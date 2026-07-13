Waze heeft per direct 5 nieuwe functies (die héél goed van pas komen)

Updaten maar! Waze heeft er per direct vijf nieuwe functies bij, die je waarschijnlijk veel gaat gebruiken. Dit zijn ze!

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Nieuwe functies voor Waze

Ben je regelmatig onderweg en gebruik je Waze om je bestemming te bereiken? Dan is het tijd om te updaten, want Waze heeft er per direct een aantal nieuwe functies bij! Er is een nieuwe softwareversie beschikbaar, waarmee de navigatiedienst nog beter wordt. Veel nieuwe functies worden nu uitgerold voor gebruikers over de hele wereld. Ben je benieuwd wat er is veranderd? Dit zijn alle nieuwe features voor Waze!

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1. Gepersonaliseerde navigatie

De nieuwe versie van Waze houdt rekening met je persoonlijke voorkeuren bij het laden van een routebeschrijving. Om dat te doen analyseert Waze de routes die je eerder hebt genomen. Zo bekijkt Waze of je de voorkeur hebt voor snelwegen of juiste lokale wegen, vervolgens wordt die voorkeur meegenomen bij het laden van een nieuwe route. Je kunt de gepersonaliseerde route zelf in- of uitschakelen in Waze, zo blijft ook de snelste manier om je bestemming te bereiken zichtbaar in de applicatie.

2. Minder onderbrekingen in audio

Luister je regelmatig naar muziek of podcasts als je onderweg bent? Dan zorgt Waze vermoedelijk regelmatig voor vervelende onderbrekingen in de audio. De navigatiedienst heeft daar nu een oplossing voor bedacht, want Waze wordt uitgebreid met een nieuwe spraakmodus. Die functie heet ‘Less chatty’ en geeft minder routeaanwijzingen. Zo wordt je favoriete nummer of podcast niet meer verstoord door de spraakinstructies van Waze.

3. Verkeersinformatie bijwerken

Waze is niet alleen handig om je bestemming snel te bereiken, maar ook om actuele verkeersinformatie op te zoeken. Voor die actuele informatie gebruikt Waze alle informatie die weggebruikers invoeren. Dat invoeren wordt eenvoudiger met de nieuwe functies in Waze, want je kunt voortaan met spraakopdrachten vertellen wat de situatie op de weg is. Zo kun je inspreken dat een weg is afgesloten of dat een adres is verouderd. Met behulp van Google Gemini begrijpt Waze wat je zegt en wordt de verkeersinformatie bijgewerkt.

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4. Bestemming opzoeken

Niet alleen het bijwerken van verkeersinformatie is eenvoudiger in de nieuwe versie van Waze, het opzoeken van je bestemming wordt ook simpeler. Als je geen precies adres hebt, kun je voortaan een omschrijving inspreken bij Waze. Je kunt bijvoorbeeld vragen naar het dichtstbijzijnde koffietentje of naar een tankstation met de laagste benzineprijzen. Waze gebruikt vervolgens Google Gemini om de juiste bestemming op te zoeken en daar naar toe te navigeren.

5. Navigatie voor motoren

Waze is een handige navigatiedienst als je veel onderweg bent met de auto, maar daar komt nu nog een voertuig bij. De applicatie krijgt ondersteuning voor motoren, die vaak een andere route kunnen nemen dan auto’s. Waze toont voortaan snellere wegen die alleen toegankelijk zijn voor motorrijders en passen daar de verwachte aankomsttijd op aan. De modus voor motoren wordt nu uitgerold bij Waze in Argentinië, Brazilië, Colombia, Maleisië, Peru en de Filipijnen. Meer landen volgen binnenkort.

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Meer over Waze

Waze krijgt er veel nieuwe functies bij, die vrijwel allemaal per direct wereldwijd worden uitgerold. De navigatie voor motoren laat nog even op zich wachten, alle andere verbeteringen kun je binnenkort al gebruiken. Het duurt doorgaans enkele dagen tot weken, voordat Waze alle nieuwe features heeft uitgerold. Wil je geen enkele verbetering missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!