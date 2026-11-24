Ben je op zoek naar nieuwe oortjes én een sim only-abonnement, kijk dan zeker naar deze Black Friday-deal met gratis AirPods 5 bij Belsimpel!

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Gratis AirPods 5 bij dit sim only-abonnement

Bij Belsimpel krijg je op dit moment gratis AirPods 5 als je een nieuw sim only-abonnement van Lebara afsluit. Je hoeft daarvoor niet eens een extreem grote databundel te kiezen: de actie geldt al vanaf 10 GB data per maand. Daarnaast is er nog een belangrijke voorwaarde: je moet kiezen voor een contract met een looptijd van twee jaar. Als je aan die voorwaarden voldoet, krijg je de AirPods 5 cadeau.

6 maanden korting

De gratis AirPods 5 zijn niet het enige voordeel. Tijdens de eerste zes maanden betaal je namelijk bijna de helft van de normale maandprijs. Daarna geldt het reguliere tarief. Daardoor blijven de gemiddelde maandkosten over de volledige looptijd heel aantrekkelijk.

Zo kost een abonnement met 10 GB data en 250 belminuten de eerste zes maanden slechts 4 euro per maand. De reguliere prijs is 8 euro. Wil je liever meer data? Voor 40 GB, inclusief 250 belminuten betaal je tijdelijk 5,50 euro per maand. Gemiddeld komt dat over twee jaar neer op 9,63 euro per maand. Je kunt ook andere bundels kiezen, bijvoorbeeld 15 GB of 45 GB, met 250 belminuten of onbeperkt bellen. De maandprijs verschilt uiteraard per bundel.

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Zo profiteer je van de aanbieding

Wil je gebruikmaken van deze deal met gratis AirPods 5? Dan sluit je het Lebara-abonnement af via Belsimpel. Let bij het bestellen goed op de contractduur en kies een bundel van minimaal 10 GB. Lebara maakt gebruik van het netwerk van KPN. Denk eraan dat het om een tijdelijke aanbieding gaat, dus wacht niet te lang als je toch al een nieuw abonnement nodig hebt.

Let wel op: je moet deze aanbieding zelf claimen. De actie geldt uitsluitend voor nieuwe Lebara-klanten. Bestaande klanten die hun abonnement verlengen, komen dus niet in aanmerking. Bekijk de actievoorwaarden voor alle details.

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