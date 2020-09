Review: De Correspondent-app biedt luisterverhalen én een luisterend oor

Nieuwsmedium De Correspondent heeft een eigen app gelanceerd. Hierop kunnen leden podcasts en audioverhalen luisteren, maar ook hun eigen ervaringen delen.

De Correspondent

Voorheen konden audioverhalen van De Correspondent alleen via SoundCloud geluisterd worden. Nu heeft de website besloten om alles te bundelen in een app. Hier kun je luisteren naar correspondenten die grote verhalen voorlezen. Ook de podcasts van de nieuwssite zijn hier terug te vinden.

De Correspondent zegt de app om vier redenen ontwikkeld te hebben. Ten eerste om het gemakkelijk te maken om de verhalen te horen en om het gebruikersgemak voor podcasts te verhogen.

Ook speelde privacy een rol: via SoundCloud keken trackers mee. De grootste reden is onafhankelijkheid: op een eigen app is het nieuwsmedium niet afhankelijk van andere audio-apps, zoals wel het geval is bij SoundCloud of Spotify.

De app is, net als de website, alleen toegankelijk voor leden. Wanneer je de app voor het eerst opstart moet je dan ook inloggen. Daarna zie je op het Homescreen het nieuwste verhaal van de dag. Ook vind je hier de verhalen die je aan het luisteren was en een overzicht van alle audioverhalen en podcast-afleveringen.

Onder het tabblad ‘Recent’ zie je alle audioverhalen en podcasts op volgorde van verschenen datum. Wil je iets luisteren? Dan hoef je het verhaal alleen maar aan te tikken om de player te openen. Hier zie je gelijk een korte introductie van het audioverhaal.

De Correspondent-app biedt platform voor kennis en ervaringen

Het leuke aan de app is dat het direct een platform biedt om je kennis en ervaringen te delen. Ook kun je vragen stellen aan de correspondent. Dit is mogelijk wanneer je een verhaal aan het luisteren bent. Voorlopig kun je helaas alleen verhalen luisteren op de app, maar De Correspondent belooft in de toekomst de optie toe te voegen om ook alle verhalen te kunnen lezen via de app.

Ben jij een echte podcast-fan? Dan zijn er meer manieren om deze te luisteren. Je kunt dit natuurlijk via Spotify luisteren, maar ook Google heeft onlangs een handige podcast-app uitgebracht. Daarnaast kun je via je Apple Watch podcasts luisteren. Wij leggen uit hoe je dat doet.