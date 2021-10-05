iPhone 13 Pro Max los toestel prijzen vergelijken

De iPhone 13 Pro Max is sinds het najaar van 2021 als los toestel te koop. Als grootste en beste toestel uit de iPhone 13 lijn is hij logischerwijs ook het duurst. Het is daarom handig om eerst goed te kijken waar je de beste deal krijgt. Zo kun je toch nog een leuk bedrag besparen. Daarvoor zit je precies op de juiste pagina.

Een iPhone 13 Pro Max kopen, waar moet ik op letten?

Als gezegd komt de iPhone 13 Pro Max met een flinke prijs. Als je deze als deze iPhone los koopt moet je dus in één keer een groot bedrag betalen. Dat moet je dan wel op je bankrekening hebben staan. Als dat bedrag te hoog voor je is, kun je natuurlijk de iPhone 13 Pro Max in combinatie met abonnement nemen. Je betaalt dan het hele bedrag in termijnen af en dat maakt het eenvoudiger te betalen.

Let op de verschillende varianten

Als je een iPhone 13 Pro Max kopen wil, doe je er goed aan om even goed op te letten. Er zijn namelijk verschillende kleuren en verschillende hoeveelheden opslagcapaciteit. Hoe groter de opslagcapaciteit, hoe hoger ook de prijs. Let daarom goed op dat je de iPhone kiest die bij jou past.

iPhone 13 Pro Max los kopen of toch met abonnement?

Als je de iPhone 13 Pro Max met abonnement afsluit, krijg je te maken met een BKR-registratie omdat je een lening aan gaat. Dit is te voorkomen door het toestel in één keer af te betalen. Eigenlijk koop je dus het toestel bij een provider en neem je er sim only abonnement bij af. Providers geven vaak een behoorlijke toestelkorting waardoor je de iPhone 13 Pro Max goedkoper kan krijgen dan als je hem in een winkel los koopt.

De iPhone 13 Pro Max kan je ook los kopen met daarnaast een sim only abonnement. Bij de keuze uit sim only deals heb je iets meer vrijheid en een wat groter aanbod. Je hebt meer prijsvechters waaruit je kan kiezen waardoor je kan besparen op je maandelijkse kosten. Ga je standaard voor een KPN, Vodafone of Odido, dan kan je echt beter het toestel in combinatie met een abonnement kopen.

Hoe werkt de iPhone 13 Pro Max prijsvergelijker precies?

Als je op zoek bent naar de beste prijs voor de iPhone 13 Pro Max, dan ben je snel klaar. Die staat namelijk netjes bovenaan. Onze software blijft vanzelf up-to-date, zodat je niet naar oude aanbiedingen aan het kijken bent. De prijzen die je ziet, zijn altijd actueel.

Met de filteropties zorg je ervoor dat je precies het model vindt dat je zoekt. Eenmaal de beste deal gevonden? Klik dan door naar de website van de aanbieder. Daar kun je jouw nieuwe smartphone eenvoudig bestellen. Is de iPhone 13 Pro Max toch iets te duur, neem dan een kijkje bij de iPhone 13 Pro.