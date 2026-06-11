WhatsApp Plus is nú beschikbaar (en dat is slecht nieuws voor jouw gratis account)

WhatsApp heeft voor het eerst een betaald abonnement in Nederland, want je WhatsApp Plus is officieel beschikbaar. Om deze reden betekent WhatsApp Plus slecht nieuws voor jouw gratis account.

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WhatsApp Plus

WhatsApp Plus is officieel beschikbaar! Meta heeft de betaalde versie van WhatsApp al eerder aangekondigd, gebruikers kunnen het abonnement nu voor het eerst afsluiten. Voor 2,49 euro per maand krijg je toegang tot meer functies in WhatsApp. Zo kun je exclusieve stickers en ringtones gebruiken, kun je meer chats vastzetten en krijg je meer mogelijkheden bij het personaliseren van de applicatie.

Ben je benieuwd naar alle nieuwe functies? Dan kun je WhatsApp Plus de eerste maand gratis uitproberen. Je vindt de nieuwe dienst in WhatsApp onder ‘Jij > Subscriptions’. Na de proefperiode betaal je iedere maand 2,49 euro, een jaarabonnement is (nog) niet beschikbaar. WhatsApp heeft al aangegeven dat het om een optioneel abonnement gaat, de berichtendienst blijft daarnaast gratis te gebruiken. Toch betekent WhatsApp Plus waarschijnlijk slecht nieuws voor jouw gratis account.

Gratis versie van WhatsApp

Gebruik jij regelmatig WhatsApp? In dat geval bepaal je zelf of je WhatsApp Plus afsluit, of de berichtendienst toch gratis blijft gebruiken. De gratis versie blijft beschikbaar, maar de kans is groot dat die de komende tijd langzaam gaat veranderen. WhatsApp heeft genoemd dat de berichtendienst zonder extra kosten beschikbaar blijft, al blijft het afwachten welke vorm de gratis versie krijgt. Op de lange termijn komen er waarschijnlijk steeds minder nieuwe functies naar de basisversie van WhatsApp.

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Bij andere diensten hebben we eerder soortgelijke veranderingen gezien. Zo moeten gebruikers van Snapchat binnenkort betalen voor het opslaan van afbeeldingen en video’s in de cloud. Gebruikers hoeven niet te betalen, maar verliezen dan toegang tot hun fotobibliotheek en krijgen advertenties te zien in de applicatie. Mogelijk werkt WhatsApp eveneens toe naar een versimpelde gratis versie van de berichtendienst, zodat een betaald account aantrekkelijker wordt.

Meer over WhatsApp Plus

WhatsApp Plus is nu beschikbaar, maar voor gebruikers verandert er voorlopig niets. Je bepaalt zelf of je gaat betalen voor de extra functies van WhatsApp Plus. Wil je dat niet? Dan kun je zonder problemen de gratis versie van WhatsApp blijven gebruiken. Het is de verwachting dat er in de toekomst meer exclusieve functies worden geïntroduceerd, die alleen beschikbaar komen voor gebruikers met een account bij WhatsApp Plus.

Op die manier moet het de komende tijd steeds aantrekkelijker worden om voor een betaald account bij WhatsApp Plus te kiezen. Meta, het moederbedrijf achter WhatsApp, heeft overigens nog weinig losgelaten over de toekomst van WhatsApp. Het blijft daarom afwachten hoe de gratis versie van WhatsApp er over een jaar (of langer) uitziet. Kiest Meta voor dezelfde strategie als Snapchat? Dan betekent de introductie van het betaalde abonnement in ieder geval geen goed nieuws voor de gratis versie van WhatsApp.

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