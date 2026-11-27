Zoek je een nieuwe MacBook, dan is vandaag (vrijdag 27 november 2026) een interessante dag: bij KPN kun je namelijk een gratis MacBook Neo krijgen!

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Gratis MacBook Neo

KPN heeft speciaal voor Black Friday een nieuwe Snelpakker aangekondigd. Alleen op vrijdag 27 november 2026 kun je bij het afsluiten van een nieuw tweejarig KPN Internet- of Internet en TV-abonnement kiezen voor een gratis Apple MacBook Neo.

Het gaat om de MacBook Neo met een winkelwaarde van 799 euro. Je betaalt hiervoor geen extra bedrag en hoeft ook niet bij te betalen. De actie is beschikbaar voor zowel particuliere als kleinzakelijke klanten.

Een belangrijk voordeel is dat de gratis MacBook Neo kunt krijgen bij alle beschikbare internetsnelheden. Je hoeft dus niet per se het duurste abonnement af te sluiten om van het welkomstcadeau te profiteren.

Vier keuzes

De gratis MacBook Neo is overigens niet het enige cadeau dat KPN tijdens Black Friday aanbiedt. De laptop wordt op 27 november toegevoegd aan de bestaande acties voor nieuwe klanten die een tweejarig abonnement afsluiten. Je kunt daardoor kiezen uit vier verschillende welkomstcadeaus:

Apple MacBook Neo ter waarde van 799 euro;

16 maanden Internet en TV+ voor 35 euro per maand;

Dyson Airwrap i.d.;

Dyson V10 Submarine-stofzuiger.

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Welke aanbieding het interessantst is, hangt natuurlijk af van wat je nodig hebt. Ben je toe aan een nieuwe laptop? Dan is de MacBook Neo ongetwijfeld een aantrekkelijk cadeau. Gebruik je liever een huishoudelijk apparaat, dan zijn de Dyson-producten interessante alternatieven. De keuze is aan jou!

Aléén op Black Friday

Houd er wel rekening mee dat de gratis MacBook Neo een tijdelijke aanbieding is. De speciale Snelpakker gaat in de nacht van donderdag 26 op vrijdag 27 november om 00.00 uur live en is uitsluitend op vrijdag 27 november beschikbaar.

Wil je van de actie profiteren? Zorg er dan dus voor dat je op tijd bent. Sluit een nieuw KPN-abonnement af met een looptijd van twee jaar en kies tijdens het bestellen voor de gratis MacBook Neo als welkomstcadeau. Controleer op de website wel even welke internetsnelheden op jouw adres beschikbaar zijn voordat je bestelt.

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