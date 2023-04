Photomator: de #1 app voor fotobewerking op iPhone, iPad en Mac

Ben jij nog op zoek naar een goede app om foto’s te bewerken? Zoek dan niet verder, want Photomator is de beste app voor iPhone, iPad en Mac.

Vernieuwde Pixelmator voor iPhone, iPad en Mac

Photomator is één van de beste apps om foto’s mee te bewerken. Voorheen heette de app Pixelmator Photo, maar na een grote recente update is deze naam veranderd naar Photomator. De app is inmiddels te downloaden in de App Store voor op je iPhone of iPad. Bewerk je foto’s liever op je Mac? Dan is er goed nieuws, want Photomator komt binnenkort ook naar je Mac(book)!

Met de nieuwe update zijn er een aantal handige nieuwe functies naar Photomator gekomen. De toename van de populariteit van AI is ook bij Photomator niet onopgemerkt gebleven, want AI is nu ook in de app te gebruiken. En dat is niet het enige dat veranderd is bij de update: de app heeft er nog een aantal toffe nieuwe functies bij gekregen! We vertellen je welke features dat zijn.

Nieuwe functies in Photomator

De belangrijkste nieuwe feature in de update is – naast de nieuwe naam natuurlijk – de mogelijkheid om slechts delen van de foto te bewerken. Als je eerder een bewerking uitvoerde had deze effect op de volledige afbeelding. In de nieuwe versie van de app is het mogelijk om kleinere delen van de foto apart te bewerken.

Het automatisch selecteren van delen van de afbeelding gebeurt met behulp van AI. Door middel van algoritmes ziet de app nu vanzelf het verschil tussen bijvoorbeeld de lucht, een object en de achtergrond. Op die manier kan je deze verschillende ‘lagen’ ook apart bewerken en verschillende effecten geven.

Vind je een effect geven aan de verschillende delen van je foto net teveel van het goede? Met de nieuwe AI-functie wordt het ook makkelijker om enkel de kleuren van een bepaalde laag te bewerken. De app maakt dan automatisch een nieuwe laag aan, om daar de kleuren gemakkelijk aan te passen. Deze kleuren kun je zelf veranderen, of je laat Photomator het zelf doen met de nieuwe AI-integratie.

Abonnement nemen op Photomator

Het bewerken van foto’s wordt met Photomator dus een stuk makkelijker, zeker als je slechts verschillende delen van de afbeelding wilt bewerken. Je hoeft niet lang meer te wachten op een Mac-versie van Photomator, want volgens de makers wordt de app al in mei gelanceerd.

De app is nu al gratis te installeren in de App Store voor je iPhone en iPad, maar je moet wel een abonnement afsluiten om Photomator te gebruiken. Voor een maandelijks abonnement betaal je 5,49 euro. Je kunt er ook voor kiezen om eenmalig 99,99 euro neer te leggen, je hebt dan de rest van je leven toegang tot de app.

Gratis fotobewerking voor iPhone

Heb je helemaal geen zin om te betalen voor een app om je foto’s mee te bewerken op je iPhone of iPad? Dan is SnapSeed een ontzettend uitgebreide (en gratis!) app. Zo verwijder je gemakkelijk mensen van je achtergrond en voeg je toffe filters toe aan je plaatjes. De app is gratis te gebruiken op je iPhone en iPad:

