens om erop te lezen, tekenen of video’s te kijken. Bovendien kun je de apparaten onafhankelijk van elkaar gebruiken. Zo kun je op je iPad een video bekijken en blijft je iPhone gewoon beschikbaar voor andere zaken.

Ook op cameragebied heeft deze combinatie een streepje voor. De iPhone 18 Pro Max beschikt over drie camera’s (waaronder een telelens met optische zoom en een met aanpasbaar diafragma), terwijl de iPhone Duo het moet het met twee eenvoudigere camera’s aan de achterkant. En wil je graag tekenen of handgeschreven notities maken? De iPad mini ondersteunt de Apple Pencil Pro. De Duo werkt met de Apple Pencil (USB-C), maar mist ondersteuning voor de geavanceerdere Pencil-functies.

Prijzen

De iPhone Duo koop je bij Apple vanaf een bedrag van 2339 euro, de iPhone 18 Pro Max kost daar minimaal 1629 euro. Voor de huidige iPad mini betaal je nu een vanaf-prijs van 689 euro. Dat is bij elkaar een bedrag van 2318 euro: heel vergelijkbaar met de prijs van de iPhone Duo. De iPhone 18 Pro Max en de iPad mini zijn inmiddels ook wel goedkoper te vinden, zeker in combinatie met een abonnement. Mogelijk kun je met twee apparaten voorlopig dus nog wel wat geld besparen. Bekijk hieronder de beste prijzen voor de iPhone 18 Pro Max.

Apple brengt binnenkort overigens een nieuwe versie van de iPad mini uit, met een oled-scherm. Volgens de laatste geruchten wordt die wel een flink stukje duurder dan de huidige versie. Ga je voor die nieuwe iPad mini in combinatie met een iPhone 18 Pro Max, dan ben je dus mogelijk alsnog duurder uit dan wanneer je alleen de iPhone Duo koopt.

Conclusie: iPhone Duo vs iPhone 18 Pro Max + iPad mini

De iPhone Duo is vooral interessant als je één veelzijdig apparaat wilt dat je eenvoudig overal mee naartoe neemt. Je krijgt een groot scherm zonder dat je een aparte tablet mee hoeft te nemen. Wil je juist betere zoommogelijkheden, een geavanceerdere tekenervaring en meer flexibiliteit? Dan is de iPhone 18 Pro Max met iPad mini de verstandigere keuze. Qua prijs is het verschil niet heel erg groot, al maakt het wel uit of je voor de huidige of de aankomende iPad mini gaat.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone Duo kopen?

Ben je van plan om de nieuwe iPhone Duo aan te schaffen? Kijk dan zeker eens naar de onderstaande deals!

iPhone Duo met abonnement