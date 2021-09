Pre order de iPhone 13 Pro Max

De iPhone 13 Pro max is nu te pre orderen bij alle bekende aanbieders in Nederland. Staat jouw favoriete aanbieder nog niet in onze prijsvergelijker hierboven? Geen nood, via onderstaande links kun je hem alsnog vinden. Klik snel door en pre order jouw iPhone 13 Pro Max vandaag nog om er zo snel mogelijk van te genieten!

In het kort

De iPhone 13 Pro Max is de grootste en krachtigste telefoon die Apple in 2021 uitbrengt. Bij de beste specs en het grootste scherm uit de line up, hoort natuurlijk ook een stevige prijs. Dat is niet leuk voor je bankrekening, maar dan heb je wel een smartphone waar je “u” tegen zegt. Op deze pagina leggen we uit waar je op moet letten.

Hier moet je op letten bij een iPhone 13 Pro Max met abonnement

De iPhone 13 Pro Max is een goede telefoon die natuurlijk het beste te combineren is met een mooi abonnement. Op die manier haal je het meeste uit je toestel. Je krijg echter vrijwel zeker te maken met een BKR-registratie. Je krijgt al een BKR-registratie bij leningen boven de 250 euro en daar kom je met de iPhone 13 Pro Max dik overheen.

Voor de meeste mensen is een BKR-registratie (voor een smartphone) geen ramp. Mocht je dat toch liever niet willen, dan zijn er manieren om een BKR te ontwijken. Zo kun je bijvoorbeeld een bedrag vooraf betalen, zodat er minder dan 250 euro aan onbetaalde toestelwaarde overblijft. Uiteraard kun je ook voor een los toestel gaan en in één keer het hele bedrag betalen. Als je dan een sim only abonnement neemt, geniet je alsnog maximaal van je iPhone 13 Pro Max met abonnement.

Voor wie is de iPhone 13 Pro Max geschikt?

De iPhone 13 Pro Max met abonnement is het beste wat Apple op dit moment te bieden heeft. Het komt met de beste specs, het grootste scherm en de nieuwste technologie. Dat is natuurlijk leuk, maar slechts weinig mensen kunnen stellen dat ze dit ook daadwerkelijk nodig hebben. Als jij echter grote bestanden opslaat, downloadt en bewerkt, veel foto’s en video’s maakt of simpelweg het beste van het beste wil, dan is deze telefoon voor jou.

Waar vind ik de beste deal?

Scroll simpelweg iets naar boven, daar vind je onze prijsvergelijker. Zoals je ziet staat de beste prijs automatisch bovenaan. Dat hoeft echter niet het juiste abonnement voor jou te zijn. Gebruik daarom de filteropties om jouw perfecte telefoon met het perfecte abonnement uit te zoeken. Heb je vervolgens de beste deal gevonden? Dan klik je eenvoudig door naar de website van de aanbieder. Daar rond je dan je bestelling af. Veel plezier met je nieuwe iPhone 13 Pro Max met abonnement.