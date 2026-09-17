Deze populaire iPhone-app krijgt een compleet nieuw design – en dat is even wennen

Met iOS 27.2 komen grote veranderingen naar je iPhone, want een populaire applicatie krijgt een compleet nieuw ontwerp. Dit gaat er veranderen!

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iOS 27.2

Apple heeft een nieuwe testversie van iOS 27 uitgebracht! Het gaat om iOS 27.2, waarmee weer veel nieuwe functies naar je iPhone komen. Apple bracht met iOS 27 al grote veranderingen naar de iPhone, maar voegt daar in iOS 27.2 nog een reeks verbeteringen aan toe. Eén van de grootst veranderingen zien we terug in de Gezondheid-app van Apple, want die krijgt een compleet nieuw design in iOS 27.2.

Apple onthulde de nieuwe Gezondheid-app al tijdens het iPhone-event op woensdag 9 september. Ontwikkelaars kunnen nu aan de slag met de vernieuwde applicatie, want Apple heeft de nieuwe versie van de Gezondheid-app toegevoegd aan iOS 27.2. De complete indeling van de applicatie gaat op de schop, zo maakt Apple voortaan onderscheid tussen drie verschillende categorieën. Voor veel gebruikers zal dat even wennen zijn, omdat het nieuwe ontwerp van de Gezondheid-app helemaal anders is. Dat ontwerp ziet er als volgt uit:

Gezondheid-app

In de nieuwe versie van de Gezondheid-app krijgen gebruikers drie verschillende tabbladen. Apple maakt onderscheid tussen ‘Insights’, ‘Longevity’ en ‘Browse’ in de Gezondheid-app. De Nederlandse vertalingen zijn nog niet bekend, maar we weten wel al waar de tabbladen voor bedoeld zijn. Met ‘Insights’ krijg je een slim gezondheidsoverzicht, waarin Apple Intelligence relevante veranderingen voor je samenvat. Denk daarbij aan verslechterde slaapkwaliteit of nieuwe persoonlijke gezondheidsrecords.

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Binnen ‘Insights’ krijg je ook slimme aanbevelingen, gebaseerd op de data in de Gezondheid-app. Longevity geeft juist een breder beeld van je gezondheid op de lange termijn. Om dat te doen combineert de Gezondheid-app de gegevens van je iPhone en Apple Watch. Dat zijn gegevens als hartgezondheid, slaap en beweging. Met ‘Browse’ krijg je toegang tot veel meer gezondheidsgegevens in de applicatie, dat tabblad werkt hetzelfde als ‘Gegevens’ in de huidige Gezondheid-app.

Release in Nederland en België

Verder wordt de Gezondheid-app uitgebreid met ‘Fitness’ en ‘Health Age’. Met ‘Fitness’ kijkt de applicatie naar je beweging gedurende de dag. Die beweging wordt weer meegenomen bij het gezondheidsadvies dat je onder ‘Insights’ ziet. De functie ‘Health age’ geeft – zoals de naam al doet vermoeden – een inschatting van je gezondheidsleeftijd. Deze leeftijd wordt gebaseerd op gegevens zoals de VO₂ max, rusthartslag, HRV, slaap en andere informatie uit de applicatie.

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De gezondheidsleeftijd wordt vervolgens vergeleken met je daadwerkelijke leeftijd in de Gezondheid-app. Apple geeft de applicatie dus een grote update, maar die is hier voorlopig nog niet beschikbaar. In de eerste testversie van iOS 27.2 zijn de nieuwe functies alleen nog te gebruiken in de Verenigde Staten. Met een volgende testversie komen de verbeteringen naar meer landen. De definitieve versie van iOS 27.2 komt pas in het najaar beschikbaar voor alle gebruikers. Wil je daar niks van missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!