Black Friday is stiekem een goed moment om op je vaste lasten te besparen. Zo profiteer je bij Vattenfall tijdelijk van 500 euro korting op je energierekening. Maar er zijn nog meer manieren om je energiekosten in 2027 te verlagen!

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Bespaar 500 euro op je energierekening

Iedere maand betaal je voor stroom en gas en dat kan een behoorlijke kostenpost zijn. Maar gelukkig is er nu een manier om flink te besparen. Speciaal voor Black Friday heeft Vattenfall een interessante actie voor nieuwe klanten.

Sluit je nu een energiecontract voor twee jaar af voor stroom én gas? Dan ontvang je in totaal 500 euro korting. Neem je alleen stroom af bij Vattenfall, dan profiteer je van 250 euro voordeel.

De korting ontvang je niet in één keer op je rekening, want Vattenfall verdeelt het bedrag over twee jaarafrekeningen. Bij een contract voor stroom en gas is dat dus ieder jaar 250 euro korting.

Een ander voordeel van deze deal is dat je leveringstarieven twee jaar lang vaststaan. Veranderen de energieprijzen in de tussentijd? Dan blijft jouw tarief hetzelfde. Houd er rekening mee dat belastingen nog wél kunnen veranderen.

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Heb je momenteel nog een vast energiecontract bij een andere leverancier? Controleer dan eerst of je moet betalen om vroegtijdig over te stappen. Vergelijk ook altijd de totale energiekosten, zodat je weet of je daadwerkelijk voordeliger uit bent.

Bespaar nóg meer met een thuisbatterij

Heb je zonnepanelen op je dak liggen? Dan is een thuisbatterij ook het overwegen waard. Hiermee sla je de stroom die je overdag opwekt op, zodat je die op een later moment zelf gebruikt. Bijvoorbeeld wanneer je ’s avonds op de bank zit en de zon niet meer schijnt.

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Tijdens Black Friday profiteer je bij ROBBshop van flinke kortingen op de thuisbatterijen van Anker SOLIX. Zo haal je de Solarbank Max AC met 7 kWh opslagcapaciteit in huis voor 1899 euro in plaats van 2499 euro!

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