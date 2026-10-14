iOS 27.2 bèta 4 is uit – met een nieuw design voor deze iPhone-app

Apple heeft een nieuwe testversie van iOS 27.2 uitgebracht! Deze populaire iPhone-app krijgt een nieuw design in iOS 27.2 bèta 4.

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iOS 27.2 bèta 4

Er is weer een nieuwe testversie van iOS 27.2 beschikbaar! Apple heeft iOS 27.2 bèta 4 uitgebracht, waarmee vooral verbeteringen in de software zijn doorgevoerd. De vierde testversie van iOS 27.2 is bedoeld voor ontwikkelaars, zodat zij alvast aan de slag kunnen met alle nieuwe functies en veranderingen op de iPhone. Met iOS 27.2 bèta 4 introduceert Apple weinig nieuwe features, al krijgt een populaire iPhone-app wel een nieuw design.

Apple werkt aan een nieuw ontwerp voor de eigen muziekdienst. Het is al langer duidelijk dat Apple Music een redesign krijgt, dat voor het eerst werd getoond bij de opening van de nieuwe Apple Music Hall in Londen. Het leek toen nog om een tijdelijk logo te gaan, maar het is inmiddels duidelijk dat dit het nieuwe design wordt van de muziekdienst. Dat nieuwe ontwerp wordt in iOS 27.2 bèta 4 verder uitgerold, waardoor Apple Music in een nieuw jasje wordt gestoken. Zo ziet de vernieuwde applicatie eruit:

Apple Music wordt vernieuwd

Apple voert een opvallende wijziging door bij Apple Music, want de muziekdienst neemt afscheid van de kenmerkende rode accenten. Dat begint al bij het symbool van de iPhone-app, die vanaf iOS 27.2 bèta 4 wordt aangepast naar zwarte en witte kleuren. Bij de dienst zelf haalt Apple alle rode kleuren ook weg, in plaats daarvan kiest het bedrijf voor een zakelijkere uitstraling. Dezelfde veranderingen zien we bij de navigatiebalk en de bibliotheek van Apple Music, ook daar verdwijnen alle rode elementen.

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Heb jij een abonnement op Apple Music? In dat geval wordt iOS 27.2 een opvallende update, want de nieuwe versie van de muziekdienst ziet er veel simpeler uit. Apple heeft in iOS 27.2 bèta 4 alleen het ontwerp van de applicatie aangepast. Er zijn dus geen nieuwe functies toegevoegd aan Apple Music. Het blijft nog afwachten of het redesign al met de volgende update beschikbaar komt voor alle gebruikers, of in een latere softwareversie wordt uitgerold.

Oud logo. Nieuw logo.

Meer over iOS 27.2

Naast Apple Music werkt Apple aan nog een redesign, want de Gezondheid-app krijgt een nieuwe indeling op de iPhone. In eerdere testversies was dit nieuwe ontwerp al beschikbaar, maar in iOS 27.2 bèta 4 keert de oude indeling van de Gezondheid-app weer terug. Het lijkt er dus op dat we nog even moeten wachten op de vernieuwde versie van de populaire applicatie. Verder introduceert Apple in iOS 27.2 meer handige functies, die we hier al eerder hebben toegelicht:

We hoeven niet lang meer te wachten, want iOS 27.2 verschijnt waarschijnlijk nog deze maand. Dat is opvallend, omdat iOS 27.1 nog niet is uitgebracht. Het lijkt erop dat die update exclusief voor de iPhone Duo blijft, mogelijk gaan de andere iPhones direct over naar iOS 27.2. Wil je geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!