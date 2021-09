De 4 beste iPhone-apps en games van deze week (# 36 – 2021)

Deze keer staan er weer vier leuke apps voor je klaar die je eigenlijk niet mag missen. Wie houdt er niet van een potje flipperen? Of ben je juist een fan van ouderwetse rollenspellen? Er is voor ieder wat wils, dus bekijk snel de beste iPhone-apps van week 36!

1. Zen Pinball Party

Voor de fanatieke flipperaar is Zen Pinball Party de perfecte game van deze week. De flippergame is gratis te downloaden voor abonnees van Apple Arcade en heeft (op dit moment) twaalf flipperkasten waarmee je voorlopig wel even zoet mee bent.

Alle kasten hebben een eigen thema. En er zijn zelfs flipperkasten die gebaseerd zijn op bekende animatiefilms, zoals Kung Fu Panda en How to Train Your Dragon. Uiteraard doen er ook een paar klassiekers van Williams mee. Toernooien zijn er ook en hierin neem je het op tegen andere spelers om de hoogste score te halen. Zen Pinball Party is erg leuk, maar het is jammer dat er helemaal geen gebruik wordt gemaakt van de haptische feedback in de iPhone.

Zen Pinball Party ZEN Studios 9 (4 reviews) Bekijken via App Store via App Store

2. Night in the Woods

In deze game ben je Mae die terugkeert naar haar geboortestad, omdat ze met haar opleiding is gestopt. Vrijwel al haar vrienden hebben inmiddels een baan in het stadje en voor Mae is het moeilijk om weer terug te zijn.

De game Night in the Woods lijkt op het eerste gezicht op een schattige en eenvoudige adventure. Schijn bedriegt, want als je eenmaal wat dieper in de game gedoken bent krijg je de onderliggende (soms harde) kern te zien.

Night in the Woods heeft een scherp randje en werpt een ongenuanceerde blik in de zorgen en angsten van een groepje jongvolwassenen. Het is wel een game die je door wil blijven spelen, omdat je elke keer wil weten wat er nog meer speelt in het stadje Possum Springs.

Night in the Woods Finji € 5,99 via App Store via App Store

3. Final Fantasy IV

De Final Fantasy-games zijn al tientallen jaren populair. Inmiddels is de serie bij deel vijftien en is er zelfs al een volgend deel in de maak. De eerdere games doen echter niet onder voor de nieuwste spellen, zo blijkt maar weer uit deze nieuwe release.

Final Fantasy IV kwam eerst uit op de Super Nintendo. Deze versie is daarop gebaseerd, maar de game heeft een kleine opfrisbeurt gekregen. De ‘Pixel Remaster’ (zo noemen de makers deze versie) is qua verhaal gelijk aan de oude game. Dat is niet erg, zelfs wanneer je dit ‘oude’ deel al eens eerder hebt gespeeld. Final Fantasy IV blijft een ijzersterke Japanse RPG, die je zeker moet proberen als je de serie kent en dit genre leuk vindt.

FINAL FANTASY IV SQUARE ENIX € 17,99 via App Store via App Store

4. Blon

In Blon speel je een kleine, blauwe … Tja, blob die achter zijn broer aan moet gaan. Het gaat niet goed met de wereld en de broer van Blon heeft ook nog eens alle bladeren gestolen. Aan Blon de taak om de achtervolging in te zetten door verschillende, kleurrijke levels.

De besturing van Blon is lekker eenvoudig. Het blauwe blobje loopt automatisch naar rechts. Tik je links op het scherm, dan spring je. Tik je rechts, dan val je aan (wanneer er een vijand is). De game oogt eenvoudig, maar wordt al snel vrij pittig. Gelukkig heb je een aantal upgrades tot je beschikking, waardoor je nooit helemaal vastloopt. Blon is een leuk spelletje en het eerste gedeelte is gratis. Wil je verder spelen? Dan kost de rest van de game 3,99 euro.

Blon Plug In Digital Gratis via App Store via App Store

