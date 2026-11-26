Internet van hollandsnieuwe was al voordelig, maar tijdens Black Friday profiteer je tijdelijk van nóg meer korting. Doe er je voordeel mee!

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Internet bij hollandsnieuwe nu nóg goedkoper

Ben je op zoek naar een nieuw internetabonnement? Dan is dit hét moment om over te stappen. Bij hollandsnieuwe krijg je tijdens Black Friday namelijk extra korting op een internetabonnement. En dat komt bovenop de korting die de provider eerder al gaf.

Normaal gesproken profiteer je bij hollandsnieuwe al van een aantrekkelijke actie waarbij je de eerste twaalf maanden slechts 20 euro per maand betaalt voor supersnel internet van 1 Gbit/s. Tijdens het Black Friday-weekend krijg je daar nog eens 50 euro extra voordeel bovenop. Zo wordt overstappen naar hollandsnieuwe wel heel aantrekkelijk.

Vanaf 25,42 euro per maand

Dankzij de tijdelijke Black Friday-actie scoor je internet bij hollandsnieuwe al voor gemiddeld 25,42 euro per maand. Dit bedrag is berekend over een looptijd van twee jaar, waarbij het extra voordeel van 50 euro al is meegerekend.

In de praktijk betaal je het eerste jaar 20 euro per maand en heb je recht op 50 euro cashback. Het tweede jaar betaal je 45 euro per maand. Gemiddeld kom je zo dus op 25,42 euro per maand.

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Internet van hollandsnieuwe: wacht niet te lang!

Wil je profiteren van deze aanbieding voor internet van hollandsnieuwe? Dan moet je er wel snel bij zijn. Het extra voordeel van 50 euro geldt namelijk alleen tijdens het Black Friday-weekend tot en met maandag 30 november. Daarna vervalt deze tijdelijke actie en betaal je dus weer meer.

Benieuwd hoeveel jij kunt besparen? Controleer dan via hollandsnieuwe welke internetabonnementen beschikbaar zijn op jouw adres. Zo ontdek je direct of je kunt overstappen en hoeveel voordeel de Black Friday-deal je oplevert.

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