iPad mini 2024 vs iPad mini 2026: waarom overstappen (niet) loont

De nieuwe iPad mini 2026 heeft een aantal upgrades gekregen, maar is dat genoeg om je iPad mini uit 2024 in te ruilen voor het nieuwe model?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Inhoud Scherm Processor Ontwerp Camera Batterij Verbindingen Prijzen Conclusie

Inhoud Scherm Processor Ontwerp Camera Batterij Verbindingen Prijzen Conclusie

iPad mini 2024 vs iPad mini 2026

De iPad mini 2024 is al een krachtige kleine tablet, maar Apple heeft bij de nieuwe generatie flink wat verbeteringen doorgevoerd. Vooral het scherm en de processor springen eruit. We zetten alle verschillen voor je op een rij.

Scherm

Het grootste verschil tussen de iPad mini 2024 en iPad mini 2026 zit in het scherm. De oudere iPad mini heeft een 8,3-inch Liquid Retina lcd-scherm. De nieuwe uitvoering beschikt over een groter 8,5-inch OLED-scherm. Dankzij OLED worden zwarttinten dieper en zijn contrasten duidelijker. Ook de helderheid is verbeterd: de iPad mini 2026 haalt maximaal 600 nits bij normaal gebruik en tot maximaal 1200 nits bij HDR-beelden. De vorige generatie komt tot 500 nits.

Toch is er ook een tegenvaller. Beide modellen hebben namelijk een verversingssnelheid van 60 Hz. Als je hoopte op een extra vloeiend 120 Hz-scherm bij de nieuwe mini, dan moeten we je teleurstellen. Je kunt bij bepaalde uitvoeringen van de nieuwe iPad mini wel kiezen voor glas met nanotextuur, wat reflecties vermindert.

Processor

Aan de binnenkant heeft Apple ook een flinke upgrade doorgevoerd. De iPad mini 2024 draait op de A17 Pro-chip, de iPad mini 2026 zet met de A20 Pro-chip een flinke stap vooruit. Volgens Apple levert die laatste tot 60 procent betere CPU-prestaties en tot 2,7 keer betere grafische prestaties. Vooral bij zware games, fotobewerking en AI-toepassingen merk je daar mogelijk iets van.

Voor alledaagse taken, zoals internetten, video’s kijken en notities maken, is de A17 Pro echter nog steeds snel genoeg. Heb je geen behoefte aan extra rekenkracht, dan is de nieuwe chip niet echt een reden om direct over te stappen.

Ontwerp

Het ontwerp van de nieuwe iPad mini is ook aangepast. De iPad mini 2026 is slechts 5,4 millimeter dik, tegenover 6,3 millimeter bij het model uit 2024. Dankzij dunnere schermranden past het grotere display in ongeveer dezelfde behuizing.

Een belangrijke toevoeging is de IP67-certificering. Daardoor is de nieuwe iPad mini beter beschermd tegen stof en water. Dat is handig als je de tablet vaak onderweg gebruikt. Het betekent echter niet dat je hem zonder risico onder water kunt houden. Verder kun je de nieuwe generatie kopen in de kleuren Middernacht en Sterrenlicht. Bij het vorige model waren ook Blauw en Paars beschikbaar.

Camera

De selfiecamera heeft een nieuwe plek gekregen. Bij de iPad mini 2026 zit deze aan de lange zijde, waardoor je tijdens videogesprekken beter in beeld bent als de tablet horizontaal staat. De camera heeft nog steeds een resolutie van 12 megapixel en ondersteunt Middelpunt, waarmee je automatisch in beeld blijft. Ook de camera aan de achterkant blijft grotendeels hetzelfde, al heeft de nieuwe generatie een True Tone-flitser.

Batterij

De batterijduur is niet sterk veranderd. Apple belooft bij beide modellen maximaal tien uur internetten via wifi of video’s kijken. De nieuwe iPad mini ondersteunt wel snelladen: met een geschikte USB-C-adapter van minimaal 35 watt laad je de batterij in ongeveer dertig minuten tot 50 procent op. Handig als je vaak onderweg bent en weinig tijd hebt om de tablet op te laden.

Verbindingen

De iPad mini 2024 ondersteunt wifi 6E en Bluetooth 5.3. Bij het nieuwe model zijn dat wifi 7 en Bluetooth 6. Ook gebruikt Apple in de nieuwe mini een eigen N1-chip voor draadloze verbindingen. Heb je een geschikte router, dan kan wifi 7 hogere snelheden en betere prestaties bieden. In de praktijk hangt het voordeel wel af van je netwerk en de apparaten waarmee je verbinding maakt.

Prijzen

De iPad mini 2026 heeft in Nederland een vanafprijs van 759 euro voor het wifi-model met 128 GB opslagruimte. Voor de uitvoering met mobiele data betaal je minimaal 929 euro. De iPad mini 2024 verscheen oorspronkelijk voor 609 euro op de markt, maar momenteel koop je die al voor 619,- euro.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Conclusie: iPad mini 2024 vs iPad mini 2026

De iPad mini 2026 is op meerdere punten een duidelijke verbetering. Het OLED-scherm is groter en toont meer contrast, de A20 Pro-chip biedt meer rekenkracht en de tablet is dunner en waterbestendig. Ook snelladen en de vernieuwde draadloze verbindingen zijn welkome toevoegingen.

Toch is overstappen niet voor iedereen nodig. De iPad mini 2024 is nog krachtig genoeg voor de meeste dagelijkse taken en heeft dezelfde beloofde batterijduur. Bovendien ontbreekt bij de nieuwe generatie nog altijd een 120 Hz-scherm.

iPad mini 2026 of iPad mini 2024 kopen?

Wil je een van deze iPad mini’s aanschaffen? Houd dan zeker de onderstaande deals in de gaten, dan weet je zeker dat je niet te veel betaalt!