Apple Uitnodigingen: zo werkt de nieuwe app op je iPhone (en iPad)

Apple heeft een nieuwe app voor de iPhone en iPad uitgebracht! Benieuwd hoe Apple Uitnodigingen werkt? Dit moet je weten over de applicatie.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Uitnodigingen

Er is een nieuwe app beschikbaar voor de iPhone en iPad! Het was al langer duidelijk dat Apple werkt aan een nieuwe dienst, die het gemakkelijker moet maken om evenementen te organiseren. Die dienst is nu uitgerold, want Apple Uitnodigingen is te installeren in de App Store. De applicatie is uitgebracht voor de iPhone en iPad en is bedoeld voor het versturen van uitnodigingen voor speciale evenementen.

Apple Uitnodigingen Apple Gratis via App Store via App Store

Organiseer je binnenkort een feest, borrel of ander evenement? Dan kun je daar voortaan Apple Uitnodigingen voor gebruiken. De applicatie is gratis te installeren op de iPhone en iPad, mits ze op iOS 18 of iPadOS 18 draaien. Met de nieuwe app kun je een evenement aanmaken en uitnodigingen versturen via Berichten, WhatsApp of andere platformen. Benieuwd hoe je dat doet? Wij leggen uit hoe de nieuwe app voor je iPhone en iPad werkt!

Zo werkt Apple Uitnodigingen

Met Apple Uitnodigingen is het gemakkelijk om een evenement aan te maken. Daarvoor tik je op het plusteken (+) en geef je het evenement een naam. Vervolgens kun je een passende achtergrond, datum en tijd toevoegen aan de uitnodiging. Daarbij heb je zelf de keuze of je een eindtijd toevoegt aan het evenement. Het is daarnaast mogelijk om een locatie met een precies adres in te vullen, zodat genodigden precies zien waar ze naar toe moeten gaan.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dat is lang niet alles, want Apple Uitnodigingen werkt samen met andere Apple-apps. Zo kan met het adres direct een routebeschrijving opgevraagd worden in Apple Kaarten. Via de Weer-app zien ze de actuele weersverwachtingen op die locatie. Maak je foto’s of video’s bij het evenement? Dan is het mogelijk om een link naar een gedeeld fotoalbum aan de uitnodiging toe te voegen. Alle genodigden krijgen dan direct toegang tot het gedeelde album in de Foto’s-app.

Dienst voor iCloud Plus

Nog een handige functie in Apple Uitnodigingen is het aanmaken van een Apple Music-afspeellijst. Deze link kun je eveneens versturen met de uitnodiging, alle deelnemers krijgen dan de mogelijkheid om nummers toe te voegen aan de afspeellijst voor het evenement. Na het versturen van de uitnodiging kunnen deelnemers aangeven of ze wel of juist niet komen. Deze reacties zie je terug in de app, zodat je precies weet hoeveel personen je kunt verwachten.

Met de nieuwe app wordt het veel gemakkelijker om evenementen te organiseren. Apple Uitnodigingen werkt via iCloud Plus, waardoor je een betaald abonnement op de dienst nodig hebt om evenementen te organiseren. Heb je al een abonnement op iCloud Plus? Dan krijg je de nieuwe app er gratis bij. Gebruikers zonder een abonnement kunnen wel reageren op evenementen, maar ze niet organiseren. Zo kun je de uitnodiging met iedereen delen, ook met Android-gebruikers.