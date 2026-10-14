Apple komt met nóg een event in oktober (met deze nieuwe producten)

Apple heeft deze maand nog niet genoeg nieuwe producten laten zien. Eind oktober staat er namelijk nóg een Apple-event op de planning.

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Nog een Apple-event in oktober

Apple heeft het druk deze maand! Volgens de bekende Apple-kenner Mark Gurman van Bloomberg organiseert het bedrijf op 27 en 28 oktober nóg een evenement in Los Angeles. Daar krijgen verschillende contentmakers en influencers de kans om nieuwe Apple-producten van dichtbij te bekijken en uit te proberen.

Het wordt dus geen groot Apple-event met een livestream, zoals bij de lancering van de iPhone 18 Pro (Max). Maar er worden dus wel een paar nieuwe producten gepresenteerd. Dit zijn de apparaten die Apple naar verwachting gaat aankondigen:

1. MacBook Pro (14 en 16 inch)

De MacBook Pro krijgt volgens geruchten een OLED-scherm dat je met je vingers kunt bedienen. Ook worden de laptops lichter en krijgen ze een Dynamic Island, net als de iPhone. Verder worden er M5 Pro- en M5 Max-chips verwacht. Waarschijnlijk komt er ook een MacBook Pro 14 inch met een M6-chip.

2. iMac (24 inch)

Apple’s alles-in-één-computer krijgt een flinke chip-update en wordt geleverd met een M6-chip. Daarnaast verwachten we een aantal nieuwe kleuren voor de iMac.

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3. iPad mini 2026

De kleine tablet krijgt waarschijnlijk een OLED-scherm, een A20 Pro-chip, verbeterde speakers en een camera aan de lange kant. Ook wordt de iPad mini misschien waterbestendig.

4. Nieuwe Mac Studio

Daarnaast verschijnt eind oktober nog een uitvoering van de Mac Studio met maar liefst 512 GB werkgeheugen. Apple had deze versie al eerder aangekondigd.

Meer evenementen volgen in 2027

Volgens Gurman is het evenement van 27 en 28 oktober waarschijnlijk de laatste grote productlancering van Apple in 2026. Vanaf volgend jaar zal dan het eerste event ergens in maart plaatsvinden. Hier worden dan waarschijnlijk de iPhone 18 en de iPhone Air 2 gepresenteerd.

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