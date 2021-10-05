iPhone 13 Pro Max los toestel prijzen vergelijken

9.0
Reviewscore iPhoned
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Los toestel
Refurbished
Apple iPhone 13 Pro Max
1/19
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  • Laagste prijs € 1.259,00 bij Amazon
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Check hier alle prijzen en ontdek waar je de Apple iPhone 13 Pro Max los het goedkoopst kan scoren. De Apple iPhone 13 Pro Max is verkrijgbaar met 128GB en 512GB aan opslagruimte in de kleuren blauw en zilver. Vergelijk eenvoudig alle prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste deal.
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2 resultaten vanaf € 1.259,00
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NieuwRefurbished vanaf € 358,99
Apple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 13 Pro Max
128 GB5G
€ 1.259,00
2 jaar garantie
Amazon
Bekijk aanbieding
3.6
Amazon
1d
Apple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 13 Pro Max
512 GB5G
€ 1.609,00
2 jaar garantie
Amazon
Bekijk aanbieding
3.6
Amazon
1d

De iPhone 13 Pro Max is sinds het najaar van 2021 als los toestel te koop. Als grootste en beste toestel uit de iPhone 13 lijn is hij logischerwijs ook het duurst. Het is daarom handig om eerst goed te kijken waar je de beste deal krijgt. Zo kun je toch nog een leuk bedrag besparen. Daarvoor zit je precies op de juiste pagina.

Een iPhone 13 Pro Max kopen, waar moet ik op letten?

Als gezegd komt de iPhone 13 Pro Max met een flinke prijs. Als je deze als deze iPhone los koopt moet je dus in één keer een groot bedrag betalen. Dat moet je dan wel op je bankrekening hebben staan. Als dat bedrag te hoog voor je is, kun je natuurlijk de iPhone 13 Pro Max in combinatie met abonnement nemen. Je betaalt dan het hele bedrag in termijnen af en dat maakt het eenvoudiger te betalen.

Let op de verschillende varianten

Als je een iPhone 13 Pro Max kopen wil, doe je er goed aan om even goed op te letten. Er zijn namelijk verschillende kleuren en verschillende hoeveelheden opslagcapaciteit. Hoe groter de opslagcapaciteit, hoe hoger ook de prijs. Let daarom goed op dat je de iPhone kiest die bij jou past.

iPhone 13 Pro Max los kopen of toch met abonnement?

Als je de iPhone 13 Pro Max met abonnement afsluit, krijg je te maken met een BKR-registratie omdat je een lening aan gaat. Dit is te voorkomen door het toestel in één keer af te betalen. Eigenlijk koop je dus het toestel bij een provider en neem je er sim only abonnement bij af. Providers geven vaak een behoorlijke toestelkorting waardoor je de iPhone 13 Pro Max goedkoper kan krijgen dan als je hem in een winkel los koopt.

De iPhone 13 Pro Max kan je ook los kopen met daarnaast een sim only abonnement. Bij de keuze uit sim only deals heb je iets meer vrijheid en een wat groter aanbod. Je hebt meer prijsvechters waaruit je kan kiezen waardoor je kan besparen op je maandelijkse kosten. Ga je standaard voor een KPN, Vodafone of Odido, dan kan je echt beter het toestel in combinatie met een abonnement kopen.

Hoe werkt de iPhone 13 Pro Max prijsvergelijker precies?

Als je op zoek bent naar de beste prijs voor de iPhone 13 Pro Max, dan ben je snel klaar. Die staat namelijk netjes bovenaan. Onze software blijft vanzelf up-to-date, zodat je niet naar oude aanbiedingen aan het kijken bent. De prijzen die je ziet, zijn altijd actueel. 

Met de filteropties zorg je ervoor dat je precies het model vindt dat je zoekt. Eenmaal de beste deal gevonden? Klik dan door naar de website van de aanbieder. Daar kun je jouw nieuwe smartphone eenvoudig bestellen. Is de iPhone 13 Pro Max toch iets te duur, neem dan een kijkje bij de iPhone 13 Pro.

Welke iPhone 13 past het best bij jou?

Apple iPhone 13 Pro Max

Apple iPhone 13 Pro Max

vanaf € 1.259,-

Bekijk prijzen Bekijk Apple iPhone 13 Pro Max

6,7

Super Retina XDR-display ProMotion

A15 Bionic-chip

Snelste chip in een smartphone

12‑MP pro‑camera­systeem

Ultragroothoek, groothoek en telelens

128 GB opslag

Of 256 GB – 512 GB – 1TB

Tot 28 uur

video afspelen

5G

  • Face ID en waterbestendig
  • Adaptieve refresh-rate tot 120 Hz
  • Draadloos opladen en MagSafe
  • LiDAR-scanner + verbeterde ultragroothoeklens

Release: 09 / 2021

4 jaar ondersteuning

Apple iPhone 13 Pro

Apple iPhone 13 Pro

vanaf € 899,-

Bekijk prijzen Bekijk Apple iPhone 13 Pro

6,1

Super Retina XDR-display ProMotion

A15 Bionic-chip

Snelste chip in een smartphone

12‑MP pro‑camera­systeem

Ultragroothoek, groothoek en telelens

128 GB opslag

Of 256 GB – 512 GB – 1TB

Tot 22 uur

video afspelen

5G

  • Face ID en waterbestendig
  • Adaptieve refresh-rate tot 120 Hz
  • Draadloos opladen en MagSafe
  • LiDAR-scanner + verbeterde ultragroothoeklens

Release: 09 / 2021

4 jaar ondersteuning

Apple iPhone 13

Apple iPhone 13

vanaf € 526,-

Bekijk prijzen Bekijk Apple iPhone 13

6,1

Super Retina XDR-display (60Hz)

A15 Bionic-chip

Snelste chip in een smartphone

12-MP dual camera

Ultragroothoek en groothoek

128 GB opslag

Of 256 GB – 512 GB

Tot 19 uur

video afspelen

5G

  • Face ID en waterbestendig
  • Filmmodus in 1080p met 30 fps
  • Draadloos opladen en MagSafe
  • Verbeterde ultragroothoeklens

Release: 09 / 2021

4 jaar ondersteuning

Apple iPhone 13 mini

Apple iPhone 13 mini

Bekijk Apple iPhone 13 mini

5,4

Super Retina XDR-display

A15 Bionic-chip

Snelste chip in een smartphone

12-MP dual camera

Ultragroothoek en groothoek

128 GB opslag

Of 256 GB – 512 GB

Tot 17 uur

video afspelen

5G

  • Face ID en waterbestendig
  • Filmmodus in 1080p met 30 fps
  • Draadloos opladen en MagSafe
  • Verbeterde ultragroothoeklens

Release: 09 / 2021

4 jaar ondersteuning

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