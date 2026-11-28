Ben je op zoek naar een betaalbaar alternatief voor de Apple TV? Dan is de Google TV Streamer een prima keuze. En hij is nu ook nog eens extra goedkoop!

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Google TV Streamer met Black Friday-korting

Een Apple TV is ontzettend leuk, maar ook erg duur. Gelukkig heeft Google een soortgelijk apparaat met de Google TV Streamer en die is wél goedkoop. Het is de opvolger van de populaire Chromecast en biedt alles wat je nodig hebt voor een lekker avondje op de bank.

Je sluit het compacte apparaatje eenvoudig aan op je televisie en krijgt toegang tot allerlei streamingdiensten, waaronder Netflix, Disney Plus, Videoland en YouTube. Met de meegeleverde afstandsbediening navigeer je gemakkelijk door het menu en zet je jouw favoriete film of serie aan.

De Google TV Streamer heeft een adviesprijs van 119 euro, maar tijdens Black Friday is hij nu extra goedkoop. Je haalt het streamingapparaatje al voor 112 euro in huis bij Bol. Ook bij MediaMarkt ben je voordelig uit, want daar betaal je ook 112 euro.

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Google TV Streamer: ook geschikt voor Apple-gebruikers

Heb je een iPhone en kijk je graag naar de films en series van Apple? Geen nood! Op de Google TV Streamer is de Apple TV-app ook beschikbaar. Download de app, log in met je Apple Account en je kijkt gewoon verder naar je favoriete series.

Daarnaast zet de Google TV Streamer alle populaire streamingdiensten overzichtelijk bij elkaar. Het apparaat geeft je kijktips op basis van wat je eerder hebt gekeken. Zo hoef je niet eindeloos door verschillende apps te scrollen om iets leuks te vinden.

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Dit maakt de Google TV Streamer zo handig

De Google TV Streamer heeft ondersteuning voor 4K en ruimtelijk geluid. Heb je een geschikte televisie en geluidsinstallatie, dan geniet je thuis van een echte bioscoopervaring.

Ook heeft het apparaat nog een aantal andere handige verbeteringen gekregen in vergelijking met zijn voorganger, de Chromecast:

Hij is sneller en heeft meer opslagruimte dan zijn voorganger;

Met Gemini zoek je met je stem naar films en series;

Via Google Home bedien je geschikte slimme lampen, camera’s en thermostaten vanaf de bank.

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