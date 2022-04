MijnGegevens-app van de overheid: je informatie op één plek

Ben je ook helemaal klaar met alle (blauwe) enveloppen? Wil je graag al je belangrijke informatie op één plek? Download dan nu de Mijn Gegevens-app van de Nederlandse overheid. In dit artikel vertellen we je hoe veilig deze app is en hoe je hem installeert.

Deze informatie sla je op in de MijnGegevens-app

De MijnGegevens-app van de Nederlandse is een plek op je iPhone (of iPad) waar je al je belangrijke informatie over jou kan opslaan. Je kiest er zelf voor welke informatie je wil openen.

Je moet denken aan dingen als de nummers op je identiteitsbewijs, belastingaangiften of je APK-keuringen. Vanuit deze app kan je heel eenvoudig deze informatie opvragen en gebruiken. Als je dat niet doet, zit het veilig achter slot en grendel. Eigenlijk vind je alle formele gegevens van je identiteit in de app terug. Deze informatie is sowieso al te beschikbaar via de website van MijnOverheid. Je hoeft dus alleen in te loggen en geen nieuwe informatie te verschaffen. Want: verandert tegenwoordig niet alles langzamerhand in een app? Je hebt de informatie in ieder geval altijd bij de hand!

Wie kan er gebruik maken van MijnGegevens en is het veilig?

Als je al 14 bent geworden kan je als Nederlandse burger gebruikmaken van de nieuwe MijnGegevens-app van de overheid. Daar heb je wel de al bestaande DigiD-app voor nodig. Deze moet op dezelfde iPhone (of iPad) staan om in te kunnen loggen. Als je met je DigiD inlogt bij deze MijnGegevens-app, komt de informatie automatisch op deze app te staan.

Je hoeft ook geen zorgen te maken dat boeven met je persoonlijke gegevens aan de haal gaan. Je kan er wachtwoorden op zetten. Ook kan je er voor kiezen om de app te ontgrendelen met Face ID of Touch ID. Dat zijn respectievelijk gezichtsherkenning en de vingerafdrukscanner van Apple. Deze werken alleen als jij degene bent die de app wil openen.

De Nederlandse overheid is flexibel met MijnGegevens

De MijnGegevens-app van de overheid is ervoor bedoeld om alle bureaucratische zaken gemakkelijker te maken. Zo kan je via de app zelf informatie toevoegen. Vind je het belangrijk om een melding te krijgen op je iPhone zodat je belastingaangifte niet vergeet te doen? MijnGegevens is de oplossing. Hetzelfde gaat op voor bijvoorbeeld de verloopdatum van je APK, paspoort of rijbewijs.

Maar de app werkt niet eenzijdig. De Nederlandse overheid kan jou ook via de app berichten. Mist er iets qua informatie? Of staat er iets verkeerd genoteerd? Dan krijg je meteen een seintje van de overheid met instructies hoe je dit het beste kan aanpassen.

Download de MijnGegevens-app in de App Store

De MijnGegevens-app is een eerste stap naar duidelijkheid in een kafkaiaanse wereld. In simpelere woorden: je wordt met deze app nooit meer van het kastje naar de muur gestuurd.