Dit is de handigste app voor CarPlay (maar Apple verbiedt de beste functie)

Een nieuwe app bracht een langverwachte functie naar CarPlay, maar Apple heeft de feature inmiddels verboden. Om deze applicatie gaat het!

Sidecar voor CarPlay

CarPlay heeft er een handige applicatie bij! Je kunt Sidecar al even installeren in de App Store op je iPhone, zodat je de app kunt gebruiken bij CarPlay. Met Sidecar kwam een langverwachte functie naar het besturingssysteem, want het was eindelijk mogelijk om een webbrowser via de applicatie te gebruiken. Apple heeft deze feature niet bij CarPlay ingebouwd, waardoor het onmogelijk is om naar websites te gaan en online video’s te bekijken.

Daar bracht Sidecar verandering in, want de app bood voor het eerst de mogelijkheid om een webpagina te bezoeken via CarPlay. Dat betekent dat je eindelijk online video’s kon kijken in je auto, mits de wagen geparkeerd stond. Helaas was die optie slechts van korte duur. Op verzoek van Apple heeft Sidecar de functie weer verwijderd uit de applicatie. Apple stond niet achter de feature, omdat het de veiligheid van weggebruikers in gevaar zou brengen.

Functie verwijderd

Het bezoeken van webpagina’s en het afspelen van video’s via Sidecar is inmiddels niet meer mogelijk. Sidecar is door Apple geforceerd om de functie te verwijderen, omdat de applicatie niet voldeed aan de richtlijnen van de App Store. Heel verrassend is dat niet, want Apple staat slechts een beperkt aantal categorieën toe op het scherm van CarPlay. Het was daarom opvallend dat de nieuwe functie van Sidecar toch goedgekeurd werd door de App Store.

Van die beoordeling komt Apple nu deels terug, waardoor de nieuwste functie van de app niet meer beschikbaar is in CarPlay. De feature van Sidecar was enkel te gebruiken in een stilstaande wagen, maar dit was voor Apple blijkbaar niet voldoende. Sidecar heeft de feature nu uitgeschakeld en geeft gebruikers de optie om een terugbetaling voor de dienst aan te vragen. Je kunt de applicatie namelijk wel gratis installeren, maar voor 9,99 dollar krijgen gebruikers toegang tot de geavanceerdste functies. Dat bedrag kunnen gebruikers nu terugvragen, omdat het bezoeken van webpagina’s één van de betaalde features was.

Meer over Sidecar

Sidecar heeft inmiddels een verzoek bij Apple ingediend om de functie toch weer terug te krijgen naar de applicatie, maar de kans van slagen lijkt klein. De app biedt overigens nog veel meer functies voor CarPlay. Zo zie je veel gegevens van je voertuig terug in Sidecar. Denk daarbij aan de bandenspanning, het brandstofpeil en de afstand die de auto heeft afgelegd. Deze features zijn in CarPlay zelf niet zichtbaar, al komt daar met CarPlay 2.0 waarschijnlijk verandering in.

Sidecar geeft op die manier een eerste idee van de volgende generatie van CarPlay. Dat maakt de applicatie nog steeds interessant, al is het jammer dat Apple de webbrowser in Sidecar heeft verboden. Volgens Apple is het scherm van CarPlay slechts voor een aantal doeleinden geschikt, zoals het afspelen van muziek en het tonen van de navigatie. Het is daarom onwaarschijnlijk dat de webbrowser weer terugkeert naar Sidecar (of een andere app) in CarPlay.