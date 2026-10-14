HomePod mini 2 prijzen: Apple maakt de speaker veel duurder

Apple heeft de nieuwe HomePod mini aangekondigd en de speaker is veel duurder geworden. Dit zijn de hogere prijzen van de HomePod mini 2!

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HomePod mini 2 prijzen

De nieuwe generatie van de HomePod mini is onthuld! Apple heeft op dinsdag 13 oktober 2026 meerdere nieuwe producten gepresenteerd, waaronder de HomePod mini 2. De kleine speaker heeft een grote update gekregen, met een vernieuwd ontwerp en een krachtigere chip. Dat is helaas ook wel terug te zien aan de prijs, want de HomePod mini is veel duurder geworden in 2026. Voor de HomePod mini 2 betaal je 169 euro.

Dat is een behoorlijk verschil met de eerste generatie van de HomePod mini, die Apple oorspronkelijk voor 109 euro op de markt bracht. Later werd de prijs van de HomePod mini verhoogd naar 139 euro, maar Apple gaat nu dus nog een stap verder. Voor de tweede generatie van de HomePod mini betaal je maar liefst 169 euro, waardoor je dus 60 euro meer krijgt bent dan je voor de eerste generatie betaalde. Dat komt neer op een prijsstijging van ongeveer 55 procent.

Nieuwe functies

Voor die hogere prijs krijg je wel meer functies bij de HomePod mini 2. Apple heeft de speaker voorzien van een krachtigere chip, want de tweede generatie van de HomePod mini draait op de S10-chip. Dat is een grote verbetering voor de speaker, zo moest de eerste generatie van de HomePod mini het nog doen met de S5-chip. De nieuwe processor is veel krachtiger en zorgt ervoor dat de HomePod mini 2 sneller reageert.

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Verder heeft Apple de draadloze verbindingen van de HomePod mini 2 verbeterd. De kleine speaker heeft ondersteuning voor Wifi 6E en Bluetooth 6. Zo werken draadloze verbindingen sneller en betrouwbaarder. Andere verbeteringen van de HomePod mini 2 zijn ondersteuning voor Siri AI en een nieuwe afwerking aan de bovenkant van de speaker. Met de Geluidsgloed verandert de bovenzijde van de HomePod mini 2 in een visuele weergave van de muziek, die reageert op hoge en lage tonen.

Release van de HomePod mini 2

Het ontwerp van de HomePod mini is grotendeels ongewijzigd gebleven. Apple heeft opnieuw voor een compact rond ontwerp gekozen, al is de HomePod mini 2 wel beschikbaar in een reeks nieuwe kleuren. Je kunt bij de tweede generatie van de HomePod mini kiezen uit de kleuren roze, groen, blauw, wit en middernacht. Roze en groen zagen we nog niet eerder bij de HomePod mini, dat zijn de twee echt nieuwe kleuren.

Ben jij nog op zoek naar een slimme speaker voor je woning, maar vind je de grote HomePod te duur? In dat geval biedt de HomePod mini 2 een goed alternatief, die je sinds dinsdag 30 oktober 2026 kunt bestellen. De pre-order is direct begonnen, als je de HomePod mini 2 nu bestelt heb je de speaker als eerste in huis. Op vrijdag 30 oktober wordt de HomePod mini 2 bij je thuis afgeleverd. Die dag ligt het apparaatje ook in de winkels. Bekijk hier waar je de HomePod mini 2 vast kunt bestellen:

HomePod mini 2 kopen

Je kunt hem binnenkort bij onderstaande shops bestellen. Vanaf 30 oktober worden de eerste exemplaren uitgeleverd en ligt hij ook in de winkels.