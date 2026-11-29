Wil je in 2027 geen enkele Formule 1-race missen, maar vind je Viaplay en F1 TV te duur? Met deze tijdelijke actie krijg je maar liefst 85 procent korting én drie maanden gratis toegang!

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Formule 1 in 2027

De Black Friday-periode is bijna voorbij en dat betekent dat veel abonnementen weer flink goedkoper zijn. Ben je van plan om volgend jaar alle races van de Formule 1 te volgen? Dan is het verstandig om de aanbieding van VPN Nederland te bekijken. De dienst geeft op dit moment maar liefst 85 procent korting op een jaarabonnement, waarbij je drie maanden gratis krijgt. Zo ben je voor vijftien maanden slechts 17,85 euro kwijt, oftewel 1,19 euro per maand.

Met VPN Nederland kun je jouw digitale locatie aanpassen naar een ander land. Dat is handig voor de Formule 1, want in verschillende Europese landen worden races gratis uitgezonden. Denk bijvoorbeeld aan Oostenrijk, waar zenders als ORF en ServusTV de Formule 1 uitzenden. Met een VPN kun je verbinding maken met een buitenlandse server en proberen de bijbehorende livestream te openen. Houd er rekening mee dat streamingdiensten geografische beperkingen kunnen hanteren en een VPN-verbinding niet altijd accepteren.

VPN Nederland nu met 85 procent korting

Normaal betaal je bij VPN Nederland 9,95 euro voor een los maandabonnement, maar tijdens Black Friday en Cyber Monday is een langdurig abonnement veel voordeliger. Je krijgt nu vijftien maanden toegang voor een totaalbedrag van 17,85 euro. Dat is voldoende om het volledige Formule 1-seizoen van 2027 te volgen, zolang je de dienst tijdens de actieperiode afsluit. Je betaalt het bedrag vooraf en profiteert vervolgens van de langere abonnementsperiode.

Abonnement Prijs per maand Totale prijs Korting 1 maand 9,95 euro 9,95 euro Geen 6 maanden 5,99 euro 35,94 euro 39% 12 + 3 maanden gratis 1,19 euro 17,85 euro 85%

Een ander voordeel is dat je VPN Nederland op een onbeperkt aantal apparaten kunt gebruiken. Zo kun je de VPN installeren op je iPhone, iPad, MacBook en andere geschikte apparaten. De dienst biedt bovendien zeven dagen garantie, waardoor je de VPN eerst kunt uitproberen. Bevalt de verbinding niet? Dan kun je binnen de garantieperiode je geld terugvragen volgens de voorwaarden van VPN Nederland.

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Zo kijk je Formule 1 met een VPN

Wil je de Formule 1 in 2027 via een buitenlandse zender volgen? Dan moet je eerst VPN Nederland installeren op het apparaat waarop je de wedstrijden wilt bekijken. Open vervolgens de app en kies een server in een land waar de Formule 1 gratis wordt uitgezonden. In Oostenrijk zijn ORF en ServusTV bijvoorbeeld bekende aanbieders van gratis Formule 1-uitzendingen.

Zodra je verbinding hebt gemaakt, kun je de website of app van de betreffende zender openen. Sommige omroepen controleren echter je locatie of hanteren aanvullende voorwaarden, waardoor toegang vanuit Nederland niet gegarandeerd is. Het aanbod en de uitzendrechten voor 2027 kunnen bovendien veranderen. Het grote voordeel van een VPN is dat je deze op ieder land kunt instellen, waardoor je alle races van de Formule 1 in 2027 probleemloos kunt bekijken zonder de hoofdprijs voor Viaplay of Videoland te betalen.

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Tijdelijke actie van VPN Nederland

Wil je volgend jaar zo voordelig mogelijk naar de Formule 1 kijken? Dan is de Black Friday-actie van VPN Nederland een interessante optie. Voor slechts 17,85 euro krijg je vijftien maanden toegang tot de VPN, waardoor je de dienst het hele seizoen van 2027 kunt gebruiken. Je profiteert bovendien van extra online privacy en kunt de VPN op meerdere apparaten tegelijk gebruiken.

De aanbieding is tijdelijk beschikbaar, dus het is verstandig om de actievoorwaarden goed te bekijken. Met 85 procent korting is VPN Nederland in ieder geval flink goedkoper dan het reguliere maandabonnement. Dit voordeel merk je niet alleen bij de Formule 1, maar ook bij andere streamingdiensten. Zo krijg je met je VPN een groter aanbod bij onder andere Netflix en Disney Plus. Klinkt dat goed? Bekijk hier de tijdelijke aanbieding:

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