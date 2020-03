Google Podcasts Gratis Onze score 8

Google heeft een nieuwe iOS-app uitgebracht: Google Podcasts. Hiermee luister je al je favoriete podcasts waar je je gratis op kan abonneren.

Google Podcasts review

Als je veel onderweg bent kan het luisteren van podcasts een leuke bezigheid zijn tijdens je treinreis, of je autorit. Op Spotify en Apple Music worden talloze podcasts aangeboden, maar vanaf nu komt er een concurrent bij: Google Podcasts. Deze vrij simpele app is puur voor podcasts bedoeld en werkt zeer intuïtief.

Het beste aan de app is dat je je favoriete podcast in no-time hebt gevonden. Nadat je hebt ingelogd met je Google-account typ je in de zoekfunctie de titel van de podcast. Zoals je dat van Google gewend bent, krijg je direct een aantal suggesties. Tik op de gewenste podcast om alle afleveringen te zien.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Een handige functie van Google Podcasts is het feit dat je je kan abonneren op je favoriete podcasts. In het homescherm krijg je dan de nieuwste afleveringen te zien van alle podcasts die je volgt.

Drie tabbladen

De app is simpel opgebouwd en bestaat in principe uit drie tabbladen. De eerste is je homescherm, waar je alle podcasts ziet waar je op bent geabonneerd. Helemaal rechts zie je het tabblad ‘Activiteit’. Hier zie je de afleveringen die je in de wachtrij hebt gezet, je downloads, luistergeschiedenis en abonnementen.

Als je middenin op het vergrootglas tikt, kun je zoeken naar podcasts. Ben je helemaal bij met je geabonneerde podcasts? Dan vind je hier ook andere podcasts, gesorteerd op genre. Onder de categorie ‘Voor jou’ zie je suggesties voor podcasts op basis van wat je graag luistert. Verder kun je ook zoeken op genre, zoals humor, nieuws, cultuur of sport. Het aanbod is reuze, dus je hoeft niet zonder te zitten.

Offline luisteren en podcasts in de wachtrij

Wil je offline luisteren? Ook dat gaat heel gemakkelijk. Zodra je je abonneert op een podcast kun je inschakelen dat nieuwe afleveringen automatisch worden gedownload. Ook oudere afleveringen haal je binnen door op het pijltje onder een aflevering te tikken.

Ben je van plan meerdere afleveringen achter elkaar te luisteren, dan zet je ze in de wachtrij door op het icoontje met drie streepjes en een plusje te tikken.

Perfecte app alleen voor podcasts

Als je Spotify of Apple Music alleen gebruikt voor podcasts, dan kun je overwegen om over te stappen. Google Podcasts is gratis en is heel makkelijk in gebruik. Verder zijn de functies nagenoeg hetzelfde als in andere muziekdienst-apps, dus als je ook graag muziek luistert, haalt een overstap niet veel uit.

Google Podcasts Google LLC 7,2 (5 reviews) Gratis via App Store