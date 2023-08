Mis je Apollo voor Reddit? Dit is het beste alternatief!

Nu Apollo voor Reddit is gestopt, moeten we het weer doen met de oorspronkelijk app van Reddit. Gelukkig is er al een goed alternatief: Sink It voor Reddit!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apollo voor Reddit stopt

Sinds 30 juni is Apollo voor Reddit noodgedwongen op zwart gegaan. Dit heeft te maken met een nieuwe regeling van Reddit, want de leiding van Reddit heeft ervoor gekozen om apps van derden niet te blijven ondersteunen. In plaats daarvan heeft het bedrijf besloten om veel geld te vragen voor API-toegang, terwijl deze toegang voorheen nog gratis was.

Sink It for Reddit Tony Sundharam 10 (4 reviews) Gratis via App Store via App Store

Hierdoor zou de ontwikkelaar van Apollo jaarlijks ongeveer 20 miljoen dollar moeten neerleggen voor de app. Dat is vrijwel onmogelijk, waardoor Apollo inmiddels is gestopt. Enorm jammer natuurlijk, want Apollo was een van de populairste apps voor Reddit. Gelukkig is er nu een goed alternatief, sinds kort is Sink It voor Reddit te installeren in de App Store. Dit zijn de voordelen van de app.

Zo werkt Sink It voor Reddit

Sink It voor Reddit is in principe een extensie voor Safari. Met de app wordt de webversie van Reddit een stuk gebruiksvriendelijker op de iPhone, zodat je niet meer afhankelijk bent van de Reddit-app voor iOS. Zodra je Sink It voor Reddit hebt gedownload, moet je de app eerst toestemming geven bij de instellingen van je iPhone. Dat gaat als volgt:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Safari > Extensies’; Tik op ‘Sink It’; Zet de schakelaar achter ‘Sta extensies toe’ aan; Kies tot slot voor ‘Sta toe’ bij Reddit onder ‘Bevoegdheden’.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Kies vervolgens bij Sink It zelf welke instellingen jouw voorkeur hebben bij het gebruik van Reddit. Het grootste voordeel van de extensie is dat de balk, waarin verwezen wordt naar de app van Reddit, verdwijnt als je de website bezoekt. Zo kun je dus probleemloos de webpagina van Reddit gebruiken. Daarnaast voegt de app ook extra functies toe, zoals het weghalen van berichten die zijn gepromoot op Reddit.

Sink It is gratis te installeren

De nieuwe app voor Reddit is gratis te installeren in de App Store. Apollo voor Reddit had ook een betaalde variant, maar die is er bij Sink It voor Reddit (nog) niet. Als je Reddit regelmatig gebruikt is Sink It een absolute aanrader, zeker omdat je niet meer afhankelijk bent van de iOS-app van Reddit. Deze app staat er immers om bekend dat die niet erg gebruiksvriendelijk is op de iPhone.

Lees ook: Reddit-app krijgt 1-ster beoordelingen – dit is er aan de hand

Sink It werkt nog niet zo soepel als Apollo voor Reddit, maar het is al een enorme verbetering in vergelijking met de webversie van Reddit. Sink It voor Reddit is bovendien kosteloos, waardoor er eigenlijk geen reden is om de app niet te downloaden. Zo wordt Reddit weer een stuk leuker om te gebruiken, zeker voor iPhone-gebruikers.

Meer nieuws