RTRO: Toffe videocamera-app maakt van je iPhone een retro-camera

RTRO - Camera by Moment Gratis Onze score 7,5

Met de vintage-stijl videocamera-app RTRO maak je een video van maximaal 60 seconden. Hiermee film je korte stukjes met een mooie retro-filter.

RTRO is ideaal voor social media

De RTRO-app laat je korte filmpjes opnemen om deze vervolgens achter elkaar te plakken. Daarmee maak je video’s van maximaal één minuut. Ideaal voor social media zoals Instagram Stories of TikTok. Helaas zitten de leukste features wel achter een betaalmuur.

Video’s monteren was nog nooit zo makkelijk: je drukt op de opnameknop, neemt iets op, en tikt op dezelfde knop om te stoppen. Vervolgens ga je naar je volgende shot en herhaal je alles weer opnieuw. De losse clips worden automatisch achter elkaar gezet, om zo een video te maken van maximaal een minuut. Na het exporteren van je video kun je ‘m direct plaatsen op Instagram of opslaan in je Filmrol. Helaas is het niet mogelijk om foto’s te maken met deze app.

App werkt heel intuïtief

De app is gemaakt door professionele filmmakers en werkt heel intuïtief. Je begint met het kiezen van een filter. Ook erg handig: als je op een filter naar boven veegt, zie je gelijk een voorbeeld van hoe deze filter eruit ziet. Als je een filter hebt gekozen, stel je in hoe sterk je de filter wil hebben door in het scherm naar beneden of boven te vegen. Daarna neem je een video op.

Zoomen doe je net als bij veel andere camera-apps door de opnameknop ingedrukt te houden en naar boven of beneden te vegen. Ook switchen tussen de frontcamera en de lens aan de achterkant werkt zoals je gewend bent: door twee keer te tikken kun je ook tijdens het filmen wisselen van camera.

Je kan ervoor zorgen dat je onderwerp altijd scherp blijft door ‘subject tracking’ in te schakelen. Dit doe je door een punt in je scherm lang ingedrukt te houden. Hierdoor wordt een bepaald punt vastgezet, zodat de focus niet ineens verandert tijdens het filmen. Je zet de focus ook heel gemakkelijk weer uit door op een ander punt in het scherm te tikken.

Meeste features zitten achter een betaalmuur

Door het retro-effect krijgt je video gelijk een mooie zomerse filter. De eerste drie filters kun je gratis gebruiken. De rest van de filters zie je wel, maar zijn helaas niet te gebruiken zonder te betalen. Alleen als je een abonnement afsluit bij RTRO kun je van alle features gebruikmaken.

Dat is meteen ook wat jammer is aan deze app. Een hoop functies blijven afgesloten voor niet-betalende gebruikers. Vind je één bepaalde filter heel mooi? Dan kan je deze ook los kopen voor 2,29 euro. Dat is een behoorlijk hoge prijs voor één filter, vooral als je bedenkt dat een maandelijks abonnement 1,99 euro kost.

Met een abonnement krijg je direct toegang tot alle filters en maandelijks een nieuw effect. Ook kun je het aantal frames per seconden instellen om je video nog meer vintage te laten lijken. Daarnaast stel je zelf een watermerk in, in plaats van het standaard watermerk van de gratis versie. Voor 16,49 euro kun je de app een jaar gebruiken. Dat is vrij prijzig voor een app, maar als je veel op social media plaatst, kan het wel een leuke variatie en eigenheid bieden voor je tijdlijn.

RTRO - Camera by Moment Moment Inc. Gratis via App Store