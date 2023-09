Cinemin: met deze video-app ziet je leven eruit als een tekenfilm

Apps voor je iPhone die foto’s en video’s op een cartoon-achtige manier bewerken, zijn zeker niet nieuw. Maar vaak zijn ze niet zo goed, te duur, of zelfs allebei. Maar niet video-app Cinemin, waarmee je jezelf en je omgeving gratis als een tekenfilm in beeld brengt!

Met deze video-app ziet je leven eruit als een tekenfilm

Maar hoe zit dat dan eruit? Daarom beginnen we het artikel direct met een video. Hierdoor krijg je al snel een idee wat Cinemin allemaal kan!

Met Cinemin maak je gratis foto’s en video’s die eruit zien alsof ze uit een tekenfilm komen. De app kan dit in realtime tijdens het filmen en fotograferen, maar je kunt ook achteraf je foto’s en video’s bewerken.

De video-app levert verrassend mooie tekenfilm resultaten, zowel qua foto’s als video’s. Bovendien is Cinemin gratis en verschijnt er ook geen watermerk in je creaties. In de gratis versie sla je foto’s op met een resolutie van 1920 x 1080 pixels en dat geldt ook voor video’s (1080p).

Wil je hogere resoluties, dan ga je voor Cinemin Premium. Je kunt video’s dan opslaan in 3K en 4K, en foto’s in 1620 x 1620 pixels (medium) en 2160 x 2160 pixels (large). Bij Premium heb je de keuze uit € 0,99 per maand, € 6,99 per jaar, of je schaft de app aan door eenmalig € 9,99 te betalen.

Cinemin werkt met allebei de camera’s

Je kunt foto- en video-app Cinemin gebruiken met allebei de camera’s op je iPhone. Zo leg je niet alleen je omgeving vast als een tekenfilm, maar ook jezelf! Er zijn veel verschillende filters beschikbaar en je bepaalt zelf hoeveel lijntjes je in het beeld wilt zien. Zo gauw je het probeert, begrijp je direct wat we daarmee bedoelen.

Een foto maak je met een enkele tik op de knop. Houd de knop van de video-app iets langer ingedrukt als je een heuse tekenfilm wilt opnemen. Je kunt ook één keer op het scherm tikken om naar de filmmodus te gaan, dan zie je het effect van de gekozen filters schermvullend. Tik nogmaals op het scherm om weer terug te keren.

Cinemin is gemaakt door ontwikkelaar Tinrocket (opgericht door John Balestrieri), die eerder al de bekroonde apps Waterlogue en Olli maakte.

