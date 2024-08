Snapchat is er nu ook voor iPad – zo gebruik je de vernieuwde app

Snapchat is nu beschikbaar op de iPhone én iPad. Benieuwd hoe Snapchat werkt op het grotere scherm? Wij vertellen je hoe je Snapchat op de iPad gebruikt!

Lees verder na de advertentie.

Snapchat op de iPad

Snapchat is al sinds 2011 beschikbaar op de iPhone en is nog steeds een enorm populaire app. Het heeft even geduurd, maar er is nu ook een speciale Snapchat-app beschikbaar voor de iPad. Gebruikers met een iPad konden de applicatie al gebruiken door de iPhone-versie te installeren. Er verschenen dan wel zwarte balken rond de app, omdat Snapchat nog niet was aangepast op het beeldformaat van de iPad.

Inmiddels heeft Snapchat wel een officiële app uitgebracht voor de iPad. Wel zo handig, want zo hoef je jouw iPhone niet altijd bij de hand te hebben. Je kunt via de tablet foto’s en video’s van je vrienden openen op Snapchat, net zoals eerder op de iPhone mogelijk was. Ben je van plan om de app op je tablet te installeren? Download Snapchat dan hier gratis via de App Store:

Snapchat Snap, Inc. 9,4 (137.198 reviews) Gratis via App Store via App Store

Zo gebruik je de gratis app

Heb je Snapchat geïnstalleerd op je iPad? Dan kun je inloggen met hetzelfde account als je op de iPhone gebruikt. Moet je nog een account aanmaken? Kies dan voor ‘Aanmelden’ zodra je Snapchat hebt geopend op de iPad. Daar stel je een gebruikersnaam en wachtwoord in. Je kunt vervolgens gratis een profiel aanmaken bij de app. Let daarbij wel op, want je kunt je gebruikersnaam maar één keer per jaar wijzigen.

Na het inloggen kun je vrienden toevoegen door hun gebruikersnaam op te zoeken, of door je contacten te synchroniseren met Snapchat. Het verzenden van foto’s, video’s en tekstberichten gaat daarna gemakkelijk. Open Snapchat daarvoor op je iPad en ga naar het tabblad met de camera. Tik op de witte cirkel in het midden van het beeldscherm om een foto te maken. Maak je liever een video? Om een video te maken houd je de witte cirkel bij het camerascherm langer ingedrukt.

Snapchat begint vanzelf met opnemen als je de witte cirkel ingedrukt blijft houden. Na het maken van een foto of video krijg je de mogelijkheid om de beelden te bewerken. Maak daarvoor gebruik van de menubalk rechts in beeld, of swipe door de app om verschillende filters uit te proberen. Ben je tevreden met het bericht? Kies dan voor ‘Stuur naar’. Daar kun je alle contacten selecteren om de Snapchat naar te versturen.

Snapchat Plus biedt meer functies

Bij Snapchat op de iPad krijg je toegang tot de meeste basisfuncties van de app, net als bij de iPhone-versie het geval is. Wil je gebruikmaken van geavanceerdere functies? Dan heb je ook de mogelijkheid om te betalen voor Snapchat Plus. Dit is een abonnement waarvoor je 34,99 euro per jaar (of 2,92 per maand) betaalt. Je krijgt dan verschillende voordelen, die je als gratis gebruiker niet hebt.

Zo kun je Snapchat beter personaliseren door het pictogram van de app aan te passen of door chatachtergronden in te stellen. Ook krijg je toegang tot exclusieve AI-functies en blijft je verhaal langer beschikbaar als je dat wilt. Je hebt voor de iPhone en iPad één abonnement nodig, dus je gaat niet meer betalen zodra je Snapchat op de iPad hebt geïnstalleerd. Voor de meeste gebruikers is de onbetaalde versie van Snapchat meer dan genoeg.

Beperkingen van Snapchat op de iPad

Om Snapchat op de iPad te gebruiken heb je geen iPhone meer nodig, in tegenstelling tot diensten als WhatsApp. Je hoeft enkel in te loggen op de app via je tablet en kunt direct aan de slag. Daarmee loopt Snapchat vooruit op andere sociale media, die vaak nog helemaal geen speciale applicatie voor iPadOS hebben. Zo wachten we nog steeds op een aangepaste versie van Instagram, WhatsApp en Threads.

Bij Snapchat op de iPad heb je door het grotere scherm veel meer ruimte om je foto’s en video’s te bewerken. Het is helaas (nog) niet mogelijk om de app in horizontale richting te gebruiken, daarvoor biedt Snapchat nog geen ondersteuning. Wel is Snapchat inmiddels te gebruiken op de Mac, waardoor je de app op bijna al je Apple-toestellen kunt openen. Lees hier meer over Snapchat!