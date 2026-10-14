Je oude Apple TV 4K wordt véél beter (met deze twee upgrades) 

Heb je een Apple TV 4K uit 2021 of 2022, dan is er goed nieuws: die oude Apple TV wordt veel beter zonder dat je de nieuwe versie hoeft te kopen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Je oude Apple TV 4K wordt véél beter

Jouw oude Apple TV 4K wordt veel beter want Apple heeft aangekondigd dat ook oudere modellen de nieuwe Siri AI krijgen. En dankzij ontwikkelingen rond Siri op de iPhone is er nog meer om naar uit te kijken.

Siri AI komt naar jouw oude Apple TV

Apple presenteerde op 13 oktober een nieuwe Apple TV 4K, maar het bedrijf had ook goed nieuws voor iedereen met een oude Apple TV 4K. Siri AI komt namelijk ook naar de Apple TV 4K van de tweede en derde generatie. Aanvankelijk leek het erop dat je de nieuwste hardware nodig zou hebben om de vernieuwde spraakassistent te gebruiken. Dat blijkt dus niet het geval. Met Siri AI kun je straks op een natuurlijkere manier zoeken naar films en series, vervolgvragen stellen en gerichter ontdekken wat je wilt kijken.

Ook kun je vragen stellen waarbij de assistent meer context nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan informatie over een serie of hulp bij het kiezen van geschikte content. De functie verschijnt via een toekomstige software-update voor tvOS. Er is wel een belangrijke kanttekening: bij de introductie is Siri AI alleen beschikbaar in het Engels en in een beperkt aantal landen. Nederland staat voorlopig niet op dat lijstje.

Op de iPhone wordt Siri AI ook beter

Apple werkt ondertussen ook verder aan Siri AI op de iPhone. Op 13 oktober verscheen de vierde ontwikkelaarsbèta van iOS 27.2. Die update bevat verschillende verbeteringen, waaronder een uitbreiding van de taalondersteuning voor Siri AI.

Zo worden Frans, Japans, Koreaans, Portugees en Spaans aan de ondersteunde talen toegevoegd. iOS 27.2 is wel alleen een iPhone-update en brengt deze verbeteringen niet automatisch naar je Apple TV. Daarvoor is een aparte tvOS-update nodig.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nog even geduld

Werkt je oude Apple TV 4K nog prima, dan hoef je niet direct de nieuwe versie aan te schaffen. De ondersteuning voor Siri AI maakt oudere modellen interessanter, al moeten Nederlandse gebruikers nog zeker een paar maanden wachten op de beschikbaarheid ervan.

Nieuwe Apple TV 4K kopen?

Ben je toch toe aan een nieuwe versie? Dan kun je nu al een pre-order plaatsen voor de nieuwe Apple TV 4K. Je ontvangt het apparaat dan op 13 november. Vanaf dat moment ligt de nieuwe Apple TV ook in de winkels. Kijk hieronder voor de beste deals.

Apple TV 4K 2026 kopen

Je kunt hem binnenkort bij onderstaande shops bestellen. Vanaf 13 november worden de eerste exemplaren uitgeleverd en ligt hij ook in de winkels.

En wil je niets missen van alle ontwikkelingen van Siri AI in de EU? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!