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De iPad mini wordt veel beter (maar dat heeft een groot nadeel)

Maurice Snijders
Maurice Snijders
12 oktober 2026, 10:24
2 min leestijd
De iPad mini wordt veel beter (maar dat heeft een groot nadeel)

Apple werkt aan een compleet vernieuwde iPad mini met een oled-scherm en een snellere chip, maar er is helaas ook minder goed nieuws.

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iPad mini wordt beter (maar heeft ook een nadeel)

Volgens Mark Gurman van Bloomberg krijgt de iPad mini binnenkort de grootste upgrade in jaren, maar daar zou ook een nadeel aan kleven. Het ziet er namelijk naar uit dat je straks véél dieper in de buidel moet tasten voor de nieuwe versie.

Oled-scherm

De belangrijkste vernieuwing is het scherm. De huidige iPad mini heeft een lcd-display, maar Apple stapt voor het nieuwe model waarschijnlijk over naar oled. Dat betekent diepere zwarttinten, een hoger contrast en kleuren die nog mooier van het scherm spatten.

Vooral als je veel series kijkt, games speelt of foto’s bekijkt, is dat een welkome verbetering. Oled is bovendien een techniek die Apple al gebruikt in onder meer de iPhone en de iPad Pro. Het is alleen nog niet duidelijk of het nieuwe scherm ProMotion ondersteunt. Daarmee kan het beeld verversen met maximaal 120 Hz. Zonder die functie blijft de tablet op dit punt alsnog achter bij de iPad Pro.

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Snellere chip

De nieuwe iPad mini krijgt waarschijnlijk ook een krachtigere processor. Volgens geruchten gaat het om de A20 Pro-chip, die ook in de iPhone 18 Pro-modellen zit. Daardoor moet de tablet sneller werken en beter voorbereid zijn op nieuwe functies, waaronder uitgebreidere AI-mogelijkheden. Ook verwachten we een vernieuwd ontwerp met dunnere schermranden en een verbeterd luidsprekersysteem.

Prijs

En dan het grote nadeel: de prijs. De huidige iPad mini kost in de Verenigde Staten 599 dollar (in Nederland 689 euro). Gurman verwacht dat het nieuwe model richting de 799 dollar gaat. Dat is een verschil van maar liefst 200 dollar. Daarmee zou de kleinste iPad zelfs duurder kunnen worden dan sommige iPad Air-modellen. Hoeveel hoger de prijs uiteindelijk in Nederland uitvalt, blijft nog afwachten.

De nieuwe iPad mini wordt later deze maand verwacht, maar Apple heeft de introductie nog niet officieel aangekondigd. Wil je niets missen van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

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Bron afbeelding: Apple
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