Apple Arcade-beginnersgids: zo werkt de gamingdienst van Apple

Apple Arcade is de streamingdienst voor games van Apple. Voor een vast maandelijks bedrag kun je non-stop gamen op je iPhone, iPad, Mac(Book) en Apple TV. Maar hoe werkt het precies? En wat kun je er allemaal mee?

Apple Arcade voor beginners

In de herfst van 2019 bracht Apple iets compleet nieuws uit: Apple Arcade. Dit is eigenlijk een ‘Netflix voor games’. Je streamt namelijk games op een apparaat naar keuze.

Voor een vast bedrag per maand neem je een abonnement op de gamingdienst. Deze kun je dan op ieder Apple-apparaat openen. Het aanbod bestaat uit meer dan 100 exclusieve Apple Arcade-games die zowel online als offline te spelen zijn.

Een abonnement afsluiten

Om een abonnement af te sluiten, ga je naar de website van Apple, of open je het ‘Arcade’-tabblad in de App Store. Deze kun je vervolgens ook weer maandelijks opzeggen.

Betalen gaat via de App Store, net zoals je een app zou kopen. Vul je Apple ID-gegevens in en je kan meteen aan de slag. Je kan het eerst een maand gratis uitproberen voor je beslist of je het abonnement van vijf euro per maand neemt.

Het aanbod

Op Apple Arcade ontdek je alleen games die speciaal voor Arcade zijn ontwikkeld. Nieuwe titels van bekende gamemakers vind je exclusief op Apple Arcade. De games werken allemaal vloeiend en met een abonnement krijg je toegang tot alles: er zijn geen in-app aankopen. Zo weet je zeker dat je niet voor verrassingen komt te staan.

Blader door de bibliotheek en als je een leuke game hebt gevonden kun je deze gelijk uitproberen. Vond je het niks? Dan heb je nog ruime keuze om aan een andere game te beginnen.

De bibliotheek van games is enorm, maar hier moet wel een kleine kanttekening bij geplaatst worden. De dienst begon goed, maar maandelijks worden niet meer zo veel games toegevoegd. Lees daarvoor ook onze review hieronder.

Een Apple Arcade-abonnement omzetten

Ben je tevreden en wil je in één keer voor een jaar kunnen gamen? Dan is het mogelijk om een jaarabonnement af te sluiten voor Apple Arcade.

Het is ook iets voordeliger, want voor vijftig euro kun je een jaar vooruit met de gamingdienst. Je kunt je maandelijkse abonnement dan gewoon omzetten naar een jaarabonnement. Dat doe je als volgt:

Ga naar de App Store en tik op je profiel; Tik op ‘Abonnementen’ en dan op ‘Apple Arcade’; Tik vervolgens op ‘Apple Arcade jaarlijks’; Je abonnement wordt nu verlengt met een jaar voor vijftig euro.

Apple Arcade delen met je familie

Voor vijf euro per maand, of vijftig per jaar, kan je familie ook meedelen in de pret. Eén account is namelijk goed voor zes personen, mits ze toegang hebben tot een Apple-apparaat natuurlijk.

Hiervoor moet je wel Gezinsdeling aan hebben staan. Als een gezinslid zich dan wil abonneren, krijgt deze de melding dat hij of zij al toegang heeft tot het abonnement.

Apple Arcade opzeggen

Is de dienst toch niet helemaal wat je ervan verwacht had, of ben je uitgespeeld? Dan kun je het abonnement ook heel makkelijk weer opzeggen.

Open de App Store en tik op je profiel-icoon rechtsboven in het scherm; Kies ‘Abonnementen’ en selecteer ‘Apple Arcade’; Tik op ‘Annuleer abonnement’ of ‘Annuleer proefabonnement’ en bevestig je keuze; Het abonnement is nu opgezegd.

