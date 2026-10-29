iPhone Duo, of iPad mini 2026 + iPhone 18 Pro: wat is goedkoper?

Als je de iPhone Duo overweegt, zou je ook kunnen kiezen voor een iPhone 18 Pro én een iPad mini 2026 – dit zijn alle (prijs)verschillen.

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iPhone Duo of iPad mini 2026 + iPhone 18 Pro

De iPhone Duo combineert een smartphone met een groot vouwbaar scherm. Met een iPhone 18 Pro en iPad mini 2026 kies je juist voor twee losse apparaten. Maar welke optie is goedkoper? De iPhone Duo heeft een vanaf-prijs van 2339 euro. De iPhone 18 Pro koop je bij Apple voor minimaal 1479 euro, de nieuwe iPad mini voor 759 euro: dat is samen 2238 euro. Je bent dan dus 101 euro goedkoper uit.

Daarbij kun je de iPhone 18 Pro inmiddels al wel wat goedkoper vinden, zeker als je kiest voor een abonnement in plaats van een los toestel. Hieronder vind je de beste deals:

iPhone 18 Pro Max

Wil je liever de grotere iPhone 18 Pro Max, dan wordt de vergelijking iets anders. Met een Nederlandse vanaf-prijs van 1629 euro en de iPad mini 2026 van 759 euro kom je uit op 2388 euro. Dat is 49 euro meer dan de iPhone Duo en 150 euro meer dan de combinatie met de iPhone 18 Pro. Je krijgt daarvoor wel het grotere 6,9-inch scherm van de Pro Max en een langere batterijduur. Voor de beste deals kijk je hieronder:

Één apparaat of twee

De iPhone Duo is bedoeld voor mensen die het gemak van één toestel willen combineren met een groter scherm. Je gebruikt hem als smartphone en klapt hem open wanneer je meer schermruimte nodig hebt. Denk aan het bekijken van video’s, het lezen van documenten of het gebruiken van meerdere apps naast elkaar.

Met de iPhone 18 Pro en iPad mini 2026 pak je het anders aan. Je hebt een compacte tablet voor entertainment en productiviteit, naast een krachtige smartphone voor dagelijks gebruik. Dat heeft een praktisch voordeel: je kunt op de iPad een video bekijken terwijl je op je iPhone berichten verstuurt. Ook hoef je niet telkens je telefoon open te klappen als je een groter scherm wilt. Je moet uiteraard wel twee apparaten opladen.

Dit krijg je voor je geld

De iPhone Duo heeft een vouwbaar scherm van 7,6 inch wanneer je hem openklapt. Dat geeft je relatief veel schermruimte in één apparaat, zonder dat je een tablet apart hoeft mee te nemen. Ook hoef je maar één apparaat op te laden.

De iPhone 18 Pro heeft een scherm van 6,3 inch. De iPad mini 8 biedt met zijn 8,5-inch oled-display juist extra ruimte voor films, games, boeken en documenten. Bovendien kun je beide apparaten onafhankelijk van elkaar gebruiken. Dat is handig als je op je tablet werkt en ondertussen bereikbaar wilt blijven op je iPhone. Bekijk hieronder de beste deals voor de iPad mini 2026:

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Camera’s

Maak je graag foto’s en video’s, dan heb je met de iPhone 18 Pro een uitgebreid camerasysteem in handen. Het toestel is gericht op gebruikers die veel waarde hechten aan fotografie en videografie. De iPad mini 8 is vooral een aanvulling op de iPhone: je gebruikt hem voor media, lezen en andere taken waarvoor een groter scherm prettig is. De iPhone Duo richt zich vooral op het vouwbare ontwerp en de combinatie van een telefoon en een groter scherm. De keuze draait daarom niet alleen om de camera, maar ook om de manier waarop je je toestel dagelijks gebruikt.

De iPhone 18 Pro heeft nog een duidelijk voordeel ten opzichte van de iPhone Duo. Beide apparaten hebben een 48-megapixel hoofdcamera en een 48-megapixel ultragroothoekcamera, maar de Pro heeft daarnaast een aparte 48-megapixel telelens met 4x optische zoom (tot 8x zoom van optische kwaliteit). Daardoor maak je foto’s van onderwerpen op afstand met aanzienlijk meer detail, zonder volledig afhankelijk te zijn van digitale zoom. Ook heeft de iPhone 18 Pro een variabel diafragma en meer professionele video-opties.

De Duo doet het bij gewone foto’s, portretten en selfies nog steeds uitstekend, maar mist wel die extra flexibiliteit bij het inzoomen (2x optische zoom). De iPad mini 2026 heeft uiteraard ook camera’s, maar is geen volwaardige vervanger voor de camera’s van een Pro-iPhone. Maak je vaak foto’s op afstand of wil je maximale controle over je foto’s en video’s, dan is de iPhone 18 Pro de betere keuze.

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Conclusie: iPhone Duo of iPad mini 2026 + iPhone 18 Pro

Puur op basis van de Nederlandse adviesprijzen is de combinatie van de iPhone 18 Pro en iPad mini 2026 de voordeligste keuze. Je betaalt samen 2238 euro in plaats van 2339 euro voor de iPhone Duo. Voor dat bedrag krijg je een krachtige smartphone én een volwaardige tablet. Vooral als je regelmatig een tablet gebruikt om te lezen, video’s te kijken of te gamen, is dat een aantrekkelijke combinatie.

De iPhone Duo blijft interessant als je liever één veelzijdig apparaat hebt en geen aparte tablet wilt meenemen. Je betaalt dan iets meer voor het gemak van een vouwbare smartphone. Wil je de iPhone Duo aanschaffen? Kies dan bij voorkeur voor de combinatie met een abonnement. Vaak betaal je dan namelijk minder voor het toestel dan wanneer je het los aanschaft. Bekijk hieronder de beste deals!

iPhone Duo met abonnement