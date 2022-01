‘Binnenkort kun je gesprekken WhatsApp overzetten van Android naar iPhone’

Als je van een Android-telefoon overstapt naar een iPhone is het lastig om je oude gesprekken in Whatsapp mee te nemen. Daar komt binnenkort wellicht verandering in. WhatsApp werkt aan een eenvoudige manier om je chats te migreren van Android naar iOS.

‘WhatsApp vereenvoudigt overstap Android naar iPhone’

Je kunt je WhatsApp-gesprekken met bepaalde foefjes nu ook al overzetten van Android naar iPhone, maar heel eenvoudig is het niet. De chatdienst werkt gelukkig aan een simpelere manier om dat voor elkaar te krijgen. Dat ontdekte WABetaInfo in een nieuwe proefversie van de software. Je hebt er straks wel de app Move to iOS voor nodig.

Zoals op de onderstaande screenshots te zien is, kun je je gesprekken alleen importeren als je de app voor het eerst installeert op je iPhone. Het is dus niet mogelijk om dat later te doen. Of en wanneer WhatsApp deze functie officieel uitrolt, is nog onbekend.

De andere kant op is overigens nu al mogelijk. Sinds enige tijd kun je WhatsApp overzetten van een iPhone naar een toestel met Android 12. Er is wel een belangrijke beperking: het werkt alleen als je smartphone uit de doos op die nieuwste versie van het besturingssysteem draait. Een uitzondering zijn de toestellen van Samsung. Alle Galaxy-smartphones met Android 10 of hoger zijn hiervoor geschikt.

