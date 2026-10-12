Gmail ziet er helemaal anders uit op je smartphone (en dat is even wennen)

Er is een update voor Gmail beschikbaar! Met de update krijgt Gmail een nieuw design, dat voor veel gebruikers waarschijnlijk even wennen is.

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Gmail krijgt een nieuw ontwerp

Gebruik jij de mobiele versie van Gmail? In dat geval komen er grote veranderingen aan, want de dienst krijgt een compleet nieuw ontwerp op de smartphone. De applicatie van Gmail wordt in de recentste update voorzien van een aangepast design. Het nieuwe ontwerp volgt na de introductie van het aangepaste logo, dat we sinds een aantal maanden zien. Nu past Google dus ook het ontwerp van de mailbox zelf aan.

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Na het installeren van de update blijft de indeling van Gmail hetzelfde. Je hebt verschillende tabbladen, waarbij je de mails van alle inboxen als eerste ziet. De weergave van deze mails is wel veranderd, zo heeft Google bij de vernieuwde versie van Gmail voor een grijze achtergrond gekozen. De mailbox is dus niet meer compleet wit, maar heeft een grijze wallpaper met een wit blok voor alle mails. Zo ziet dat eruit:

Vernieuwde animaties

Heb je versie 6.0.260928 van Gmail geïnstalleerd? Dan heeft niet alleen de mailbox een aangepast ontwerp, ook de animaties werken op een andere manier. Het symbool voor het laden van e-mails ziet er anders uit, dat is nu een cirkel met een kleine kronkel erin. Verder heeft Google de knoppen bij je mails voorzien van een nieuw jasje, want je ziet nu standaard drie donkerblauwe buttons onder alle mailberichten staan.

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De functies achter die knoppen blijven hetzelfde: alle mails worden nog steeds afgesloten met drie buttons om te beantwoorden, door te sturen of een snelle reactie te geven. Google heeft dus alleen het ontwerp van Gmail gewijzigd, alle functionaliteiten blijven hetzelfde. Het nieuwe design zie je ook terug als je een bericht in je mailbox naar links of naar rechts veegt. Daar verschijnt in de nieuwe versie van Gmail een aangepaste animatie, die voor het eerst een afgerondere vorm heeft.

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In het nieuwe ontwerp van Gmail zien letters en symbolen er bovendien anders uit. Het gaat dus om een grote update, die een compleet nieuw design naar de applicatie brengt. Voor de desktopversie zijn (nog) geen veranderingen aangekondigd, daar blijft het ontwerp vooralsnog onveranderd. Het is nog niet duidelijk of Gmail op de desktop binnenkort ook van een nieuw ontwerp wordt voorzien. Mobiele gebruikers kunnen per direct aan de slag met het vernieuwde design.

Heb jij de update van Gmail geïnstalleerd, maar zie je het nieuwe ontwerp nog niet? Dan moet je nog even geduld hebben, want het duurt doorgaans enkele dagen tot weken voor grote veranderingen zijn doorgevoerd. Dat doet Google om grote updates zo probleemloos mogelijk uit te rollen. Wil je geen enkele nieuwe functie van Gmail missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!