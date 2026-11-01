Je kunt de iPhone 18 Pro Max beter mét abonnement halen (en dit is waarom)

Ben jij van plan om de nieuwe iPhone 18 Pro Max te kopen? Let dan goed op, want je kunt de iPhone 18 Pro Max beter in combinatie met een abonnement halen!

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iPhone 18 Pro Max

De nieuwe iPhones van 2026 liggen in de winkels! Apple heeft de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max aangekondigd op woensdag 9 september. Inmiddels liggen de nieuwe toestellen meer dan een maand in de winkels en zijn ze op de meeste plekken weer op voorraad. Apple heeft zowel de iPhone 18 Pro als de iPhone 18 Pro Max voorzien van de nieuwe A20 Pro-chip en een veel langere accuduur. Dat is helaas ook wel te zien aan de prijzen, want de iPhones zijn veel duurder geworden.

Ben je op zoek naar de beste iPhone van 2026? Je komt dan zonder twijfel uit bij de iPhone 18 Pro Max. De telefoon heeft veel van dezelfde functies als de iPhone 18 Pro, maar heeft een groter scherm en een betere accuduur. Bij de iPhone 18 Pro Max krijg je een 6,9-inch scherm en een accuduur van maar liefst 43 uur. Daar hangt wel een flink prijskaartje aan, want je krijgt het basismodel voor 1.548,99 euro.

Abonnement veel goedkoper

Apple heeft de iPhones in 2026 veel duurder gemaakt. Dat is voornamelijk het gevolg van het tekort in geheugenchips, daardoor zijn de prijzen van het werkgeheugen in processors als de A20 Pro-chip enorm gestegen. Apple heeft er daarom voor gekozen om vrijwel alle producten veel duurder te maken, waaronder de nieuwe iPhones van 2026. Nooit eerder waren de instapmodellen van de iPhone Pro zo duur. Wil jij die hogere prijzen voorkomen? Dat doe je het eenvoudigst door de iPhone 18 Pro Max in combinatie met een abonnement te halen.

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Providers stunten vaak met hoge kortingen, zeker na de release van nieuwe toestellen. In combinatie met een abonnement hoef je de hoge toestelprijs van de iPhone 18 Pro Max niet te betalen. Je krijgt veel voordeel op het toestel, waardoor je doorgaans honderden euro’s goedkoper uit bent. Daarnaast krijg je vaak combinatievoordelen, waarmee je nog meer geld bespaart. Bekijk hier waar je de iPhone 18 Pro Max direct voordeliger in huis haalt met een abonnement:

Meer over de iPhone 18 Pro Max

De iPhone 18 Pro Max is pas net een maand uit, maar is nu al veel voordeliger in huis te halen. Heb jij nu al een iPhone in gebruik, die je na het aanschaffen van je nieuwe toestel niet meer gebruikt? Je kunt je oude iPhone dan het beste inruilen, want je krijgt vaak nog veel geld terug voor je apparaat. Afhankelijk van de status van het toestel en de accu kun je al snel honderden euro’s terugvragen voor je vorige iPhone. Bekijk hier hoeveel korting je kunt krijgen:

Bereken de inruilwaarde van je oude iPhone

Het is verstandig om je oude iPhone in te ruilen, want het toestel wordt steeds minder waard. Wacht dus niet te lang, zodat je zoveel mogelijk geld terugkrijgt voor het toestel. Wil je nog meer korting krijgen op je nieuwe iPhone 18 Pro Max? Bedenk van tevoren dan goed of je jouw telefoon voor privé of zakelijk gaat gebruiken. Zakelijke gebruikers kunnen veel korting krijgen, mits ze voldoen aan de juiste voorwaarden. Zo krijg je nog meer korting op de iPhone 18 Pro Max:

iPhone 18 Pro Max zakelijk kopen

Bij de iPhone 18 Pro Max krijg je als zakelijke gebruiker dezelfde voordelen als bij de iPhone 18 Pro. Het voordeel is dat je de btw kunt aftrekken, waardoor je dus 21 procent bespaart op de aanschaf van je toestel. Ook zijn de abonnementskosten vaak iets voordeliger, waardoor je in totaal dus minder kwijt bent voor je smartphone.

Ben je van plan om de iPhone 18 Pro Max te kopen, maar ben je tevreden met je huidige abonnement? En ben je geen zakelijke gebruiker? Je kunt de iPhone 18 Pro Max dan ook als los toestel aanschaffen. In dat geval betaal je de volledige toestelprijs, maar zit je niet vast aan een nieuw mobiel abonnement van één of twee jaar. Bekijk hier waar je de beste iPhone van 2026 zonder abonnement in huis haalt:

iPhone 18 Pro los toestel

Wil je de nieuwe iPhone 18 Pro eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.