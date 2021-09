De vier beste iPhone-apps en games van deze week (# 37 – 2021)

Na alle onthullingen van het recente Apple-event, moet je soms de tijd nemen om even te relaxen. Daarom hebben we weer vier leuke games bij elkaar gezocht die je echt eens moet proberen. Heb je altijd in een dierentuin willen werken? Of ben je een enorme kattenfanaat? Dan zit er deze week zeker iets leuks voor je tussen. Dit zijn de vier beste iPhone apps en games van week 37!

1. Zookeeper World

Stiekem is de game al een weekje ouder, maar hij is te leuk om niet te laten zien. In Zookeeper World ga je een eigen dierentuin bouwen. Hiervoor is geld nodig, veel geld. Geld (en andere zaken) verdien je door te puzzelen. Je moet dan drie (of meer) dezelfde figuurtjes bij elkaar te schuiven, in een bepaald aantal stappen. Denk aan de game Bejeweled, maar dan met dieren en munten.

Vind je dit soort ‘Match 3’-games leuk? Dan heb je met Zookeeper World een van de betere te pakken. De mix van bouwen en puzzelen is op sommige momenten zelfs verslavend te noemen. De game is erg leuk voor tussendoor of tijdens een lange treinreis! Zookeeper World is gratis te downloaden voor abonnees van Apple Arcade.

2. CuBuGo

Houd je van puzzelgames en de illustraties van Esscher? Dan ligt CuBuGo wel in je straatje. In de game zie je een soort diorama, waarin je CuBuGo (een rood balkje met oogjes) naar zijn hoed moet loodsen. Klinkt vreemd, maar de game is verrassend leuk.

De wereld draai je, door links of rechts op het scherm te tikken. Hierdoor komen er nieuwe paden vrij om CuBuGo naar zijn hoofddeksel te dirigeren. Uiteraard lopen er in de werelden ook de nodige vijanden rond, dus een beetje timing moet je wel hebben.

3. Snuggle Puzzle Cat Game

Als echte kattenfanaat ken je deze game natuurlijk al. Toch is deze kleine game ook voor niet-kattenfans erg leuk. Je krijgt verschillende katten en het is de bedoeling om ze passend op het kleed te krijgen.

De gameplay is niet nieuw en er zijn meer games die op dezelfde manier spelen. Maar door de standaardblokjes te vervangen door katten geeft het de game wel een extra ‘cute’-factor. En even lekker puzzelen blijft natuurlijk altijd leuk!

4. Galactigun

Houd je van muziekgames? Dan is Galactigun iets voor je. In de game moet je op de maat van de muziek ruimteschepen en meteorieten neerschieten. Dit soort games zijn vaak zo goed als de muziek, en bij Galactigun moet je een voorliefde hebben voor jaren 80-muziek en synthwave.

Overigens zijn de liedjes geen bekende muzieknummers, het is allemaal origineel werk. Vind je dit genre leuk en houd je wel van een uitdaging (de game wordt op ‘hard’ ook echt moeilijk), dan moet je Galictigun zeker eens installeren.

